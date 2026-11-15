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لبنان

عن زيارة مايك والتز إلى لبنان... ماذا أعلنت السفارة الأميركيّة؟

Lebanon 24
15-11-2026 | 08:39
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عن زيارة مايك والتز إلى لبنان... ماذا أعلنت السفارة الأميركيّة؟
عن زيارة مايك والتز إلى لبنان... ماذا أعلنت السفارة الأميركيّة؟ photos 0
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صدر عن السفارة الاميركية في بيروت البيان التالي:

"يزور المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز لبنان والمغرب في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 تشرين الثاني. 
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في لبنان، سيلتقي السفير والتز بكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية لمناقشة الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ "حزب الله" وإيران. كما سيلتقي بالشركاء في الأمم المتحدة لمناقشة انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية
  
في المغرب، سيلتقي السفير والتز بكبار المسؤولين في الحكومة المغربية لمناقشة التعاون المستمر في إطار اتفاقيات أبراهام التاريخية التي أبرمها ترامب، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن الإقليمي. كما سيؤكد مجدداً دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دائم للنزاع حول الصحراء الغربية، يستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي".
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