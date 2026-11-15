نائبة الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارتها إلى صور: سننقل مطالبكم إلى غوتيريش ومجلس الأمن

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زارت نائبة أمينة محمد، مدينة صور، يرافقها نائب في المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا.وجالت محمد في عدد من أحياء المدينة القديمة، واطّلعت على معالمها، وكان في استقبالها البلدية علوان شرف الدين، رئيس لجنة العلاقات العامة والبروتوكول وليد ، عضو البلدية آلين برادعي ومفوض الشرطة شادي نجدي.ونقل الطويل رسالة باسم بلدية صور واتحاد بلديات قضاء صور، إلى نائبة ، موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة ب"التجديد لقوات اليونيفيل في في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة".وشدّدت الرسالة على "أهمية استمرار وجود اليونيفيل في الجنوب، لما تؤديه من دور في دعم الاستقرار في هذه المرحلة، إلى جانب دورها الإنساني والإنمائي في المنطقة". كما طالبت ب"إيجاد بديل عن اليونيفيل في حال أنهت مهامها في جنوب لبنان، ألا تُترك الساحة فارغة في الجنوب في ظل الأوضاع الراهنة".كذلك تطرقت الرسالة إلى "معاناة البلديات الجنوبية التي تحولت إلى مراكز إيواء أساسية للنازحين، في وقت تعاني فيه من نقص حاد في الإمكانات المادية واللوجستية".وقال الطويل: "نتمنى أن تدعموا بلديات الجنوب لأنها تستضيف عدداً كبيراً من ، وتكاد تعجز عن القيام بواجباتها بسبب إمكاناتها المادية".من جهتها، وعدت محمد بنقل هذه المطالب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كما أعربت عن رغبتها في زيارة المدينة مجدداً في وقت لاحق للاطلاع بصورة أوسع على واقعها واحتياجات أهلها.