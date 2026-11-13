بعد تسجيل حالات في سوريا... لبنان يرفع جهوزيته لمواجهة خطر شلل الأطفال

رفعت مستوى الجهوزية الصحية في ، عقب تسجيل حالات شلل أطفال ناجمة عن مشتق من اللقاح في محافظة ، مؤكدة ضرورة تعزيز الوقاية والترصد الوبائي والتحصين.

وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ ترأسه ركان ناصر الدين، بمشاركة ممثلين عن و"اليونيسف" واللجان العلمية والبرنامج الوطني للتحصين وفرق الترصد والطب الوقائي.

وشدد المجتمعون على التنسيق مع للتحقق من الوضع التلقيحي للأطفال الوافدين عبر المعابر الرسمية، وتسهيل استكمال الجرعات اللازمة، ولا سيما لقاح شلل الأطفال الفموي.

كما تقرر تكثيف التلقيح الروتيني، خصوصاً في المناطق التي تسجل نسب تغطية منخفضة، وتعزيز الكشف المبكر عن أي حالات مشتبه بها، بالتعاون مع الجهات الدولية والصحية المعنية.

ودعت الوزارة الأهالي إلى التأكد من حصول أطفالهم على جميع الجرعات المقررة، مشيرة إلى أن اللقاحات متوافرة مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لشبكتها وشركائها، إضافة إلى العيادات الخاصة المتعاونة معها.