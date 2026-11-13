ألمانيا تمنح مصطفى أديب وسام الاستحقاق

قلّد سفير لدى قطر أوليفر أوفتشا السفير مصطفى أديب وسام الاستحقاق لجمهورية ألمانيا الاتحادية من رتبة صليب القائد، باسم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تقديراً لمسيرته الدبلوماسية وتعزيزه العلاقات اللبنانية– .

وأقيم الاحتفال في دارة السفير الألماني في الدوحة، بحضور عدد من السفراء والشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية.

وأشاد أوفتشا بأديب الذي شغل منصب سفير لدى ألمانيا بين عامي 2013 و2025، معتبرًا أنه أدى دور "جسر للحوار والثقة" طوال 12 عاماً، وأسهم بصفته عميداً للسلك الدبلوماسي العربي في برلين في تعزيز التعاون بين ألمانيا والدول العربية.

، قال أديب إن الوسام يمثل تقديراً للبنان وعمق علاقاته مع ألمانيا، منوّهًا بوقوف برلين إلى جانب في الصعبة، ولا سيما عقب انفجار المرفأ.

وكان أديب قد كُلّف تشكيل عام 2020، ويعمل حاليًا أستاذًا ورئيسًا لقسم برنامج الدكتوراه في الدراسات الدفاعية والأمنية في أكاديمية جوعان بن جاسم في الدوحة.