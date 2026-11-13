عن إرتفاع الأسعار... هذا ما كشفه رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية

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أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم، "أن المستوردين يواصلون استعداداتهم لتلبية الطلب خلال فترة الأعياد"، موضحا "أنّ التجّار اللبنانيين اعتادوا طلب البضائع مسبقاً للمواسم، سواء لعيد الميلاد أو شهر ، من دون ربط طلبياتهم بتطوّرات الوضع الأمني".وأشار بحصلي إلى أنّه، "في ضوء ما أُعلن عن قدوم أعداد كبيرة من المغتربين إلى ، تستعدّ البلاد لموسم واعد، يبقى مساره مرتبطاً بالتطوّرات الميدانية، لافتاً إلى أنّ التحدّي الأساسي يكمن في اضطراب حركة الشحن عالمياً، إذ يواجه المستوردون صعوبات في حجز الشحنات من مختلف المناطق، ولا سيّما من الشرق ، فضلاً عن إنعكاس الاضطرابات في مضيق هرمز وباب المندب على حركة الشحن عموما".وطمأن بحصلي إلى "أنّ ارتفاع كلفة الشحن وصعوبة تأمين الحجوزات لا يعنيان تراجع تدفّق البضائع إلى لبنان أو غيابها عن الأسواق".كما أكد "أنّ المخزون الغذائي لا يدعو إلى القلق رغم التصعيد"، مشيراً إلى "أنّ الأشهر الثلاثة هي المدّة التي يُشار إليها عادةً عند الحديث عن قدرة المخزون على تغطية الحاجات، وأنّ الوضع لم يشهد حتى الآن أيّ إشكال".وفي ما يتعلّق بالأسعار، أوضح بحصلي "أنّ أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعاً، إلا أنّ الزيادة بقيت ضمن هوامش طبيعية، مستشهداً بدراسة أعدّتها ، قدّرت الزيادة ببضع نقاط مئوية، تراوحت بين 3 و6 في المئة".ورحّب بحصلي بتدبير العمل أيام السبت في مرفأ ، مثمّناً مبادرة للمرفأ مروان النفي لتسهيل إخراج البضائع. وشدّد على "أنّ فاعلية هذا التدبير تتوقّف على مواكبة جميع الجهات المعنيّة، من إدارة المرفأ والجمارك والمشغّل والقوى الأمنية إلى الوزارات والجهات المكلّفة بإجراء الفحوص، بما يتيح استكمال المعاملات وإخراج البضائع في اليوم نفسه".وإذ دعا إلى تسهيل مرور الشاحنات التي تنقل الحاويات الخارجة من المرفأ أيام السبت"، فيما اشار إلى "أنّ إضراب موظّفي الوزارات خلال الأسبوع الأوّل تسبّب بإرباك، قبل معالجة المسألة بجهود والتجارة عامر البساط والمدير العام للوزارة محمد أبو "، معربا عن أمله "في عدم تكرار هذه التعطيلات خلال فترة الأعياد وفي ظلّ الظروف الأمنية، لما قد تسبّبه من تكاليف إضافية تنعكس على أسعار السلع وكلفة المعيشة، مؤكّداً في الوقت نفسه حقّ الموظّفين في المطالبة بحقوقهم".