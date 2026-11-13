الجيش يتلف حوالي 215 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا

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ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، عملت وحدة من الجيش على إتلاف ٢٠٠ طن من حشيشة الكيف والماريجوانا، إضافة إلى خيم زراعية وأراضٍ مزروعة منها في منطقة سهل مرجحين – الهرمل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.
كما دهمت وحدة أخرى عددًا من المزارع في منطقة بوداي – بعلبك، وعملت على إتلاف ١٥ طن من الحشيشة وخيمة مزروعة بالماريجوانا، وضبطت آلات تُستخدم في تصنيعها.
سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy
https://t.co/QLwkJPBbs4— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 13, 2026
ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، عملت وحدة من الجيش على إتلاف ٢٠٠ طن من حشيشة الكيف والماريجوانا، إضافة إلى خيم زراعية وأراضٍ مزروعة منها في منطقة سهل مرجحين – الهرمل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.
كما دهمت وحدة أخرى عددًا من المزارع في منطقة بوداي – بعلبك، وعملت على إتلاف ١٥ طن من الحشيشة وخيمة مزروعة بالماريجوانا، وضبطت آلات تُستخدم في تصنيعها.
سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.
#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy
https://t.co/QLwkJPBbs4