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لبنان

"القلق عاد بقوة إلى الجنوب".. الراعي يحذر من "فراغ" في ظل انسحاب "اليونيفيل"

Lebanon 24
15-11-2026 | 04:09
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القلق عاد بقوة إلى الجنوب.. الراعي يحذر من فراغ في ظل انسحاب اليونيفيل
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطرانان حنا علوان وانطوان عوكر، أمين سر البطريركية العام الأب فادي تابت، في حضور عائلة الشهيدين صبحي ونديمه الفخري برئاسة نجلهما باتريك لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاغتيالهما، رابطة آل شمعون،وحشد من المؤمنين. 
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بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان: "لا تخف يا زكريا، فقد استُجيبت صلاتك"(لو 1: 13)، قال فيها: "في زمن تتكاثر فيه أسباب القلق، ويطول فيه انتظار الحلول، تفتح هذه الكلمة أمامنا باب الرجاء المسؤول الذي يحوّل الخوف إلى إرادة، والانتظار إلى عمل، والقلق على الوطن إلى مسؤولية وطنية واضحة. في مقدمة ما يشغل لبنان اليوم، الانتقال من الخوف من الحرب إلى العمل من أجل سلام ثابت".
 
 
وتابع: "القلق عاد بقوة إلى الجنوب مع استمرار الضربات والتحركات العسكرية الإسرائيلية، ومع المخاوف من تثبيت وجود إسرائيلي طويل الأمد في بعض المناطق الجنوبية. لبنان يحتاج سلاماً ثابتاً، لا أن يعيش شعبه بين هدوء موقت وخوف دائم من حرب جديدة. السلام الثابت يرتبط مباشرةً بـوضوح مرجعية القرار الوطني. فحصر السلاح وقرار الحرب والسلم ليسا عنوانين عابرين في السجال السياسي، بل هما من أسس انتظام الدولة واستقرارها".
 
 
وأكد أن "وحدة المرجعية في الأمن والسلم تحمي الوطن من أن يبقى مصيره موزعًا بين قرارات متعددة"، مشيراً إلى أن "المفاوضات والمساعي السياسية والدبلوماسية تبقى أمام امتحان النتائج"، وأضاف: "لا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى جولات تتوالى فيما يبقى الواقع على حالته القديمة  وقف الاعتداءات، تثبيت الاستقرار، حماية الجنوب، وإبعاد لبنان عن دائرة الحرب هذه ما تنتظره  المفاوضات. كذلك، يجب أن يكون الإصلاح المالي والمصرفي من الأولويات الوطنية الملحّة، بعد سنوات من التأجيل والانتظار".
 
 
وقال: "المطلوب الانتقال من الوعود إلى التنفيذ، بما يعيد الثقة ويحفظ حقوق المودعين، ويضمن ألّا يتحمّل المواطن مجددًا كلفة أزمات لم يكن مسؤولًا عنها. ويبقى انتظام المؤسسات شرطًا أساسياً في هذه المرحلة. فالاختلاف السياسي مشروع، وتعدد الآراء طبيعي، لكن الخلاف لا يتحول إلى تعطيل، ولا تصبح المؤسسات رهينة التجاذبات. الملفات السياسية تعالج داخل المؤسسات، والقضايا القضائية تبقى في عهدة القضاء، واستمرارية الدولة تبقى فوق الخلافات. وفي الجانب الأمني، تفرض حماية الحدود والداخل نفسها بقوة. فمحاولات التهريب والدخول غير الشرعي وانتشار السلاح في بعض المناطق تذكّر بأن الأمن لا يحتمل الفراغ أو التراخي".
 
 
وأكمل: "من هنا، فإنّنا نثني على دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية والقضاء في ضبط الأمن الداخلي والحدود، ونطالب بالتشدّيد لمنع المخالفات والتعدّيات على الأشخاص والممتلكات. كذلك، فإننا نعرب عن قلقنا من إحداث فراغ لا تُعرف عواقبه في ظل انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ونشدّد على ضرورة الالتفاف الوطني حول الجيش ونطالب الجهات المعنية بدعم بناء قدرته كي يستطيع القيام بتحقيق ما هو مطلوب منه".
 


وختم الراعي:" فلنصلِّ، سائلين الله أن يجعلنا ثابتين في الصلاة وفي المسلك الصالح، وأن ينعم علينا بسلام دائمً وعادل وشامل راجين أن تتمّ إرادته وتصميمه الخلاصي فينا. له المجد والشكر الآن وإلى الأبد، آمين"..





 
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