"حزب الله" أمام مسارين متعارضين بعد الحرب

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يقف " " في المرحلة الحالية أمام معضلة سياسية فعلية ترتبط بعلاقته مع المحلية والمكونات الطائفية في ، والتي سيكون عليه التعامل معها بشكل جدي بعد انتهاء الحرب، خصوصاً أن تداعيات هذه الحرب لم تقتصر على الواقع العسكري للحزب، إنما طالت أيضاً موقعه في الحياة السياسية وعلاقته بشريحة واسعة من اللبنانيين.وبعيداً عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وعن مسؤولية القوى السياسية والخارجية عما حصل، فإن علاقة "حزب الله" بجزء كبير من المكونات اللبنانية شهدت تراجعاً ملحوظاً، حتى إن بعض البيئات التي لم تكن تاريخياً في موقع الخصومة مع "الحزب" باتت تتخذ مواقف سلبية منه، ما يضعه أمام تحدٍّ فعلي لإعادة ترميم هذه العلاقة في المرحلة المقبلة.ويبدو أن "الحزب" سيكون أمام مسارين سياسيين متعارضين إلى حد كبير بعد انتهاء الحرب، وسيكون لطبيعة التسوية التي ستنهي المواجهة في المنطقة دور أساسي في تحديد المسار الذي سيذهب إليه.المسار الأول هو أن يجنح "حزب الله" نحو تصادم سياسي جدي مع السلطة في لبنان، بهدف إعادة رسم التوازنات الداخلية بالقوة السياسية والشعبية، خصوصاً إذا انتهت الحرب بتسوية أميركية ـ إيرانية يكون "الحزب" جزءاً أساسياً منها، وتتيح له المحافظة على نفوذه في الداخل اللبناني، أو حتى استعادة جزء كبير من النفوذ الذي كان يتمتع به في السنوات الماضية.وقد يجد "الحزب" في مثل هذه التسوية فرصة للتراجع عن بعض التنازلات السياسية التي اضطر إلى تقديمها تحت وطأة الظروف الإقليمية والعسكرية، وإعادة النظر في الكثير من الوقائع التي فرضت نفسها على الساحة اللبنانية منذ بداية الحرب.أما المسار الثاني، فيقوم على إعادة ترتيب الحزب لواقعه السياسي الداخلي، وتحديداً لجهة علاقته بالقوى السياسية التي تقف اليوم في موقع وسطي، أو التي لا مصلحة لها في الذهاب نحو مواجهة مفتوحة معه، وفي مقدمها والتيار الوطني الحر، إضافة إلى عدد كبير من القيادات والشخصيات السياسية السنية.وفي حال استطاع" الحزب" القيام بهذه المهمة، ولو بشكل تدريجي، فإنه يكون قد انتقل من مرحلة كان يراد له فيها أن يكون معزولاً سياسياً وشعبياً، إلى مرحلة يعود فيها إلى صلب الحياة السياسية اللبنانية، من دون أن يكون مضطراً بالضرورة إلى استعادة التحالفات السياسية بصيغتها السابقة.ولعل هذا المسار سيكون أكثر إفادة ل"الحزب" على المدى البعيد، إذ إن استعادة القدرة على التواصل مع مختلف المكونات اللبنانية قد تكون بأهمية استعادة النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من المعركة التي خيضت ضد "الحزب" في السنوات الماضية كان يهدف إلى عزله عن محيطه اللبناني.لكن هذا التحدي لن يكون سهلاً، خصوصاً إذا انتهت الحرب ضمن التوازنات السياسية والعسكرية القائمة حالياً، إذ من المرجح أن تدفع بعض القوى الخارجية باتجاه حصول تصادم سياسي داخلي مشابه، وربما أشد حدة، من التصادم الذي شهده لبنان بعد حرب عام 2006.وفي حين أن "الحزب" كان قد خرج من حرب تموز برصيد شعبي تجاوز حدود بيئته الطائفية، فإن واقع الحال اليوم يبدو مختلفاً إلى حد بعيد، الأمر الذي سيجعل من أي مواجهة داخلية جديدة خياراً مكلفاً له ولخصومه على حد سواء.وعليه، فإن المعركة السياسية التي سيخوضها "حزب الله" بعد الحرب قد لا تقل صعوبة عن المعركة العسكرية التي يخوضها اليوم، خصوصاً أن طبيعة الخيارات التي سيتخذها في الداخل اللبناني ستحدد موقعه السياسي لسنوات طويلة مقبلة.