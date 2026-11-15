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لبنان

بعد تحديث أسطولها... هل تستعدّ الـ"MEA" لوصل بيروت بمونتريال مباشرة؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2026 | 10:00
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بعد تحديث أسطولها... هل تستعدّ الـMEA لوصل بيروت بمونتريال مباشرة؟
بعد تحديث أسطولها... هل تستعدّ الـMEA لوصل بيروت بمونتريال مباشرة؟ photos 0
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يشكّل وصول طائرة Airbus A321XLR الجديدة إلى أسطول شركة طيران الشرق الأوسط خطوة متقدمة في مسيرة تحديث أسطولها وتوسيع قدراتها التشغيلية، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه، ولا سيما لدى أبناء الانتشار اللبناني في كندا، يتجاوز أهمية الطائرة ومواصفاتها التقنية: هل ستوظّف الشركة هذه الإمكانات الجديدة في إطار استراتيجية أوسع لإعادة ربط لبنان بأميركا الشمالية، وتحديدًا بكندا، عبر رحلات مباشرة طال انتظارها؟
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فالجالية اللبنانية في كندا، ولا سيما في مقاطعة كيبيك ومنطقة مونتريال، تشكّل سوقًا مهمة تستحق أن تحظى باهتمام خاص من إدارة الشركة، خصوصًا أن الرحلات المباشرة بين بيروت ومونتريال تختصر على المسافرين ساعات طويلة من الانتظار والتنقل عبر المطارات الأوروبية.
صحيح أن المدى التشغيلي المعلن لطائرة A321XLR، والبالغ نحو 7,650 كيلومترًا وفق الدراسة المعتمدة لدى الشركة، لا يكفي لتغطية المسافة الجوية بين بيروت ومونتريال، المقدّرة بنحو 8,700 كيلومتر، لكن ذلك لا يعفي الشركة من وضع هذا الخط على طاولة البحث، خصوصًا مع إمكانات أسطولها من طائرات A330.
فالمطلوب إضافة إلى تحديث الأسطول، رؤية تجارية واستراتيجية تأخذ في الاعتبار حجم الانتشار اللبناني وحاجاته، وتبحث في جدوى استعادة خطوط مباشرة تربط المغتربين بوطنهم، بالتنسيق مع السلطات المعنية في لبنان وكندا.
فهل تكون الطائرة الجديدة بداية مرحلة توسّع حقيقية في شبكة MEA، أم تبقى مجرد إضافة تقنية إلى الأسطول؟ وهل تجد إدارة الشركة في خط بيروت–مونتريال فرصة تجارية تستحق الاستثمار، أم أن أبناء الانتشار سيبقون مضطرين إلى المرور بعواصم أخرى للوصول إلى وطنهم؟
السؤال لم يعد فقط إلى أين تستطيع الطائرة الجديدة أن تطير، بل إلى أين تريد MEA أن تصل باسم لبنان.
المصدر: خاص "لبنان24"
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