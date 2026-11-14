هل يقود بلال أردوغان قطار الاستثمارات في الشمال؟

كتب مايز عبيد في "نداء الوطن":

لا يمكن اختزال زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس ، إلى في إطارها السياسي أو في كونها زيارة لشخصية قريبة من دوائر القرار في أنقرة. ففي بلد مثل لبنان، حيث تتداخل السياسة بالاقتصاد إلى حد بعيد، وتتحكم شبكة العلاقات السياسية والنفوذ ومراكز القرار بجزء أساسي من مفاتيح الاستثمار، يصعب فصل أي زيارة لشخصية بهذا المستوى عن البعدين السياسي والاستثماري معًا، مهما كانت أهدافها المعلنة.

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من هنا، فإن اختيار وعكار محطتين أساسيتين في جولته يطرح أبعادًا اقتصادية تتجاوز رمزية الزيارة، ويستحق قراءة في ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة والاهتمام المتزايد بإعادة وضع شمال لبنان على خريطة الاستثمار والممرات التجارية الإقليمية.



فطرابلس وعكار تقفان اليوم أمام مرحلة يمكن أن تعيد رسم موقعهما الاقتصادي، مع تحريك ملفات تطوير مرفأ طرابلس، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، وإعادة تأهيل خط السكك الحديدية بين طرابلس والعبودية، فضلا عن مشاريع الربط التجاري والنقل والطاقة. وهي ملفات لا تقتصر أهميتها على الاقتصاد اللبناني، بل تكتسب بعدًا إقليميًّا بالنظر إلى موقع كبوابة باتجاه وتركيا والعمق العربي.



في هذا السياق، لا يبدو الاهتمام التركي بالشمال منفصلا عن حسابات أنقرة الاقتصادية والاستراتيجية، خصوصًا أن القطاعات التي خاض فيها بلال أردوغان تجارب تجارية تتقاطع مع قطاعات مرشحة لأن تشكّل جزءًا من مستقبل طرابلس وعكار. فقد أعلن عن نشاطه في مجال المطاعم والأغذية، فيما ارتبط اسمه أيضًا بشركات عائلية تعمل في مجالات النقل البحري والإنشاءات. وهي قطاعات تتقاطع مع فرص محتملة في الشمال، من السياحة والخدمات الغذائية إلى المرافئ والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. والأهم أن تصريحاته خلال زيارته الحالية لم تكن بعيدة عن هذا المنحى، إذ تحدث عن الإمكانات الاقتصادية ، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والاتصالات والتعليم.