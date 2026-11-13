ترقّب لبناني للحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات

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كتبت" الشرق الاوسط": تضع التحولات السياسية المفاوضات مع أمام مرحلة جديدة من الترقب، وسط تساؤلات عما إذا كان تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تغيير في إدارة المسار التفاوضي، أم أن الشروط الأمنية التي اعتمدها بنيامين نتنياهو ستبقى ثابتة، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء المقبل. وكشف مصدر وزاري لبناني، في تصريح أن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال معلّقاً بانتظار اتضاح المشهد السياسي الإسرائيلي ومصير الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الأميركي مستمرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن تحديد موعد لجولة تفاوضية جديدة. وأوضح المصدر أن « هم الذين دعوا للمفاوضة» خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في مدينة تامبا الأميركية، لافتاً إلى أن «الاجتماع انتهى دون تحديد موعد جديد، في ظل إدراك مختلف الأطراف أن الانتخابات في كل من والولايات المتحدة ستؤدي إلى تراجع الاهتمام بالمسار التفاوضي أو تبدّل الأولويات السياسية». وأشار إلى أن الجانب اللبناني «يترقب حالياً نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ، وما إذا كان رئيس الوزراء المكلّف غادي آيزنكوت سينجح في تأليفها»، موضحاً أن موقفه من المفاوضات مع لبنان لا يزال غير معروف. وعن الاتصالات مع الإدارة الأميركية بشأن مستقبل المفاوضات، أكد المصدر أنه «دائماً يوجد اتصال، لكنه لا يوجد جواب بهذا الموضوع»، موضحاً أن النقاش لم يتقدم حتى الآن باتجاه تحديد موعد جديد، في وقت يتجه فيه التركيز بصورة أكبر نحو الملف المتعلق بقوات «الأمم المتحدة» العاملة في جنوب لبنان.وفي قراءة مختلفة لمستقبل المسار التفاوضي، اعتبر النائب السابق الدكتور فارس سعيد أن التغيير الحكومي في إسرائيل، وتكليف غادي آيزنكوت تشكيل حكومة جديدة، لن يؤديا إلى تبديل المسار الاستراتيجي الإسرائيلي أو وقف المفاوضات مع لبنان. وقال سعيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزلزال الذي حصل» في المنطقة أدى إلى انتقال إسرائيل «من موقع المتفرج أو المنتظر للأحداث إلى موقع انتزاع بوليصة تأمين طويلة المدى من دول الجوار»، مشدداً على أن «هذا الموضوع لن يتغير من حكومة إلى أخرى، ومن رئيس حكومة إلى آخر». وأضاف أن «المفاوضات - الإسرائيلية ستستمر، وهذه المفاوضات حتماً ستؤدي إلى ترتيب أوضاع جديد بين لبنان وإسرائيل»، موضحاً أن «هذا لا يعني أننا سنذهب إلى موضوع السلام إلا من خلال مبادرة عربية كبيرة في المنطقة». وربط سعيد مستقبل العلاقات اللبنانية - الإسرائيلية بـ«التحولات الأوسع» التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن النقاشات الجارية حول قيام نظام إقليمي جديد قد تفتح الباب أمام تسويات شاملة، تستفيد منها الدول التي دفعت أثماناً باهظة نتيجة الصراع العربي - الإسرائيلي على مدى عقود.وفي قراءته للترابط بين الجبهات الإقليمية، رأى سعيد أن المواجهات الممتدة من مضيق هرمز وباب المندب وصولاً إلى مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تندرج ضمن معركة واحدة، مستبعداً أن تنتهي عبر تسويات منفصلة أو متدرجة بل خلال مؤتمر عام في المنطقة يجد فيه الجميع موقعه في منطقة جديدة».وعن احتمال أن يؤدي تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير أسلوب التفاوض مع لبنان، استبعد سعيد حصول أي تحول جوهري، معتبراً أن الخلفية العسكرية لآيزنكوت قد تدفعه إلى اعتماد مواقف لا تقل تشدداً عن مواقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وشدد سعيد على أنه «لا يقل خشونة عن بنيامين نتنياهو»، مرجحاً أن يعتمد سياسة تفاوضية أكثر تشدداً، ليس فقط انطلاقاً من حساباته الأمنية والعسكرية، وإنما أيضاً لاعتبارات تتصل بالتوازنات السياسية الداخلية في إسرائيل».