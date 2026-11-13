"طرقات إسرائيلية" في لبنان.. واقع جديد يُرسم جنوباً!

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لا تبدو الطرقات الجديدة التي يشقّها الجيش في المناطق التي يسيطر عليها داخل ، وتحديداً ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، مجرد ممرات عسكرية لتسهيل حركة الآليات والجنود، بل تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت تمهّد لفرض واقع ميداني وجغرافي جديد، قد تتجاوز تداعياته العمليات العسكرية الحالية.وفي هذا السياق، تقول مصادر معنية بالشأن العسكري لـ" " إن استحداث طرقات داخل المناطق الخاضعة للسيطرة يحمل دلالات تتجاوز الاستخدام العسكري المباشر، خصوصاً أن هذه المسارات تساهم في تغيير معالم الأراضي وتسهيل حركة القوات بين المواقع المتقدمة، ما يطرح علامات استفهام بشأن طبيعة الوجود الإسرائيلي ومستقبله في الجنوب.وتلفت المصادر إلى أن ما يجري يمكن قراءته من خلال سيناريوهين أساسيين، أولهما أن إسرائيل تعمل على إنشاء شبكة طرق عسكرية تربط مواقعها بعضها ببعض، بما يتيح لها تعزيز انتشارها وتأمين خطوط الإمداد والتحرك بصورة مستمرة. وفعلياً، فإن هذا السيناريو قد يشير إلى استعداد إسرائيلي للبقاء طويلاً داخل بعض المناطق ، بدل الاكتفاء بانتشار عسكري مؤقت.أما السيناريو الثاني، فيرتبط بإمكانية استخدام هذه الطرقات لإعادة رسم واقع جغرافي جديد داخل المناطق التي دخلت إليها القوات الإسرائيلية، عبر تغيير معالم الأراضي والمسارات التقليدية، وفرض ترتيبات ميدانية جديدة قبيل أي انسحاب إسرائيلي لاحق.وتشير المصادر إلى أن خطورة هذه التحركات لا تكمن فقط في شقّ الطرقات، بل في إمكانية تحوّلها إلى بنية تحتية ثابتة تخدم واقعاً عسكرياً جديداً، في حين أن التغييرات التي تطال التضاريس وشبكات الطرق قد تستمر سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.واللافت أن هذه الأعمال قد تمرّ بعيداً عن الأضواء، مقارنة بالغارات وعمليات التوغل، رغم أنها قد تحمل تداعيات جغرافية وأمنية بعيدة المدى. وميدانياً، فإن الطريق الذي يُشقّ اليوم تحت عنوان الضرورات العسكرية قد يتحول لاحقاً إلى أحد أبرز معالم السيطرة الإسرائيلية على الأرض.وعليه، فإن ما يجري داخل المناطق الواقعة الإسرائيلية في جنوب يستدعي النظر إلى الطرقات المستحدثة باعتبارها عنصراً محورياً في قراءة المشهد الميداني، وليس مجرد تفصيل هندسي أو عسكري.