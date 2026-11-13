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لبنان

"القوات والتيار" معا بالتضامن والتكافل في "حريق الكهرباء"

Lebanon 24
13-11-2026 | 23:31
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القوات والتيار معا بالتضامن والتكافل في حريق الكهرباء
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كتبت بولا مراد في" الديار": اعتقد حزب «القوات اللبنانية» أن إمساكه بوزارة الطاقة سيشكّل الضربة القاضية لـ«التيار الوطني الحر»، وأن الإنجازات التي كان يطمح إلى تحقيقها في هذا القطاع ستكون كفيلة باستقطاب ما تبقّى من تأييد الشارع المسيحي، بعدما نجح خلال الأعوام القليلة الماضية، بفعل التحولات الكبرى في الإقليم وسقوط مشروع «حزب الله» الذي تحالف معه «التيار» منذ عام 2006، في استقطاب شريحة واسعة من الأصوات المسيحية.
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لكن الرياح لم تجرِ بما تشتهيه سفن معراب. فملف الكهرباء، الذي لطالما استخدمته «القوات» سلاحاً سياسياً في مواجهة «التيار الوطني الحر» خلال سنوات تولّيه وزارة الطاقة، تحوّل اليوم إلى كابوس يومي يلاحقها، بعدما وجدت نفسها في البؤرة ذاتها التي تخبّط فيها العونيون لسنوات. والمفارقة أن القواتيين باتوا يستحضرون الحجج نفسها التي كان خصومهم يواجهون بها الانتقادات، وإن بصيغ وقوالب مختلفة. ولعل الصفعة الأكبر التي تلقّتها «القوات» جاءت من حلفائها الإقليميين والدوليين، الذين راهنت على أنهم سيسارعون إلى ضخ الأموال وجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، "نكاية" بـ«التيار الوطني الحر»، بما يتيح لها تحقيق ما عجز عنه خصمها التاريخي. لكن هذا الرهان لم يتحقق، ولم تصل الوعود إلى مستوى التوقعات، لتجد «القوات» نفسها أمام استحقاق ثقيل، من دون الدعم الخارجي الذي افترضت أنها ستحظى به. وأمام انسداد الأفق، يبدو أن معراب قررت نقل المواجهة إلى مستوى آخر من التصعيد، من خلال قرار اعتكاف الوزير جو صدي، وصولاً إلى التلويح بما يهدد الاستقرار الحكومي ككل، في خطوة استدعت تدخلاً قطرياً لاحتواء تداعيات الأزمة. فكانت خشبة الخلاص التي أتت بها الدوحة وإن كانت مفاعيلها لن تتبلور قبل عامين. وبانتظار "الفرج القطري"، ستحاول معراب خلال الأشهر المقبلة زيادة ضغوطها على الرئيسين عون وسلام لإقرار كل مطالبها واعتمادها، بما يخولها تأمين على الأقل 8 إلى 10 ساعات كهرباء يومياً للبنانيين. وهي تعتبر أن الخطة التي وضعتها بدأت تؤتي ثمارها خاصة بعد اقرار مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة ١٠٠ مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لمؤسسة كهرباء لبنان على أن تواصل ضغوطها لدفع الحكومة لاعتماد تعرفة كهربائية متحركة ربطا بأسعار الفيول العالمية، بما يضمن الاستدامة المالية للمؤسسة ويجنبها الاعتماد على سلفات الخزينة والاستدانة كما لتعويض مؤسسة كهرباء لبنان عن الإعفاءات التي منحت للمواطنين في المناطق الجنوبية خلال الحرب، بدلاً من تحميل المؤسسة هذه الأعباء.
ولم يتأخر "التيار الوطني الحر" ليستثمر في "فشل" "القوات" في تأمين التيار الكهربائي ليشن حملة مضادة على معراب سعيا لاستعاده شعبية اقتقدها إثر خياراته الخاطئة في الفترة الماضية. وتولى رئيس "التيار" النائب جبران باسيل شخصيا قيادة هذه الحملة من مجلس النواب الخميس متحدثا عن "كذبة كبيرة" سقطت وأنهم "عندما تولوا المسؤولية قالوا انهم ابدا لا يستدينون المال للكهرباء لكنهم اتوا اليوم الى المجلس ليعلنوا انهم اذا لم يحصلوا على 100 مليون دولار فسندخل العتمة الشاملة"، كما "حاولوا تغطية فشلهم بموضوع الكهرباء بكذبة المتأخرات".
بالمحصلة، وفيما تحتدم الحرب الضروس بين العدوين اللدودين، صاحبي التمثيل المسيحي الأوسع نيابيا، يبدو محسوما أن القسم الأكبر من المسيحيين كما اللبنانيين ملّ أسطوانة تبادل الاتهامات والحجج التي تقدم له لتبرير عدم تأمين التيار الكهربائي وباتت الهوة بينه وبين هذه الأحزاب تتسع مع مرور الوقت بعدما افترض أنها تتنافس على تقديم الحلول والإنجازات، لا على تسجيل النقاط السياسية بعضها في مرمى بعض!  
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