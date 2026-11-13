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لبنان

الجيش يتلف حوالي 215 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا

Lebanon 24
13-11-2026 | 09:24
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الجيش يتلف حوالي 215 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، عملت وحدة من الجيش على إتلاف 200 طن من حشيشة الكيف والماريجوانا، إضافة إلى خيم زراعية وأراضٍ مزروعة منها في منطقة سهل مرجحين – الهرمل، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

كما دهمت وحدة أخرى عددًا من المزارع في منطقة بودايبعلبك، وعملت على إتلاف 15 طن من الحشيشة وخيمة مزروعة بالماريجوانا، وضبطت آلات تُستخدم في تصنيعها.

سُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين. 
 
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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