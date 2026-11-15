"إيدال" شاركت في ندوة اقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي

Advertisement

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في "ايدال" ماجد منيمنة في الندوة الاقتصادية التي عُقدت في الفرنسي- في 13 تشرين الثاني 2026، تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية والمالية في لبنان: الحصيلة والآفاق".وتناولت الندوة أبرز الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية في لبنان، والتحديات التي تواجه مسار التعافي وإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني.وكانت لمنيمنة مداخلة في الجلسة المخصصة لمناقشة الإصلاحات المختلفة في لبنان، تناولت المناخ الاستثماري في لبنان، استعرض خلالها واقع البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، مسلطاً الضوء على دور مؤسسة "ايدال" في تشجيع الاستثمارات وتسهيلها وتعزيز ثقة المستثمرين.كما قدّم عرضا تعريفيا حول الخدمات التي توفرها "ايدال" للمستثمرين، بدءاً من الترويج للفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة، وتوفير المعلومات والدراسات الاقتصادية والسوقية، وصولاً إلى مرافقة المستثمرين وتسهيل إجراءات إطلاق مشاريعهم ومتابعتها، وتقديم الدعم اللازم للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي ينص عليها القانون 360/2001. وأكد "أهمية هذه الخدمات في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز إطلاق مشاريع إنتاجية جديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة، ولا سيما أمام الشباب اللبناني، والحد من هجرة الكفاءات، وتعزيز النمو الاقتصادي".وقد شكّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول مسار الإصلاحات في لبنان، والتواصل مع الفعاليات الاقتصادية والفرنسية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة ودور مؤسسة "ايدال" في مواكبة مرحلة التعافي والنهوض الاقتصادي وفتح جديدة أمام المستثمرين والشباب اللبناني.وعلى هامش الندوة، التقى منيمنة وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي دافيد أمييل، حيث بحثا في آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحديث الإدارة العامة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في لبنان. كما استمع الدكتور منيمنة إلى عرض من الوزير أمييل حول الأوضاع والتطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة باريس.