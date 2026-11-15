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لبنان

رجي: "لبنان رجع على الخليج والخارجية رجعت لبنانية"

Lebanon 24
15-11-2026 | 10:45
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أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في لقاء مع الجالية اللبنانية في أبو ظبي، أن "لبنان رجع على الخليج والخارجية رجعت لبنانية". ونوه بما قدمته دولة الامارات للبنان واللبنانيين.
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وقال: "لبنان الذي عانى من الحروب والتدخلات يدرك قيمة تحويل الدول إلى ساحات للصراعات الإقليمية". 

وشدد على أن "الدولة لا تكتسب مكانتها من قدرتها على خوض الحروب، بل من قدرتها على تجنّبها وحماية شعبها وصناعة الفرص له" .

واعتبر أن "استعادة الدولة لقرارها ليست مجّرد مطلب سياسي بل شرط أساسي لبقاء لبنان ونهوضه".

ورأى أنه "لا يمكن بناء اقتصاد مزدهر في ظلّ السلاح الخارج عن الشرعية، ولا استعادة ثقة المستثمرين ما دام قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الدستورية".

وتابع: "نحن نريد لبنان دولةً طبيعية، لا ساحةً مفتوحة. ونعمل على حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، واعتماد الدبلوماسية سبيلاً لحماية مصالح لبنان واستعادة حقوقه".

وتوجه وزير الخارجية الى اللبنانيين المقيمين في أبو ظبي قائلا: "أثبّتم أّنكم قادرون على النجاح أينما حللتم، وما نطمح إليه اليوم هو أن نبني دولة تتيح لكم النجاح في وطنكم" .

وختم رجي: "لبنان رجع عالخليج والخارجية رجعت لبنانية".
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