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لبنان

عودة: عودة الجميع إلى كنف الدولة وحصر السلاح بيد الدولة أفضل معايدة لبلدنا

Lebanon 24
15-11-2026 | 05:27
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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "مع بداية صوم الميلاد المجيد اليوم، تدعونا الكنيسة إلى الإستعداد لاستقبال الرب يسوع، لا في مغارة بيت لحم وحسب، بل في مغارة قلوبنا أيضا. غير أن هذا الإستعداد لا يتحقق فقط بكثرة الأطعمة التي نمتنع عنها، وبعدد الصلوات التي نتممها، بل بتحول قلوبنا إلى مسكن لله تفيض محبة ورحمة وتواضعا، فتصبح حياتنا شهادة حية لحضور الله بين البشر. فالصوم ليس مجرد تغيير في نظام الطعام، بل هو تغيير في نظرتنا إلى الله وإلى الإنسان، وإنتقال من الإنغلاق على الذات إلى الإنفتاح على الآخر. لذلك يضع الإنجيل أمامنا مثل السامري الصالح، بينما تكشف لنا الرسالة الأساس الذي تقوم عليه المحبة، أي المسيح نفسه، الذي هو سلامنا، والذي هدم حائط العداوة، وصالحنا مع الله، وجعلنا أعضاء بيته".
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أضاف: "لقد سأل أحد الناموسيين الرب يسوع « ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟» فأجابه بأن عليه أن يحب الله بكل كيانه، وقريبه كنفسه. لكن الناموسي، راغبا في تبرير نفسه، سأل: «من قريبي؟» وكأنه يريد أن يضع حدودا للمحبة، وأن يعرف من يستحقها. هذا السؤال لا يزال يطرح في عالمنا اليوم. فنحن نحب من يشبهنا، ونقترب ممن يشاركنا أفكارنا ومصالحنا، وقد نمنح المحبة لمن ينتمي إلى عائلتنا أو طائفتنا أو جماعتنا، فيما نهمل أناسا يتألمون، كأن وجعهم لا يعنينا. المسيح لم يحدد من هو القريب الذي ينبغي أن نحبه، لكنه علمنا، بواسطة مثل السامري الصالح كيف بإمكان كل منا أن يكون قريبا لكل إنسان يحتاج المحبة. وقع  رجل بين أيدي اللصوص الذين تركوه بين حي وميت، فمر به كاهن، ثم لاوي ولم يكترثا لوضعه. قد يكون لكل منهما عذره، وقد يكونان منشغلين بواجبات تبدو مهمة، لكنهما فشلا في رؤية الإنسان المتألم. هنا تكمن إحدى أخطر تجارب الحياة الروحية، أن ننشغل بأمور كثيرة إلى حد تجاهل الإنسان الذي يحبه الله. قد نصلي ونصوم ونتكلم باللاهوت والعقائد، ثم نجتاز بجانب إنسان مكسور دون أن نتوقف. وقد ندافع عن الحق بألسنتنا، فيما تجرح قساوة قلوبنا وكلماتنا الآخرين. العبادة التي لا تقود إلى الرحمة تفقد غايتها، لأننا لا نستطيع أن نكرم صورة الله في الأيقونات ونزدريها في الإنسان".

وتابع: "السامري، الذي كان غريبا في نظر اليهود وعدوا، إقترب من الجريح، وحن عليه، وضمد جراحه، وصب عليها زيتا وخمرا، ثم حمله واعتنى به. لم يكتف بالشعور بالرحمة، بل جعل محبته فعلا ملموسا، وبذل من وقته وماله وراحته. هذا ما يقودنا إليه صوم الميلاد، ألا نبقى أسرى المشاعر الجميلة والكلمات الدينية، بل أن نجعل الرحمة أسلوب حياة. قد يكون قريبنا فقيرا لا يجد ما يسد حاجته، أو مريضا يحتاج المؤاساة، أو مسنا أنهكه الإهمال، أو شابا ضائعا يبحث عمن يصغي إليه، أو إنسانا يحمل في قلبه جرحا سببناه له بكلمة قاسية أو اتهام كاذب. ربما يكون القريب هو ذاك الذي نختلف معه، أو الذي لا نرغب في رؤيته أو التعامل معه، عندئذ يصبح الصوم فرصة لمصالحة حقيقية، ولإعادة بناء ما هدمته الكبرياء وسوء الظن والأنانية. يقول القديس يوحنا الذهبي الفم، في تعليمه عن الرحمة أننا لا نكرم المسيح حقا إذا أهملنا المحتاجين، فيما نزين موضع عبادته. المسيح لا يحتاج شجرة مزينة بأثمن الزينات، ولا التنافس على جمال المغارة. الرحمة ليست عملا إضافيا نمارسه حين يتسع وقتنا، بل ثمرة إيماننا بالمسيح الحاضر في إخوتنا. يقول الرسول بولس: «لأنه هو سلامنا، الذي جعل الإثنين واحدا، ونقض حائط السياج المتوسط». لقد جاء المسيح ليهدم الحواجز التي تفصل الإنسان عن أخيه، ويصالح الجميع مع الآب بصليبه، ويجعل من المتباعدين عائلة واحدة في جسده".

وقال: "إن حائط العداوة الذي هدمه المسيح قد نعيد نحن بناءه حين نجعل الإختلاف سببا للكراهية، أو حين نحصر انتماءنا الكنسي في الشعارات وننسى أن الكنيسة ليست جماعة من المتشابهين، بل جسد المسيح الذي يجمع المختلفين في وحدة المحبة والحق. يقول الرسول أننا «أهل بيت الله»، وهذه الهوية لا تمنح لنا كي نتكبر، بل كي نتعلم أن نستقبل الآخرين كما استقبلنا المسيح، وأن نرى في كل إنسان شخصا مدعوا مثلنا إلى المصالحة والحياة الجديدة. فمن يصوم حقا لا يكتفي بالإمتناع عن بعض الأطعمة، بل يسعى أيضا إلى الإمتناع عن إدانة أخيه، وعن نشر الكلام الجارح، وعن تغذية الأحقاد، وعن تحويل الإختلاف إلى عداوة، كما يسعى إلى ضبط لسانه وكبح الأفكار الشريرة. يقول القديس أنطونيوس الكبير: «سيحرس الله روحك ما دمت تحرس لسانك. فمن يكثر الكلام لن يترك في داخله متسعا لسكنى الروح القدس فيه». 

أضاف: "فيما تبدأ الكنيسة التهيئة للميلاد بالتقشف والصوم ، نرى البشر في العالم، وفي بلدنا، يتبارون في نصب الأشجار العملاقة التي يتهافت معظم الناس لرؤيتها، ويتلهون بالتزيين وإعداد المآدب ناسين أن المسيح هو أساس العيد، وأن عائلات كثيرة تحتاج الأموال التي تهدر على المظاهر. ليكن صوم الميلاد تحملا لمسؤوليتنا تجاه القريب، مسؤولية المحبة تجاه كل محتاج نستطيع بلسمة جراحه أو تعزية قلبه أو طرد الحزن والألم والوحدة من حياته.  لنبدأ بخطوة صغيرة وصادقة، ولنسأل أنفسنا في نهاية كل يوم: هل مررت اليوم بجانب إنسان مجروح ولم أعره انتباها أم اقتربت منه كما اقترب السامري؟  وهل تنعمت بعطايا الله وحدي أم تشاركتها مع إخوتي؟ وهل ساهمت في هدم حائط العداوة، أم أضفت حجرا جديدا إليه؟ هل قمت بما يرضي نفسي أم بما يرضي الله؟ أما بلدنا فأفضل معايدة نقدمها له هي أن يعود الجميع إلى كنف الدولة، وأن يكونوا أمناء لوطنهم، حريصين على سمعته وعلى حقوقه وسيادته واستقراره، ملتزمين قوانينه ونظافة بيئته والحفاظ على غاباته، وأن تتوقف الإعتداءات والحروب، وتتم الإصلاحات اللازمة، وتبنى المؤسسات، ويعطى المواطنون أموالهم وحقوقهم، ويفرض القانون على الجميع، ويقوم كل إنسان بواجباته، ويحصر السلاح في أيدي الدولة، وتؤدي المفاوضات إلى ما يخدم مصلحة لبنان وشعبه، فننعم بالسلام الذي بشرتنا به الملائكة عند ميلاد الرب".

وختم: "الرب الذي ننتظره في الميلاد هو نفسه الذي أوصانا كما أوصى الناموسي في إنجيل اليوم: «إذهب أنت أيضا واصنع هكذا». لتكن أصوامنا وصلواتنا وأعمالنا مترابطة في توبة تجعل من قلوبنا مغارة متواضعة للمولود الإلهي، ومن بيوتنا مواضع محبة وسلام، ومن كنيستنا شهادة حية للمصالحة، ومن حياتنا طريقا يعبر عليه الآخرون من الجرح إلى الرجاء. هكذا نستقبل المولود الإلهي الآتي ليجعل كلا منا أخا له، وابنا لله بالتبني".
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