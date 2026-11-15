اللقاء التشاوري لطائفة الموحدين الدروز: الدولة مطالبة بأنّ تُمسك بالقرار

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عقد "اللقاء التشاوري لطائفة " لقاء لبحث شؤون الطائفة وموقفها في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها والمنطقة، حضره الأعضاء وشخصيات درزية.وقال المجتمعون: "نتجه إلى تحولات دولية جذرية فيها اختلاف دول واختلاف مفاهيم دينية وعرقية، وبالتالي فإن التي ننتمي إليها مطالبة بأن تمسك بالقرار وتطمئن المواطن إلى حاضره وترسم له سياسات مستقبلية، ونحن هنا نلتفت إلى طائفتنا لنرسم لها خطة استراتيجية بهدفين يكمل أحدهما الآخر، الأول، تثبيت وجودنا وضمان استمراريتنا وبقائنا وذلك بارتباطنا بالدولة كمرجعية نهائية وحيدة وبالولاء المطلق للبنان دون شريك، والثاني، حفظ دولتنا وتدعيمها لتبقى سيدة حرة مستقلة حيادية لا تعصف بها رياح المحاور ولا عواصف التدويل".وأكدوا أن "هذا اللقاء سيشكل حجر أساس لسياسة موحدة الأهداف آليتها حوار دائم وقرار جماعي ضمن اجتماعات دورية".