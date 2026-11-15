مناورة بالذخيرة الحية لفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيّارة

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نفّذ فوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة، بتاريخ 10-11-2026، مناورة بالذخيرة الحيّة وتمرينًا ميدانيًا يحاكي عمليات توقيف مطلوبين خطرين ومكافحة أعمال الشغب، وذلك في ثكنة اللواء – ضبيّة.حضر المناورة رئيس العميد الطبيب ألفرد حنّا، وقائد وحدة العميد سليم عبدو، وقائد وحدة القوى السيارة العميد طوني متّى، وقائد فوج التدخل السريع العقيد ، إضافةً إلى قادة الفروع والضباط في الوحدة.استُهلّ النشاط بالنشيد الوطني، تلاه عرضٌ عسكري مرصوص بالخطى الرياضية وعرضٌ لآليات الفوج. ثم ألقى العميد متّى كلمةً أشاد فيها بجهود عناصر الفوج ومناقبيتهم، وحثّهم على بذل أقصى ما في وسعهم للقيام بواجباتهم، حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين.بعد ذلك، بدأت المشاغل التدريبية، وشملت حماية الشخصيات وإجلاء شخصية تعرّضت لكمين، والدفاع الذاتي، ومكافحة أعمال الشغب والتعامل مع المتظاهرين المشاغبين، إضافةً إلى إجلاء المصابين وتوقيف مثيري الشغب، فضلًا عن تنفيذ مشغل للهبوط بواسطة الحبال عن مبنى الفوج، بمشاركة عناصر من الإناث.ثم انتقل الحاضرون إلى المكان المخصّص لتنفيذ المناورة بالذخيرة الحيّة، التي حاكت عملية توقيف مطلوبين خطرين ومداهمة شقّة، تلتها مداهمة حافلة مخصّصة لنقل المدنيين، باستخدام آليات مصفّحة وأسلحة وذخائر من عيارات مختلفة، وقذائف «آر بي جي»، وقنابل صوتية ودخانية.كما تخلّلت المناورة مشاغل للرماية الدقيقة، والرماية من خلف السواتر، واجتياز الحواجز، وإصابة الأهداف، إضافةً إلى الرماية الخلفية ورماية الثقة، وذلك وفق إجراءات السلامة المعتمدة.وقد أظهرت المناورة مستوى متقدّمًا من الجهوزية والانضباط والاحترافية لدى الضباط والعناصر المشاركين، وقدرتهم على تنفيذ مختلف المهام العملانية في الظروف الطارئة.وفي الختام، قدّم العقيد إلى العميد متّى درعًا تذكارية بالمناسبة، والتُقطت صور تذكارية بحضور الضباط والعناصر المشاركين.