عن زيارة مايك والتز إلى لبنان... ماذا أعلنت السفارة الأميركيّة؟

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صدر عن السفارة الاميركية في البيان التالي:"يزور المبعوث الأميركي لدى السفير مايك والتز والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني.في لبنان، سيلتقي السفير والتز بكبار المسؤولين في لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ " " وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة .في ، سيلتقي السفير والتز بكبار المسؤولين في الحكومة المغربية لمناقشة التعاون المستمر في إطار اتفاقيات أبراهام التاريخية التي أبرمها ، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. كما سيؤكد مجدداً دعم للتوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء الغربية، يستند إلى مقترح الحكم الذاتي ".