مبادرة باسيل لما بعد "اليونيفيل": بري أول المتجاوبين

كتب عماد مرمل في "الجمهورية":

ضمن سياق شرح مبادرته لتفادي الشغور الدولي في الجنوب بعد انسحاب "اليونيفيل" في ختام السنة الجارية، زار وفد من برئاسة النائب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وبحث معهم في تفاصيل المقترح البرتقالي، الذي يقضي بإنشاء قوّة دولية من الدول الدائمة العضوية في ، تنتشر لاحقاً في الجنوب، على قاعدة ضمان التوازن في التعامل مع وإسرائيل، الأمر الذي ينبغي أن يشجّع على القبول بها، وفق مقاربة التيار.

Advertisement

لَكنّ نضوج هذا الطرح يتطلّب المرور في مراحل عدة، أولها اقتناع السلطة السياسية به، ثم إطلاق دينامية ديبلوماسية لتنفيذه في أسرع وقت ممكن، وثانيها، موافقة جميع الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن عليه، إذ إنّ "فيتو" واحداً من أي منهم كفيل بإسقاط المشروع، علماً أنّ هناك تساؤلات عمّا إذا كانت الدول الكبرى الدائمة العضوية في المجلس، خصوصاً أميركا، ،الصين، وبريطانيا، (إذا استثنينا فرنسا الأكثر مرونة) مستعدة أصلاً لإرسال جنودها إلى منطقة ملتهبة كالجنوب اللبناني.

وعُلم أنّ كان الأكثر تجاوباً مع مقترح التيار، أمّا الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام، فقد رحّبا به من حيث المبدأ، لكنهما اعتبرا أنّه يحتاج إلى درس. والأكيد أنّ "التيار الحر" يعلم التعقيدات والصعوبات التي تحيط بطرحه "المعجّل المكرّر"، لكنّ ما حفّزه على إطلاقه في هذا التوقيت وزيارة الرؤساء للتداول به معهم، هو أنّ الوقت يمرّ سريعاً، من دون أن يكون قد توافر بعد أي بديل مقبول للحلول مكان "اليونيفيل".

ويؤكّد قيادي في التيار لـ"الجمهورية"، أنّ الدافع الأساسي لتحرُّك التيار في اتجاه المسؤولين، هو رفضه الاستسلام لحالة الانتظار القاتل، واقتناعه بضرورة أن يكون لبنان مبادراً وليس متلقياً، سعياً إلى استدراك الاحتمالات السيّئة قبل فوات الأوان. منبِّهاً إلى أنّ انسحاب قوات الطوارئ من غير تأمين قوة دولية تحل مكانها، سيمنح فرصة أن تبقى وحدها في الجنوب، بلا رقيب أو حسيب، ما يعني مزيداً من الاستباحة للسيادة والتمادي في الاعتداءات.

ويلفت القيادي، إلى أنّ عنصر القوّة في مقترح التيار يتمثل في كون تركيبة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن متوازنة إلى درجة كبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يمنح القوة المفترض أن تنبثق عنها القدرة على كسب ثقة جميع الأطراف. ويشير القيادي، إلى أنّ الصين وروسيا تطمئنان لبنان و" "، وأميركا وبريطانيا تريحان إسرائيل، وفرنسا في الوسط نسبياً، وبالتالي فإنّ "القوّة التي ندعو إلى تشكيلها من هذه الدول تستطيع احتواء هواجس الجميع وتأمين الضمانات الضرورية لهم، فلا يبقى لدى أي منهم عذر للتمسك بموقفه الحالي".

ويعتبر القيادي، أنّ السلطة معنية بتزخيم تحرّكها من أجل منع حصول الشغور الدولي في الجنوب، وعليها أن تضغط بكل ثقلها في هذا الاتجاه، وأن تكلّف التواصل الكثيف مع الخارج لتأمين الدعم المطلوب للبنان، مستغرباً غياب دور وازن للوزارة على هذا الصعيد. ويختم: "نحن من جهتنا أدّينا واجبنا كمعارضة بنّاءة، ووضعنا في تصرُّف المسؤولين مقترحاً للمعالجة، والباقي عندهم.