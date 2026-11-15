كم بلغت نسبة المُشاركة في انتخابات نقابة المحامين في بيروت؟

Advertisement

فتحت صناديق الاقتراع في نقابة المحامين في أبوابها عند الساعة العاشرة صباحًا، لاختيار أربعة أعضاء لمجلس النقابة لولاية تمتد سنتين، إلى جانب التصويت على الموازنة المالية للنقابة.وبعد ساعة على بدء العملية ، بلغت نسبة الاقتراع 14%، وسط اعتماد نظام إلكتروني شامل للتصويت، من شأنه تسريع عملية الاقتراع وإعلان النتائج في وقت قياسي.وتشهد الانتخابات منافسة بين لائحة مكتملة تضم أربعة مرشحين، وتسعة مرشحين منفردين، يتوزعون بين مستقلين وآخرين يحظون بدعم قوى وأحزاب سياسية مختلفة.وتضم اللائحة المكتملة الشدياق، المرشح المدعوم من حزب " "، وإيلي قازان عن حزب " "، ومايا شهاب المدعومة من " "، إضافة إلى المرشح المستقل إقليموس.وفي المقابل، يخوض تسعة مرشحين الانتخابات بصورة منفردة، بينهم مرشحون يحظون بدعم " " وحركة "أمل" و" "، إلى جانب مستقلين، في منافسة تستهدف حسم المقاعد الأربعة في مجلس النقابة.