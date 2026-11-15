بعد تحديث أسطولها... هل تستعدّ الـMEA لوصل بيروت بمونتريال مباشرة؟

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يشكّل وصول طائرة Airbus A321XLR الجديدة إلى أسطول شركة طيران خطوة متقدمة في مسيرة تحديث أسطولها وتوسيع قدراتها التشغيلية، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه، ولا سيما لدى أبناء الانتشار اللبناني في ، يتجاوز أهمية الطائرة ومواصفاتها التقنية: هل ستوظّف الشركة هذه الإمكانات الجديدة في إطار استراتيجية أوسع لإعادة ربط بأميركا الشمالية، وتحديدًا بكندا، عبر رحلات مباشرة طال انتظارها؟فالجالية في كندا، ولا سيما في مقاطعة كيبيك ومنطقة مونتريال، تشكّل سوقًا مهمة تستحق أن تحظى باهتمام خاص من إدارة الشركة، خصوصًا أن الرحلات المباشرة بين ومونتريال تختصر على المسافرين ساعات طويلة من الانتظار والتنقل عبر المطارات الأوروبية.صحيح أن المدى التشغيلي المعلن لطائرة A321XLR، والبالغ نحو 7,650 كيلومترًا وفق الدراسة المعتمدة لدى الشركة، لا يكفي لتغطية المسافة الجوية بين بيروت ومونتريال، المقدّرة بنحو 8,700 كيلومتر، لكن ذلك لا يعفي الشركة من وضع هذا الخط على طاولة البحث، خصوصًا مع إمكانات أسطولها من طائرات A330.فالمطلوب إضافة إلى تحديث الأسطول، رؤية تجارية واستراتيجية تأخذ في الاعتبار حجم الانتشار اللبناني وحاجاته، وتبحث في جدوى استعادة خطوط مباشرة تربط المغتربين بوطنهم، بالتنسيق مع السلطات المعنية في لبنان وكندا.فهل تكون الطائرة الجديدة بداية مرحلة توسّع حقيقية في شبكة MEA، أم تبقى مجرد إضافة تقنية إلى الأسطول؟ وهل تجد إدارة الشركة في خط بيروت–مونتريال فرصة تجارية تستحق الاستثمار، أم أن أبناء الانتشار سيبقون مضطرين إلى المرور بعواصم أخرى للوصول إلى وطنهم؟السؤال لم يعد فقط تستطيع الطائرة الجديدة أن تطير، بل إلى أين تريد MEA أن تصل باسم لبنان.