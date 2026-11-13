بعد تسجيل حالات في سوريا... لبنان يرفع جهوزيته لمواجهة خطر شلل الأطفال

رفعت وزارة الصحة العامة مستوى الجهوزية الصحية في لبنان، عقب تسجيل حالات شلل أطفال ناجمة عن فيروس مشتق من اللقاح في محافظة دير الزور السورية، مؤكدة ضرورة تعزيز الوقاية والترصد الوبائي والتحصين.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه وزير الصحة ركان ناصر الدين، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" واللجان العلمية والبرنامج الوطني للتحصين وفرق الترصد والطب الوقائي.
وشدد المجتمعون على التنسيق مع الأمن العام للتحقق من الوضع التلقيحي للأطفال الوافدين عبر المعابر الرسمية، وتسهيل استكمال الجرعات اللازمة، ولا سيما لقاح شلل الأطفال الفموي.
كما تقرر تكثيف التلقيح الروتيني، خصوصاً في المناطق التي تسجل نسب تغطية منخفضة، وتعزيز الكشف المبكر عن أي حالات مشتبه بها، بالتعاون مع الجهات الدولية والصحية المعنية.
ودعت الوزارة الأهالي إلى التأكد من حصول أطفالهم على جميع الجرعات المقررة، مشيرة إلى أن اللقاحات متوافرة مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشبكتها وشركائها، إضافة إلى العيادات الخاصة المتعاونة معها.
وأكدت أن لبنان حافظ على خلوه من شلل الأطفال للعام الثالث والعشرين على التوالي، محذرة من أن استمرار هذا الإنجاز يتطلب اليقظة وعدم التأخر في التلقيح. وللاستفسار، يمكن التواصل مع دائرة الرعاية الصحية الأولية على الرقمين: 01-830371 و01-830372.