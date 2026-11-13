بري يواصل مساعيه التوافقية بين عون وحزب الله.. مصدر وزاري:مواقف قاسم لا تشجّع

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واصل مساعيه لإنهاء القطيعة على خط بعبدا – حارة حريك، إلا أنّ مصادر مطلعة أشارت لـ"البناء” إلى أن لا تواصل مباشراً بين رئيس الجمهورية وحزب الله حتى الساعة، باستثناء تواصل الضرورة عبر الوزيرين ركان ناصر الدين ومحمد حيدر، وبعض كبار المسؤولين في الدولة الذين ينقلون الرسائل والأفكار بين الحزب ورئيسي الجمهورية والحكومة ومعالجة بعض الملفات.وكتبت" الشرق الاوسط": تتأرجح الجهود الرامية لمعاودة الحوار المباشر بين الرئيس اللبناني جوزيف عون و«حزب الله» في منتصف الطريق، ولن تصل إلى خواتيمها ما لم يبادر الحزب إلى مقاربة نقاط الخلاف على نحوٍ يفتح الباب أمام استعداده للتلاقي على قواسم مشتركة تأخذ بعين الاعتبار عدم ربطه بشروط مسبقة لا تلقى التجاوب من عون، وبالأخص بكل ما يتعلق بالقرارات الصادرة عن ذات الصلة المباشرة بتمسك الحكومة بـ«اتفاق الإطار» وحصرية السلاح بيد الدولة.ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه من يتصدر الجهود الرامية لمعاودة الحوار بين الطرفين، ويشجع الحزب على الانخراط فيها بما يؤدي إلى خفض منسوب التوتر للحفاظ على السلم الأهلي، فإن المواقف النارية الصادرة تباعاً عن أمينه العام نعيم قاسم لا تدعو، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» للارتياح، رغم أن تعاطي عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام مع شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر حالت دون انفجار الوضع واللجوء إلى الشارع، وأُوكلت محاكمة المسؤولين عنها أمام العسكري والتريث بإحالتها إلى المجلس العدلي، ما لقي ارتياحاً لدى الحزب؛ لأنه حصر الادعاء بالمتورطين، ولم تُلصق بهم تهمة الإرهاب.ولفت المصدر الوزاري إلى أن مواقف قاسم لا تدعو للارتياح بمقدار ما تطرح أسئلة مشروعة حول الجدوى من تمسكه بـ«مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية وعدم تخليه عن سلاحه، في مقابل إصراره على إسقاط «اتفاق الإطار»، مع أن بلسان وزير خارجيتها ماركو روبيو ترفض ربط بالمذكرة، وبالتالي: أين المصلحة في الإبقاء على مصير البلد معلقاً عليها، في ظل تعذُّر تطبيقها في ضوء تبادل التهديدات بين الطرفين الموقّعين عليها؟وأكد أن مواقف قاسم تبقى تحت سقف رفع معنويات محازبيه وجمهوره وشد عصبهم. وسأل: أين يُصرف كلامه بأن المقاومة منعت الجيش من التقدُّم إلى صيدا؟ وأن «مذكرة التفاهم» كانت وراء خفض الاعتداءات ؟ وقال المصدر إن أقواله في هذا الخصوص وفّرت الذرائع، ليس لخصومه فحسب، وإنما لحاضنته الشعبية لسؤاله عن الأسباب الكامنة وراء عدم منع الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى مدينتي بنت جبيل والخيام، ولاحقاً للسيطرة على تلال «علي الطاهر»، بدلاً من أن يخليها للجيش اللبناني ويحمّله مسؤولية الدفاع عنها؟ورأى أن المواقف الشعبوية لقاسم ارتدت عليه، ولم تجد من يأخذها على محمل الجد حتى من قبل جمهوره ومحازبيه، وسأل: أين تُصرف «مذكرة التفاهم» بخفض الاعتداءات الإسرائيلية، رغم أن التوقيع عليها بين طهران وواشنطن لم يوقف تمدد الجيش الإسرائيلي إلى قلعة الشقيف وعدد من البلدات المحيطة بها، إضافة إلى سيطرته بالنار على الجزء الأكبر من منطقة شمال نهر الليطاني؟ودعا المصدر «حزب الله» للوقوف أمام التحولات في المنطقة والكف عن المكابرة وإنكار دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل إسناده لغزة وإيران. وقال نحن على استعداد لمد اليد له؛ لأن البلد لا يتحمل إقحامه في لعبة شراء الوقت والإبقاء عليه معلقاً أسير رهان قاسم على أن هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات النصفية، كما قال قاسم، ستنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة، ولا في رهانه على انكسار بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست .