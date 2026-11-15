مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 15 تشرين الثاني 2026

مقدمة nbn

المواجهة بين واشنطن وطهران تحافظ على ستاتيكو المراوحة بين حدود اللاحرب واللاسلم بانتظار انفراج أو انفجار. وتحت سقف هذه المعادلة لم تـُقفلَ أبواب الدبلوماسية ويواصل الوسيط القطري على وجه الخصوص مساعيه على أمل التوصل إلى تفاهمات واتفاقات. أما الوسيط الباكستاني فتستقبل عاصمته رأس الدبلوماسية الإيرانية عباس عراقجي الذي ستكون له بلا شك محادثات على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي المنعقدة في اسلام أباد. أما المحطة الأبرز فستكون في اللقاء الرئاسي الأميركي - الروسي - الصيني على هامش قمة (أبيك) الخميس المقبل في مدينة (شنجن) الصينية وهو اللقاء الذي أكده الكرملين اليوم وستكون إيران أحد بنود جدول أعماله.

الحراكات الدبلوماسية تخرقها وقائع ميدانية وخصوصـًا في مضيق هرمز الذي لا يمر يوم من دون وقوع حوادث بحرية للناقلات فيه. وأبعد من المضيق كانت إحدى قواعد المروحيات الأميركية في البحرين هدفـًا لهجوم إيراني بالمسيرات رافقه إصدار تحذيرات للمرة الأولى في هذه الدولة الخليجية منذ أيلول الماضي.

أما المواقف الإيرانية فكان أبرزها اليوم لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وفيها أننا لا نقبل استمرار حال اللاحرب واللاسلم ومستعدون للتفاوض وفق شروطنا السبعة.

وعلى جبهة التحريض كشفت تقارير عبرية وأميركية ان رئيس الموساد نقل خلال زيارته واشنطن معلومات عن نيات إيرانية لاستهداف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبار في إداراته. وعلى الخط نفسه زعم بنيامين نتنياهو ان طهران تعمل مجددًا على إحياء برنامجها النووي وأن عليه إزالة هذا التهديد الوجودي. وفي أحد فصول هذه المواجهة جدد نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة وطنية الأمر الذي وصفه آيزنكوت بأنه خدعة سياسية.

في فصول المواجهة داخل اليمن وعلى تخومه سـُـجل تطور جديد مع انسحاب قوات عدن من منطقة ذوباب ومحيط مضيق باب المندب نحو محافظة تعز في خطوة قالت تلك القوات إنها إعادة إنتشار فيما أكدت حركة أنصار اللـ أنها ناجمة عن تضييقها الخناق على القوات المناهضة لها.

في أثقال سياسية واقتصادية واجتماعية يـُضاف إليها إعتداءات إسرائيلية لا تتوقف وترقبٌ لمرحلة ما بعد اليونيفيل. وسيكون وضع القبعات الزرق وما يُطرح حول القوة البديلة محور الزيارة التي يقوم بها السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة (مايك والتز) إلى بيروت.

وفي الشأن النقابي أجرت نقابة المحامين في بيروت اليوم انتخاباتها لاختيار أربعة أعضاء في مجلس النقابة.

وقد فاز المرشحان المدعومان من حركة أمل بالإضافة إلى مرشحة تيار المستقبل والمرشح المستقلّ فيما فشل مرشحا القوات وحزب الكتائب.

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مقدمة LBCI

يشهد تاريخُ لبنان، أنه كلما عجز عن إدارة توازناته الداخلية أو حماية حدوده، لجأ الى الضمانات الخارجية. هكذا حصل مع مارينز الـ58، الى الردع الـ76، فالمتعددة الجنسيات في الـ82 وصولاً إلى السوري في الـ90. اليوم، يعود السؤالُ نفسُه، وإن بصيغة مختلفة: من سيملأ الفراغ في جنوب لبنان بعد إنتهاء مهمة اليونيفيل، التي قرر الأميركيون والاسرائيليون إسدالَ ستارتها، بعد ثمان واربعين سنة من حضورها على الارض؟

مايك والتز حط في بيروت آتيا من دبي. التقى على الفور قيادةَ اليونيفل في الجنوب. واستهل الكلام بالقول إنه هنا للإستماع الى الحقائق حول المرحلة الانتقالية. آخر ما سُرب من طروحات يحملها، وفق معلومات الـLBCI، هو التالي: الدفع باتجاه قوة متعددة الجنسيات، تُنشأ خصيصاً للمرحلة المقبلة، بقرار من الامم المتحدة، يُلغي القرار ١٧٠١، ويَستبدلُه بإتفاق الاطار الثلاثي، من دون أن تعمل هذه القوة رسمياً تحت الأممي. صيغة تفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بمرجعية القوة، وقيادتها، وتمويلها، وقواعد عملها.

في المقابل، لبنان يتمسك، حتى الآن، ببقاء أيِ وجود دولي تحت العلم الأزرق وضمن القرار 1701. وبين الموقفين، يبرز الإختبارُ الصعب: كيف سَيمنع الفراغَ الأمني، ويتفادى الضغوطَ الداخلية والخارجية؟ عنوان ما بعد اليونيفل ذاتِه، والاستحقاقات الامنية الاخيرة، في صلب مباحثات الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت. زيارة كانت مقررة في أيلول، وتأجلت لأسباب سعودية، وجاءت اليوم لترُدَ على تقاريرَ تحدثت عن تغييرات سعودية في إدارة الملف اللبناني. ورغم كل الوجوه التي تحط في لبنان؛ لا شيء يُثلِج قلبَ اللبنانيين الاّ الكهرباء. والسؤال الذي طُرح طيلةَ اليوم من هنا الى قطر؛ قمحة ولا شعيرة؟

آخر المعطيات تشي بإيجابية عالية، يمكن تلخيصُها بالتالي: قريبا يصل الى لبنان موفد قطري حاملا عرضاً قطرياً مكتوباً، إطلع عليه رئيس الحكومة اليوم. يُعرض على ، وإذا تمت الموافقة عليه تسلك البنود التي لا تحتاج الى تشريع، ويُحول ما يجب تحويلُه الى مجلس النواب، لا سيما الإتفاقية من حكومة الى حكومة، التي يُقدر أنها ستبصر النور نهاية شباط.

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مقدمة "المنار"

على حالِها هي المنطقةُ الواقعةُ بين صخبِ التحليلاتِ وأصواتِ الانفجاراتِ الناجمةِ عن استهدافِ الإيرانيينَ للراداراتِ الأميركيةِ، كما في البحرينِ، أو ردِّ اليمنيينَ بضرب القواعدِ العسكريةِ والنفطيةِ السعوديةِ ، وملاحقةِ القواتِ التابعةِ لها وطردِها من مناطقَ استراتيجيةٍ تسهم في تعزيز سيطرة الجيش اليمني على بابِ المندب. فيما أبوابُ اللبنانيينَ والفلسطينيينَ موصدةٌ أميركيًّا إلا أمامَ العدوانيةِ الصهيونيةِ وأصواتِ غاراتِها وتفجيراتِها التي تعمُّ قرى الجنوبِ من كفرتبنيت إلى المنصوري والقنطرة وبرعشيت وأخواتِها...

أما إخوةُ المفاوضاتِ فينتظرونَ المندوبَ الأميركيَّ لدى الأممِ المتحدةِ، مايك والتز، القادمَ الى بيروت،بحسب السفارة الاميركية في لبنان، لبحثِ الدعمِ بتنفيذِ الإطارِ الثلاثيِّ، وقيامِ لبنان خالٍ من نفوذِ حزبِ الله وإيران، ومناقشة انتهاءِ ولايةِ اليونيفيلِ وانتقالِ المسؤوليةِ الأمنيةِ إلى الدولةِ اللبنانيةِ، بحسبِ السفارةِ الأميركيةِ.

واستباقًا لأيِّ تورُّطٍ لبنانيٍّ بالاستجابة للإملاءاتِ الأميركيِّ، أكَّدَ مسؤولو حركةِ أملٍ الرفضَ القاطعَ لأيِّ قوةٍ دوليةٍ لا تُقَرُّ عبرَ الأممِ المتحدةِ، أمّا نموذجُ قواتِ سيناءَ المصريةِ فوقَ منطقةٍ خاليةٍ من السكانِ، فغيرُ صالحٍ في جنوبِ لبنانَ.

ولا صالحَ للبنانيينَ إلا وحدة الموقف والحوارِ المبنيِّ على أساسِ الميثاقِ والدستورِ، كما قال نوابُ حزبِ اللهِ ومسؤولوه، الذين أكَّدوا أنَّهم سيقابلون أي إيجابيةٍ بمثلِها، والهدفُ تحريرُ الأرضِ ووقفُ العدوانِ وحفظُ الكرامةِ واستنقاذُ السيادةِ من كلِّ احتلالٍ أو تدخُّلٍ خارجيٍّ، إلا الذي يدعمُ لبنانَ لتحقيقِ مبتغاهُ.

وهو ما تبتغيهِ الجمهوريةُ الإسلاميةُ الإيرانيةُ من تمسُّكِها بوقفِ الحربِ الإسرائيليةِ عن لبنانَ وسحبِ قواتِها من كاملِ أراضيهِ، كشرطٍ ضمنَ شروطِ معاودةِ التفاوضِ مع الأميركيينَ، ولا يهمُّها إطلاقًا إن أرادتِ الولاياتُ المتحدةُ التفاوضَ أو الحربَ، بحسبِ رئيسِ مجلسِ الشورى محمدِ باقرِ قاليبافَ، فإذا قبلتْ بالشروطِ المنطقيةِ السبعةِ فإنَّ طريقَ الاتفاقِ مفتوحٌ، كما قالَ.

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مقدمة Mtv

أسبوع ديبلوماسي بامتياز في لبنان بدأه أمس الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، ويستكمله غداً المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز. نقاشات والتز مع المسؤولين اللبنانيين تتمحور حول ملفين: ما بعد اليونيفيل وكيفية تطبيق صيغة الإطار في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية، وقيام لبنان سيادي خالٍ من نفوذ وإيران، وفق بيان السفارة الأميركية في لبنان. في السياق حمّل متحدث باسم الخارجية الأميركية عبر الـMTV استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، المسؤولية عن مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية والأمنية. وقال إن حزب الله استخدم الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وهدّد شخصيات لبنانية وقتلها، ومنع الجيش من احتكار استخدام القوة. وأضاف أن إيران وحزب الله هيّآا الظروف للعمليات بإشعالهما الحربين الأخيرتين. علماً أن واشنطن تتوقّع من الجيش اللبناني المضيّ في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً بالمناطق التجريبية وصولاً إلى كامل البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة.

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مقدمة Otv

تتسارع وتيرة التفاوض مع إيران، ومع تقدّم البحث، تزداد أهمية التفاصيل. فهل صار ما كان مستحيلا قبل الانتخابات النصفية الاميركية، ممكنا بعدها؟

وفي إسرائيل، محاولة صعبة لتقريب المسافات بين فريقي بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت، بحثاً عن صيغة تُحرّك مسار تأليف الحكومة. ونجاح هذا المسعى مرتبط بقدرة الفريقين على تجاوز الخلافات حول تركيبة الائتلاف. وإذا أمكن التوصّل إلى صيغة حكومية، تنتقل الأنظار إلى برنامجها، وخصوصاً إلى الأولويات الأمنية والسياسية التي ستنعكس على قراراتها حيال المنطقة.

ولبنان معنيّ بنتيجة المسارين. ففرص التهدئة في الجنوب تتأثّر بما تؤول إليه المفاوضات مع طهران، وبالسياسة التي ستعتمدها الحكومة الإسرائيلية المقبلة تجاه لبنان. وفي انتظار اتّضاح الصورة، يبقى السؤال عن تحرّك بيروت. ما المطالب التي تحملها الحكومة اللبنانية إلى العواصم المعنيّة، ولاسيما في ملف ما بعد اليونيفيل؟

ومن الجنوب الى بيروت، وتحديدا الى صناديق الاقتراع في نقابة المحامين، حيث سجّل التيار الوطني الحرّ فوزاً اعاده الى مقاعد مجلس النقابة بعد غياب طويل، ليعيد معه التوازن الى قلب أم النقابات.

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مقدمة "الجديد"

ما بينَ الداخلِ والخارج حركةٌ مثلّثةُ الاضلع من السياسة الى الامن وصولاً الى الطاقة و في طليعة المشهد التزامن بين زيارتين المبعوث السعودي الامير يزيد بن فرحان و المندوب لدى الامم المتحدة مايك والتز وتتزاحمُ العناوين على خطوطِ التماس اللبنانية يتقدمها ملف اليونيفل كعنوانٍ اساسي في زيارة السفير مايك والتز آتياً الى لبنان على جناحِ بحثِ الطروحات المتعلقة بانتهاء مهمةِ القوة الدولية وانتقال المسؤولية الامنية الى الدولة اللبنانية بحسب بيانٍ وزعته السفارة الاميركية في بيروت اضافة الى مناقشة الدعم الاميركي لتنفيذ الاطار الثلاثي وقيام لبنان خالٍ من نفوذِ حزب الله وايران. والمبعوثُ الاميركي الذي سيلتقي المسؤولين اللبنانيين سبقته الى بيروت اشاراتُ توافقٍ وتنسيق اميركي فرنسي لما هو آتٍ على الجنوب بعد انتهاء العام الحالي وفي خلاصات الكلام المُباح حول التصورات الاميركية لاعادة صياغةِ الوجود الدولي جنوباً تتعددُ الخيارات ويتصدّرها وضعُ الاطار الثلاثي تحت غطاءٍ أممي إضافةً الى نموذج سيناء الذي وُضع على طاولة لبنان كأحد الخيارات على قاعدة ان ما طُبق في شبه الجزيرة مطالع الثمانينيات قد يكون نموذجاً للجُزر اللبنانية المتفرقة سياسياً بحدودها الجنوبية وتحدياتِها الاقليمية لكن الاختلاف في الظروف والوقائع بين التجربتين يضع اشكاليةً اساسية امام تطبيق النموذج المذكور واول الاشكاليات ان في سيناء كان اتفاقُ كامب دايفيد وهنا لا اتفاقَ موجوداً على الارض والاطار لا يرْقَ الى مستوى الاتفاق او المعاهدة. واذا كانت زيارة والتز محطةً مفصلية في نقاش مستقبلِ الجنوب فإن لبنان الرسمي أبرقَ استباقياً وبالتصريح العلني معلناً تمسكه بالقرار ١٧٠١ كمرجعية اساسية لاي ترتيبات مقبلة مع انفتاحه على تعديلاتٍ مدروسة ورفضِ ترك الجنوب امام فراغٍ امني او فرضِ التزاماتٍ على لبنان من جانبٍ واحد وهاجسهُ في هذا الاطار محاولةُ فرضِ شكلٍ من اشكال التعاون المباشر بين لبنان واسرائيل وهو ما يتفق لبنان الرسمي بكامل اركانه السياسية والعسكرية على رفضه بشكلٍ مطلق. وقبل ان يصل المندوب الاميركي ويبدأ لقاءاته حطّ في بيروت المبعوث السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان خارقاً جدارَ بعض الشائعات التي تحدثت عن احتمال مغادرته الملف اللبناني فكان له لقاءٌ مسائي برئيس الحكومة ولقاءٌ صباحي برئيس الجمهورية على قاعدة استمرار الحرص السعودي على لبنان في اوقاته الحرجة. والى الحرص القطري على الطاقةِ في لبنان توجّه رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الطاقة جو صدي الى الدوحة وفي خلاصة الزيارة تقدّمٌ كبير على خطوط الطاقةِ الكهربائية وتحضيرٌ لاتفاقية متكاملة بين الحكومتين عناوينها استجرارُ الغاز والكهرباء عبر سوريا وانشاءُ معامل جديدة لانتاج الطاقة اضافة الى توريد الغاز الطبيعي المُسال من قطر ومشاريع الطاقة المتجددة وعلى ضفاف الكهرباء طاقة سياسية بدعم قطري لجهود خفض التصعيد وتعزيز مؤسسات الدولة بحسب ما اعلن رئيس الوزراء القطري ومن الطاقةِ المُقدمة من قطر الى الامن المُنسّق مع سوريا زيارةٌ امنية لوزير الداخلية احمد الحجار الى دمشق ومع نظيره السوري أنس خطاب حضرت عناوينُ ضبط الحدود والمعابر وملفاتٌ امنية مشتركة خففت من ثقلها جولةٌ في شوارع دمشق القديمة واحيائِها وجامعِها الاموي ما اضفى على الزيارة طابعاً خاصاً بحسب ما قال الوزير الحجار . وما بين الدبلوماسيةِ والامن والسياسةِ والطاقة تتداخلُ التحديات على ابواب اسبوعٍ حافلٍ بخياراتٍ مفتوحة على اكثر من احتمال ويلاقيها موعد القمة المرتقبة بين واشنطن وموسكو وبكين وهناك سوف تُرسمُ ملامحُ مستقبل المنطقة بتوازناتها واحتمالات التصعيد فيها او ابرام الصفقات النهائية.