مشاهد نشرها الجيش الإسرائيليّ... تدمير مسار تحت الأرض في مجدل زون

تدمير مسار آخر تحت الأرض في بلدة مجدل زون: قوات فريق القتال اللوائي 300 تواصل العمل في المنطقة الأمنية بجنوب 🔸تعمل قوات فريق القتال اللوائي 300، تحت قيادة الفرقة 91، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، لإزالة التهديدات عن . 🔸خلال نشاطها في بلدة مجدل زون، دمّرت القوات بالتعاون مع قوات وحدة “يهلوم” مسارًا تحت الأرض بطول نحو 35 مترًا يضم غرفتَي مكوث. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وبقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع الحفاظ على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.