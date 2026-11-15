كم بلغت نسبة المُشاركة في انتخابات نقابة المحامين في بيروت؟

فتحت صناديق الاقتراع في نقابة المحامين في بيروت
أبوابها عند الساعة العاشرة صباحًا، لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة لولاية تمتد سنتين، إلى جانب التصويت على الموازنة المالية للنقابة.
وبعد ساعة على بدء العملية الانتخابية
، بلغت نسبة الاقتراع 14%، وسط اعتماد نظام إلكتروني شامل للتصويت، من شأنه تسريع عملية الاقتراع وإعلان النتائج في وقت قياسي.
وتشهد الانتخابات منافسة بين لائحة مكتملة تضم أربعة مرشحين، وتسعة مرشحين منفردين، يتوزعون بين مستقلين وآخرين يحظون بدعم قوى وأحزاب سياسية مختلفة.
وتضم اللائحة المكتملة رياض
الشدياق، المرشح المدعوم من حزب "القوات اللبنانية
"، وإيلي قازان عن حزب "الكتائب اللبنانية
"، ومايا شهاب المدعومة من "تيار المستقبل
"، إضافة إلى المرشح المستقل إيلي
إقليموس.
وفي المقابل، يخوض تسعة مرشحين الانتخابات بصورة منفردة، بينهم مرشحون يحظون بدعم "التيار الوطني الحر
" وحركة "أمل" و"حزب الله
"، إلى جانب مستقلين، في منافسة تستهدف حسم المقاعد الأربعة في مجلس النقابة.