مرقص من مطرانية صيدا: عون والحكومة يعملان على سدّ أي فراغ ينجم عن انسحاب "اليونيفيل"

أكد وزير الإعلام بول مرقص أن "الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية والحكومة هو العمل على سدّ أي فراغ قد ينجم عن انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب"، مشيراً إلى "وجود اهتمام دولي جدي ومتابعة متواصلة لهذا الملف، مع البحث في صيغ متعددة بما يضمن الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب".







وكشف مرقص أن "ملامح الحل المنتظر قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "الدولة تعمل خدماتها في الجنوب، حيث بلغت نسبة عودة عمل شبكة الاتصالات نحو 90 بالمئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تغطية المناطق التي لا تزال بحاجة إلى ذلك، إلى جانب تأمين حاجات المستشفيات الحكومية وتنفيذ مشاريع إنمائية وخدماتية عبر مجلس الإنماء والإعمار".

Advertisement وكشف مرقص أن "ملامح الحل المنتظر قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "الدولة تعمل خدماتها في الجنوب، حيث بلغت نسبة عودة عمل شبكة الاتصالات نحو 90 بالمئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال تغطية المناطق التي لا تزال بحاجة إلى ذلك، إلى جانب تأمين حاجات المستشفيات الحكومية وتنفيذ مشاريع إنمائية وخدماتية عبر مجلس الإنماء والإعمار".





وشدد على أن "موقف الدولة واضح لجهة الإصرار على وقف الاعتداءات ، والانسحاب الكامل، وعودة الأهالي، واستكمال عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى"، مؤكداً أن "عودة الدولة إلى الجنوب أمنياً وخدماتياً تشكل واجباً أساسياً، بالتوازي مع تضامن المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والكنسية والبلديات".







مواقف الوزير مرقص جاءت خلال زيارته مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، حيث أقيم له حفل استقبال في صالون المطرانية، وذلك في مستهل زيارته الجنوب، حيث كان في استقباله راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، والنائب الأسقفي للعلاقات المسيحية الإسلامية الأب جهاد فرنسيس.







وشارك في استقبال الوزير مرقص النواب: الدكتور أسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور شربل مسعد، وسعيد الأسمر، علي عسيران، الدكتور ميشال موسى، الوزير السابق هكتور حجار، النائبان السابقان إبراهيم عازار وسليم خوري، ممثل النائبة السابقة بهية الدكتور أسامة أرناؤوط، المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، مطران صور للكاثوليك جورج إسكندر، راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، ممثل المطران مارون العمار المونسنيور مارون كيوان، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، عضو المجلس البلدي جوزيف طعمة، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، أمين سر مجلس الضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي، السفير عبد المولى الصلح، رئيس مؤسسة دبانة روفائيل دبانة، رئيس مؤسسة صاصي الثقافية أنطوان صاصي، القاضي هاني البرشا، إلى جانب عدد من رؤساء بلديات قرى شرق صيدا وقضاء جزين وعدد من المخاتير.

وشدد على أن "موقف الدولة واضح لجهة الإصرار على وقف الاعتداءات ، والانسحاب الكامل، وعودة الأهالي، واستكمال عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى"، مؤكداً أن "عودة الدولة إلى الجنوب أمنياً وخدماتياً تشكل واجباً أساسياً، بالتوازي مع تضامن المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والكنسية والبلديات".مواقف الوزير مرقص جاءت خلال زيارته مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، حيث أقيم له حفل استقبال في صالون المطرانية، وذلك في مستهل زيارته الجنوب، حيث كان في استقباله راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، والنائب الأسقفي للعلاقات المسيحية الإسلامية الأب جهاد فرنسيس.وشارك في استقبال الوزير مرقص النواب: الدكتور أسامة سعد، الدكتور عبد الرحمن البزري، الدكتور شربل مسعد، وسعيد الأسمر، علي عسيران، الدكتور ميشال موسى، الوزير السابق هكتور حجار، النائبان السابقان إبراهيم عازار وسليم خوري، ممثل النائبة السابقة بهية الدكتور أسامة أرناؤوط، المدير العام لوزارة الصناعة عادل الشباب، مطران صور للكاثوليك جورج إسكندر، راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، ممثل المطران مارون العمار المونسنيور مارون كيوان، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الدكتور بسام حمود، ممثل رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، عضو المجلس البلدي جوزيف طعمة، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، أمين سر مجلس الضمان الاجتماعي المهندس مارون سيقلي، السفير عبد المولى الصلح، رئيس مؤسسة دبانة روفائيل دبانة، رئيس مؤسسة صاصي الثقافية أنطوان صاصي، القاضي هاني البرشا، إلى جانب عدد من رؤساء بلديات قرى شرق صيدا وقضاء جزين وعدد من المخاتير.





الحداد







بداية، ألقى المطران الحداد كلمة رحب فيها بالوزير مرقص، وقال: "بفرح كبير نلتقي اليوم يا صاحب المعالي بول في دار المطرانية في صيدا. نعرفك عن بعد، واليوم أنت في بيتنا خير أخ ومسؤول وقانوني وإعلامي. اجتمعت بك أوصاف عديدة وكلها أسلحة سلام وخدمة، وأنت خير من يؤتمن على الموهبة لأنك تضعها في خدمة الناس والوطن. ندرك أنك تفتخر بكنيستنا، فنفتخر بأن نسمعك فتفتحنا، ونتحدث إليك فتغني جمعيتنا وفكرنا. أنت ابن الكنيسة الملكية، وتشهد بإيمانك أنك جئت لتخدم لا لتُخدم، ولتعطي الكثيرين".







أضاف: "نستقبلك مع باقة من وجهاء صيدا والمنطقة، فلهم الشكر الجزيل، وهم يشرّفون هذا البيت كل مرة يزورونه. معهم نشكل عائلة جنوبية. وأنت تعلم كم أن الجنوب أمانة في عنقنا. جعل منا الجنوب رسلاً في الخدمة ودعاة للسلام. وزيارتكم اليوم هي منبر يضم صوته إلى أصواتنا المجاهدة. معكم كوزير للإعلام نعلّي الصوت ونقول لكل ، بل للعالم أجمع: ازرعوا السلام في الجنوب لأنه أرض مقدسة ولا يستحق سوى السلام".







وختم: "تحيتي للإعلاميين الجنوبيين الحاضرين معنا والغائبين عنا. أنتم رسل الكلمة ورسل السلام الذي ننشده. تستقبلون صاحب المعالي وزير الإعلام، ومعه تشكلون رسالة محبة وجدارة واختصاص، وتشجعوننا بمواقفكم وتحليلاتكم أن نبقى صامدين رغم المآسي والصعوبات. معاً نتذكر ونصلي لكل إعلامي ومصور استشهد ليبقى لبنان حراً سيداً مستقلاً، ونصلي لراحة أنفسهم".







الوزير مرقص







من جهته، ألقى الوزير مرقص كلمة قال فيها انه "متأثر جداً بوجوده في هذا المكان العزيز والمبارك، لما يحمله من معانٍ تاريخية واجتماعية قيّمة تجمع على المحبة والتلاقي والوحدة الوطنية"، مضيفاً : "وما أحوجنا إلى ذلك اليوم، سيدنا، خصوصاً وتحديداً. وأنتم تعرفون تماماً حراجة ودقة الموقف والظرف الذي يقتضي منا جميعاً أن نكون معاً وإلى جانب بعضنا، مهما تكن لدينا من اختلافات سياسية".







وتابع: "الذي يجمعنا واحد، وتجمعنا قيمنا، وبلدنا، وهمّنا يكمن في عودة الجنوب سالماً آمناً، وعودة أهله إلى قراهم وإعمارها والرجوع إليها بكرامة. وأيضاً عودة الدولة إلى كل مكان في الجنوب، الدولة القوية العادلة، حتى نقف جميعاً فعلاً وراء مؤسساتها التي أعتقد أنها الخلاص الوحيد لهذا البلد، وكلنا وراء هذه الدولة التي نقوى بها وتقوى بنا".







وأردف: "زيارتي اليوم أيضاً هي من أجل المساهمة في تكريم الإعلاميين بعد الظهر، ولا سيما المندوبين والمراسلين والمصورين، وكل من وضع حياته على كفه، ووضع هموم عائلته وحاجاتها إليه وراءه، وانصب اهتمامه على نقل الحقيقة بالصوت والصورة، ويدرك كل لبناني أينما كان، ماذا يجري. ومن واجبنا، من باب أولى، أن نكون حاضرين هنا اليوم، كي نجتمع معاً، ونشكركم على ما تمنحوننا إياه من زخم ودعم وحافز، كلما حملنا همّ الجنوب وقضاياه أمام المسؤولين المحليين والدوليين، سواء الذين نستقبلهم في مكاتبنا أو نلتقي بهم خلال زياراتنا للخارج. فأنتم تمدّوننا بالقوة والإصرار والعزيمة للدفاع عن هذه والمطالبة بحقوقكم. وهذا الدعم يستمد قوته من صمودكم واستمراركم وتشبثكم بالقيم التي تجمعنا، كما بتشبثكم بأرضكم. فلولا وحدتكم وتماسككم وثباتكم، لكانت أي مطالبة تفتقر إلى الجدوى والارتباط بالواقع. لقد قدمتم، في ظل الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، نموذجاً يُحتذى في التضامن والتكافل، سواء من خلال استقبال النازحين واحتضانهم أو عبر مبادرات المساعدة والإيواء. وكل مسؤول يزورنا، على اختلاف موقعه، يعبّر، إلى جانب ألمه لما يشهده الجنوب، عن إعجابه وامتنانه لمستوى التضامن الاجتماعي والإنساني الذي أظهرتموه في أصعب الظروف".







أضاف: "نرى أنفسنا فيكم، ونقوى بكم، ونجتمع على القيم التي توصل بعضنا ببعض، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية. وقبل أن آتي إلى هذه الزيارة الكريمة، إلى هذا المكان المبارك الذي هو البوابة التي نعبر منها إلى القلوب قبل الأمكنة الجغرافية، أقول لك سيدنا إنني كنت أمس عند فخامة الرئيس، وهو يحمل في قلبه كل المودة والتقدير والإعجاب بصمود أهل الجنوب الذي يشكل همنا المشترك. وأنقل إليكم تحياته فرداً فرداً".







وقال: "أختم بكلمة محبة، أقول فيها إن عودة الدولة بالأمن والخدمات إلى الجنوب واجب عليها، لكن أيضاً ملاقاتنا لها بتضامننا وحضورنا الاجتماعي والإنساني معاً هو ما ينهض بهذا البلد فعلاً. الدولة ليست جسماً غريباً عن المواطنين، بل هي تعبير أساسي وسامٍ من تعبيراتهم السياسية والمؤسساتية. فإذا لم يكونوا قد أعطوا هذا المثال والنموذج الذي نفخر به ونعتز به في أصعب وأحلك الظروف التي مررنا بها، لكان رجوع الدولة خالياً من أي معنى. فالدولة تعود إلى أهلها، وأهلها بانتظارها إن شاء الله".







اضاف:"كنت أمس في اجتماعات متعددة، سواء مع الوزراء الزملاء المختصين، وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة، ووزير الاتصالات، أو مع المجالس والهيئات التي التقيت بها أيضاً بمناسبة انعقاد أمس. واطلعت شخصياً على الخطط التي لم تعد حبراً على ورق، رغم الإمكانات المالية الشحيحة التي لدينا، لكن العزيمة كبيرة، والعجيبة تكمن في أننا، بالإمكانات القليلة المتوافرة لدينا، نستطيع رسم ووضع خطط فعلية تنفيذية ستلمسونها في المستشفيات، وفي خدمات البث الهاتفي وعودته إلى الأماكن التي انقطع عنها. كل هذه الإمكانات تتوافر في ظل موارد محدودة جداً، لكن هناك بركة يا سيدنا وراء الجهد المشترك الذي نحن مصرون على مواصلته معاً، يداً واحدة: دولة ومواطنين ومؤسسات اجتماعية وإنسانية وكنسية، وخصوصاً البلديات التي يحيط بنا رؤساؤها الآن ويمثلونها خير تمثيل.







شكراً لوجودكم بيننا، تعزّزون عزيمة كل من يتحدث باسمكم ويدافع عن حقوقكم، وكل من يطالب بعودة الجنوب إلى المكانة التي يستحقها. وأعتقد أن العنوان الأبرز لعيد الاستقلال الذي نحن على أبوابه هو عودة الجنوب إلى موقعه الطبيعي، إن شاء الله ".







وفي رده على سؤال حول مصير الجنوب بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل، قال مرقص: "إن الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية والحكومة، ممثلة برئيسها، خلال الأيام والساعات المقبلة، هو استقبال الموفدين الدوليين والأجانب المهتمين بمساعدة لبنان على ملء أي فراغ قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل"، مشيراً إلى "وجود اهتمام دولي جدي بمتابعة هذا الشأن، وإلى أن للبنان مصلحة عليا في سد هذا الفراغ، مع بذل جهد متواصل من أجل ملئه".







وأردف: "أعتقد أنه في الساعات والأيام القليلة المقبلة سترتسم ملامح الحل المنتظر إن شاء الله".







وحول قرب انتهاء ولاية اليونيفيل، قال وزير الاعلام: "هناك عمل دؤوب، كل يوم وكل ساعة، يشغل فخامة الرئيس وأيضاً الحكومة برئاسة دولة الرئيس، وهو سد أي فراغ ممكن أن يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب. هذه مصلحة لبنانية عليا نعتبرها كذلك، لكننا نلمس أيضاً اهتماماً دولياً وأجنبياً عبر زيارات الموفدين الأجانب التي تتوالى من أجل الإحاطة بهذا الملف حتى لا يكون هناك فراغ، . هناك صيغ متعددة تُبحث، وإن شاء الله ترسو الأمور على الصيغة الفضلى بما يحقق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب".







ورداً على سؤال عن ملف إعادة الإعمار وإعادة الخدمات إلى أهالي الجنوب، أكد مرقص أن الحكومة "تتابع هذه الملفات بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية"، مشيراً إلى أنه عقد أمس سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على الخطوات المنفذة والحاجات المتبقية".







وأوضح أنه "التقى وزير الصحة الذي أطلعه على الحاجات التي جرى تأمينها للمستشفيات الحكومية في الجنوب"، مؤكداً أن" العمل مستمر لاستكمال توفيرها". كما بحث مع وزير الاتصالات في "واقع شبكة الاتصالات، حيث بلغت نسبة عودة عملها نحو 90 في المئة، والعمل جارٍ لاستكمال التغطية في المناطق التي لا تزال تحتاج إليها، من خلال تعزيز القدرة الاستيعابية لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر)".







ولفت إلى أنه" تم البحث مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وسائر الهيئات والوزارات والإدارات المعنية بشؤون الإغاثة، والاعمار، والايواء في المشاريع التي نُفذت في الجنوب، وتلك التي سيُستكمل تنفيذها في عدد من المناطق، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تعمل تأمينها لأهالي الجنوب".







وفي تعليقه على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي يتعرض لها الجنوب اللبناني، أكد أن "موقف الدولة من هذه الاعتداءات واضح"، مشيراً إلى أن" رئيس الجمهورية شدّد في مختلف الاتصالات الجارية، على المطالب اللبنانية بوقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستكمال ملف عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى المتضررة".







وعن وجود توجه لإعادة تحديث الحضور الإعلامي الرسمي في الجنوب لنقل قضاياه، قال مرقص: "هذا جزء منه، بالتعاون معكم إن شاء الله".







وفي ختام اللقاء، قدم المطران الحداد والأب فرنسيس إلى الوزير مرقص صورة للطوباوي الأب بشارة أبو مراد، الذي خدم في مطرانية صيدا، كما قدم الصحافي أحمد الرواس إليه pin يحمل الأرزة اللبنانية.







بعدها، انتقل الوزير مرقص برفقة المطران الحداد والأب فرنسيس إلى داخل الكنيسة، حيث اطلع على الموزاييك الأثري في أرضيتها، قبل أن يغادر لاستكمال جولته في الجنوب. بداية، ألقى المطران الحداد كلمة رحب فيها بالوزير مرقص، وقال: "بفرح كبير نلتقي اليوم يا صاحب المعالي بول في دار المطرانية في صيدا. نعرفك عن بعد، واليوم أنت في بيتنا خير أخ ومسؤول وقانوني وإعلامي. اجتمعت بك أوصاف عديدة وكلها أسلحة سلام وخدمة، وأنت خير من يؤتمن على الموهبة لأنك تضعها في خدمة الناس والوطن. ندرك أنك تفتخر بكنيستنا، فنفتخر بأن نسمعك فتفتحنا، ونتحدث إليك فتغني جمعيتنا وفكرنا. أنت ابن الكنيسة الملكية، وتشهد بإيمانك أنك جئت لتخدم لا لتُخدم، ولتعطي الكثيرين".أضاف: "نستقبلك مع باقة من وجهاء صيدا والمنطقة، فلهم الشكر الجزيل، وهم يشرّفون هذا البيت كل مرة يزورونه. معهم نشكل عائلة جنوبية. وأنت تعلم كم أن الجنوب أمانة في عنقنا. جعل منا الجنوب رسلاً في الخدمة ودعاة للسلام. وزيارتكم اليوم هي منبر يضم صوته إلى أصواتنا المجاهدة. معكم كوزير للإعلام نعلّي الصوت ونقول لكل ، بل للعالم أجمع: ازرعوا السلام في الجنوب لأنه أرض مقدسة ولا يستحق سوى السلام".وختم: "تحيتي للإعلاميين الجنوبيين الحاضرين معنا والغائبين عنا. أنتم رسل الكلمة ورسل السلام الذي ننشده. تستقبلون صاحب المعالي وزير الإعلام، ومعه تشكلون رسالة محبة وجدارة واختصاص، وتشجعوننا بمواقفكم وتحليلاتكم أن نبقى صامدين رغم المآسي والصعوبات. معاً نتذكر ونصلي لكل إعلامي ومصور استشهد ليبقى لبنان حراً سيداً مستقلاً، ونصلي لراحة أنفسهم".الوزير مرقصمن جهته، ألقى الوزير مرقص كلمة قال فيها انه "متأثر جداً بوجوده في هذا المكان العزيز والمبارك، لما يحمله من معانٍ تاريخية واجتماعية قيّمة تجمع على المحبة والتلاقي والوحدة الوطنية"، مضيفاً : "وما أحوجنا إلى ذلك اليوم، سيدنا، خصوصاً وتحديداً. وأنتم تعرفون تماماً حراجة ودقة الموقف والظرف الذي يقتضي منا جميعاً أن نكون معاً وإلى جانب بعضنا، مهما تكن لدينا من اختلافات سياسية".وتابع: "الذي يجمعنا واحد، وتجمعنا قيمنا، وبلدنا، وهمّنا يكمن في عودة الجنوب سالماً آمناً، وعودة أهله إلى قراهم وإعمارها والرجوع إليها بكرامة. وأيضاً عودة الدولة إلى كل مكان في الجنوب، الدولة القوية العادلة، حتى نقف جميعاً فعلاً وراء مؤسساتها التي أعتقد أنها الخلاص الوحيد لهذا البلد، وكلنا وراء هذه الدولة التي نقوى بها وتقوى بنا".وأردف: "زيارتي اليوم أيضاً هي من أجل المساهمة في تكريم الإعلاميين بعد الظهر، ولا سيما المندوبين والمراسلين والمصورين، وكل من وضع حياته على كفه، ووضع هموم عائلته وحاجاتها إليه وراءه، وانصب اهتمامه على نقل الحقيقة بالصوت والصورة، ويدرك كل لبناني أينما كان، ماذا يجري. ومن واجبنا، من باب أولى، أن نكون حاضرين هنا اليوم، كي نجتمع معاً، ونشكركم على ما تمنحوننا إياه من زخم ودعم وحافز، كلما حملنا همّ الجنوب وقضاياه أمام المسؤولين المحليين والدوليين، سواء الذين نستقبلهم في مكاتبنا أو نلتقي بهم خلال زياراتنا للخارج. فأنتم تمدّوننا بالقوة والإصرار والعزيمة للدفاع عن هذه والمطالبة بحقوقكم. وهذا الدعم يستمد قوته من صمودكم واستمراركم وتشبثكم بالقيم التي تجمعنا، كما بتشبثكم بأرضكم. فلولا وحدتكم وتماسككم وثباتكم، لكانت أي مطالبة تفتقر إلى الجدوى والارتباط بالواقع. لقد قدمتم، في ظل الحرب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، نموذجاً يُحتذى في التضامن والتكافل، سواء من خلال استقبال النازحين واحتضانهم أو عبر مبادرات المساعدة والإيواء. وكل مسؤول يزورنا، على اختلاف موقعه، يعبّر، إلى جانب ألمه لما يشهده الجنوب، عن إعجابه وامتنانه لمستوى التضامن الاجتماعي والإنساني الذي أظهرتموه في أصعب الظروف".أضاف: "نرى أنفسنا فيكم، ونقوى بكم، ونجتمع على القيم التي توصل بعضنا ببعض، بصرف النظر عن الانتماءات السياسية. وقبل أن آتي إلى هذه الزيارة الكريمة، إلى هذا المكان المبارك الذي هو البوابة التي نعبر منها إلى القلوب قبل الأمكنة الجغرافية، أقول لك سيدنا إنني كنت أمس عند فخامة الرئيس، وهو يحمل في قلبه كل المودة والتقدير والإعجاب بصمود أهل الجنوب الذي يشكل همنا المشترك. وأنقل إليكم تحياته فرداً فرداً".وقال: "أختم بكلمة محبة، أقول فيها إن عودة الدولة بالأمن والخدمات إلى الجنوب واجب عليها، لكن أيضاً ملاقاتنا لها بتضامننا وحضورنا الاجتماعي والإنساني معاً هو ما ينهض بهذا البلد فعلاً. الدولة ليست جسماً غريباً عن المواطنين، بل هي تعبير أساسي وسامٍ من تعبيراتهم السياسية والمؤسساتية. فإذا لم يكونوا قد أعطوا هذا المثال والنموذج الذي نفخر به ونعتز به في أصعب وأحلك الظروف التي مررنا بها، لكان رجوع الدولة خالياً من أي معنى. فالدولة تعود إلى أهلها، وأهلها بانتظارها إن شاء الله".اضاف:"كنت أمس في اجتماعات متعددة، سواء مع الوزراء الزملاء المختصين، وزير الصحة، ووزير الأشغال العامة، ووزير الاتصالات، أو مع المجالس والهيئات التي التقيت بها أيضاً بمناسبة انعقاد أمس. واطلعت شخصياً على الخطط التي لم تعد حبراً على ورق، رغم الإمكانات المالية الشحيحة التي لدينا، لكن العزيمة كبيرة، والعجيبة تكمن في أننا، بالإمكانات القليلة المتوافرة لدينا، نستطيع رسم ووضع خطط فعلية تنفيذية ستلمسونها في المستشفيات، وفي خدمات البث الهاتفي وعودته إلى الأماكن التي انقطع عنها. كل هذه الإمكانات تتوافر في ظل موارد محدودة جداً، لكن هناك بركة يا سيدنا وراء الجهد المشترك الذي نحن مصرون على مواصلته معاً، يداً واحدة: دولة ومواطنين ومؤسسات اجتماعية وإنسانية وكنسية، وخصوصاً البلديات التي يحيط بنا رؤساؤها الآن ويمثلونها خير تمثيل.شكراً لوجودكم بيننا، تعزّزون عزيمة كل من يتحدث باسمكم ويدافع عن حقوقكم، وكل من يطالب بعودة الجنوب إلى المكانة التي يستحقها. وأعتقد أن العنوان الأبرز لعيد الاستقلال الذي نحن على أبوابه هو عودة الجنوب إلى موقعه الطبيعي، إن شاء الله ".وفي رده على سؤال حول مصير الجنوب بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل، قال مرقص: "إن الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية والحكومة، ممثلة برئيسها، خلال الأيام والساعات المقبلة، هو استقبال الموفدين الدوليين والأجانب المهتمين بمساعدة لبنان على ملء أي فراغ قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل"، مشيراً إلى "وجود اهتمام دولي جدي بمتابعة هذا الشأن، وإلى أن للبنان مصلحة عليا في سد هذا الفراغ، مع بذل جهد متواصل من أجل ملئه".وأردف: "أعتقد أنه في الساعات والأيام القليلة المقبلة سترتسم ملامح الحل المنتظر إن شاء الله".وحول قرب انتهاء ولاية اليونيفيل، قال وزير الاعلام: "هناك عمل دؤوب، كل يوم وكل ساعة، يشغل فخامة الرئيس وأيضاً الحكومة برئاسة دولة الرئيس، وهو سد أي فراغ ممكن أن يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب. هذه مصلحة لبنانية عليا نعتبرها كذلك، لكننا نلمس أيضاً اهتماماً دولياً وأجنبياً عبر زيارات الموفدين الأجانب التي تتوالى من أجل الإحاطة بهذا الملف حتى لا يكون هناك فراغ، . هناك صيغ متعددة تُبحث، وإن شاء الله ترسو الأمور على الصيغة الفضلى بما يحقق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب".ورداً على سؤال عن ملف إعادة الإعمار وإعادة الخدمات إلى أهالي الجنوب، أكد مرقص أن الحكومة "تتابع هذه الملفات بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية"، مشيراً إلى أنه عقد أمس سلسلة لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على الخطوات المنفذة والحاجات المتبقية".وأوضح أنه "التقى وزير الصحة الذي أطلعه على الحاجات التي جرى تأمينها للمستشفيات الحكومية في الجنوب"، مؤكداً أن" العمل مستمر لاستكمال توفيرها". كما بحث مع وزير الاتصالات في "واقع شبكة الاتصالات، حيث بلغت نسبة عودة عملها نحو 90 في المئة، والعمل جارٍ لاستكمال التغطية في المناطق التي لا تزال تحتاج إليها، من خلال تعزيز القدرة الاستيعابية لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر)".ولفت إلى أنه" تم البحث مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وسائر الهيئات والوزارات والإدارات المعنية بشؤون الإغاثة، والاعمار، والايواء في المشاريع التي نُفذت في الجنوب، وتلك التي سيُستكمل تنفيذها في عدد من المناطق، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تعمل تأمينها لأهالي الجنوب".وفي تعليقه على الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي يتعرض لها الجنوب اللبناني، أكد أن "موقف الدولة من هذه الاعتداءات واضح"، مشيراً إلى أن" رئيس الجمهورية شدّد في مختلف الاتصالات الجارية، على المطالب اللبنانية بوقف الاعتداءات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستكمال ملف عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى المتضررة".وعن وجود توجه لإعادة تحديث الحضور الإعلامي الرسمي في الجنوب لنقل قضاياه، قال مرقص: "هذا جزء منه، بالتعاون معكم إن شاء الله".وفي ختام اللقاء، قدم المطران الحداد والأب فرنسيس إلى الوزير مرقص صورة للطوباوي الأب بشارة أبو مراد، الذي خدم في مطرانية صيدا، كما قدم الصحافي أحمد الرواس إليه pin يحمل الأرزة اللبنانية.بعدها، انتقل الوزير مرقص برفقة المطران الحداد والأب فرنسيس إلى داخل الكنيسة، حيث اطلع على الموزاييك الأثري في أرضيتها، قبل أن يغادر لاستكمال جولته في الجنوب.

وإثر ذلك، انتقل مرقص إلى بلدة الزرارية، وتحديداً إلى مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية، وذلك لتكريم المصورين الإعلاميين.