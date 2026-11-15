شركة طيران الشرق الأوسط تستقبل طائرتها الجديدة "Airbus A321XLR" الثلاثاء... هذه ميزاتها

صدر عن شركة طيران – الخطوط الجوية البيان التالي:

تستقبل شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية (MEA)، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، طائرتها الجديدة من طراز Airbus A321XLR، في خطوة جديدة ضمن مسيرة تحديث أسطولها وتطوير قدراتها التشغيلية، بما يعزز مكانتها كشركة طيران رائدة في المنطقة ويؤكد التزامها المستمر بربط بالعالم.وتشكّل هذه الطائرة، التي تحمل تسمية Extra Long Range، إضافة نوعية إلى أسطول الشركة، لما تتمتع به من قدرات متقدمة تتيح تشغيل رحلات لمسافات أطول، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التوسع المستقبلي لشبكة الوجهات انطلاقاً من مطار في .تتميّز طائرة Airbus A321XLR بقدرتها على التحليق لمسافة تصل إلى 4,130 ميلاً بحرياً، أي نحو 7,650 كيلومتراً، وفق معايير التقييم التشغيلي المعتمدة لدى طيران الشرق الأوسط.ويمثّل هذا المدى زيادة تقارب 55% مقارنة بطائرة Airbus A321neo وفق الافتراضات التشغيلية المستخدمة في الدراسة، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في التخطيط للرحلات المستقبلية والوصول إلى وجهات أبعد.تضم الطائرة خزان وقود خلفياً مركزياً متطوراً (Rear Centre Tank)، بسعة تبلغ 12,500 ليتر، يتيح زيادة كمية الوقود المتاحة وتشغيل رحلات أطول من دون توقف.كما تتميز الطائرة بتعزيزات هيكلية وتعديلات على معدات الهبوط، بما يدعم قدراتها التشغيلية ويتيح وزناً أقصى للإقلاع يصل إلى 101 طن في التكوين المعروض ضمن الدراسة التقنية.جديدة لتعزيز الربط الجوي بين لبنان والعالمتمنح القدرات الجديدة لطائرة A321XLR شركة طيران الشرق الأوسط مرونة إضافية لدراسة فرص التوسع المستقبلي، ولا سيما نحو وجهات أبعد في القارة وأسواق أخرى، وفقاً لاحتياجات الشبكة والجدوى التشغيلية والتجارية.ويأتي انضمام الطائرة الجديدة ليؤكد استمرار طيران الشرق الأوسط في الاستثمار في تطوير أسطولها وتعزيز إمكاناتها، بما يساهم في دعم حركة السفر والربط الجوي بين لبنان ومختلف أنحاء العالم.طائرة جديدة… إمكانات أوسع… والتزام مستمر بإبقاء لبنان متصلاً بالعالم.