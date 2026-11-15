مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ... تدمير مسار تحت الأرض في مجدل زون

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تدمير مسار آخر تحت الأرض في بلدة مجدل زون: قوات فريق القتال اللوائي 300 تواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات فريق القتال اللوائي 300، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸خلال نشاطها في بلدة مجدل زون، دمّرت القوات بالتعاون مع قوات وحدة “يهلوم” مسارًا تحت الأرض بطول نحو 35 مترًا يضم غرفتَي مكوث.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وبقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع الحفاظ على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) November 15, 2026
تدمير مسار آخر تحت الأرض في بلدة مجدل زون: قوات فريق القتال اللوائي 300 تواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
🔸تعمل قوات فريق القتال اللوائي 300، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل.
🔸خلال نشاطها في بلدة مجدل زون، دمّرت القوات بالتعاون مع قوات وحدة “يهلوم” مسارًا تحت الأرض بطول نحو 35 مترًا يضم غرفتَي مكوث.
🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وبقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع الحفاظ على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.