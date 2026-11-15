تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى صور: سننقل مطالبكم إلى غوتيريش ومجلس الأمن

Lebanon 24
15-11-2026 | 10:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى صور: سننقل مطالبكم إلى غوتيريش ومجلس الأمن
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى صور: سننقل مطالبكم إلى غوتيريش ومجلس الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، مدينة صور، يرافقها نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.
Advertisement

وجالت محمد في عدد من أحياء المدينة القديمة، واطّلعت على معالمها، وكان في استقبالها نائب رئيس البلدية علوان شرف الدين، رئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول وليد الطويل، عضو البلدية آلين برادعي ومفوض الشرطة شادي نجدي.


ونقل الطويل رسالة باسم بلدية صور واتحاد بلديات قضاء صور، إلى نائبة الأمين العام، موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة ب"التجديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة".

وشدّدت الرسالة على "أهمية استمرار وجود اليونيفيل في الجنوب، لما تؤديه من دور في دعم الاستقرار في هذه المرحلة، إلى جانب دورها الإنساني والإنمائي في المنطقة". كما طالبت ب"إيجاد بديل عن اليونيفيل في حال أنهت مهامها في جنوب لبنان، على أمل ألا تُترك الساحة فارغة في الجنوب في ظل الأوضاع الراهنة".

كذلك تطرقت الرسالة إلى "معاناة البلديات الجنوبية التي تحولت إلى مراكز إيواء أساسية للنازحين، في وقت تعاني فيه من نقص حاد في الإمكانات المادية واللوجستية".

وقال الطويل: "نتمنى أن تدعموا بلديات الجنوب لأنها تستضيف عدداً كبيراً من النازحين، وتكاد تعجز عن القيام بواجباتها بسبب إمكاناتها المادية".

من جهتها، وعدت محمد بنقل هذه المطالب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربت عن رغبتها في زيارة المدينة مجدداً في وقت لاحق للاطلاع بصورة أوسع على واقعها واحتياجات أهلها.
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة: العالم يواجه انقسامات جيوسياسية هائلة ومجلس الأمن يعاني من الشلل
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان واستخدم الجوع سلاحا
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر موقف من عون بعد لقائه نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الأولوية تبقى لاستمرار مهمة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يهنّئ لانا نسيبة بترشيحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 22:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

المنسق الخاص للأمم المتحدة

الأمين العام

المنسق الخاص

مجلس الأمن

جنوب لبنان

نائب رئيس

النازحين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-11-15
Lebanon24
15:00 | 2026-11-15
Lebanon24
14:00 | 2026-11-15
Lebanon24
13:30 | 2026-11-15
Lebanon24
13:24 | 2026-11-15
Lebanon24
13:00 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24