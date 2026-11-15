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لبنان

حركة موفدين في بيروت وجولة لقاءات لبن فرحان لمواكبة المرحلة لبنانياً

Lebanon 24
15-11-2026 | 22:09
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حركة موفدين في بيروت وجولة لقاءات لبن فرحان لمواكبة المرحلة لبنانياً
حركة موفدين في بيروت وجولة لقاءات لبن فرحان لمواكبة المرحلة لبنانياً photos 0
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بدأ مساعد وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان زيارة إلى لبنان في اطار المواكبة العربية للوضع اللبناني.وباشر عقد  لقاءات مع المسؤولين بحضور السفير السعودي في بيروت فهد بن عبد الرحمن الدوسري،
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فالتقى بعيد وصوله مساء السبت رئيس الحكومة نواف سلام بحضور السفير السعودي في بيروت فهد الدوسري في لقاء مطول تخلّله عشاء. وصباح أمس استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون بن فرحان في لقاء مطوّل أيضاً تناول مجمل التطورات. وسيبقى بن فرحان في بيروت أياماً عدة يجري خلالها سلسلة لقاءات.واليوم يزور الموفد السعودي عين التينة، ويلتقي الرئيس بري.
وذكرت "نداء الوطن" أن بن فرحان، الذي تستمر زيارته إلى بيروت حتى الغد، استعرض مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والمسؤولين الذين التقاهم تطورات الأوضاع اللبنانية، من مسار المفاوضات إلى الوضع الأمني في الجنوب، مرورًا بالملفات الداخلية.

وكتبت" الاخبار": تزامن وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت مع زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدوحة، بعد أيام على زيارة بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي، إلى بيروت وطرابلس وعكار. هذا التزامن وضع ثلاثة تحرّكات إقليمية في واجهة المشهد اللبناني خلال فترة قصيرة، وأعاد طرح سؤال النفوذ: من يملك القدرة على التأثير في القرار اللبناني؟ ومن يسعى إلى توسيع حضوره في لحظة تبدو فيها الساحة مفتوحة على أكثر من مسار؟
وصل ابن فرحان مساء السبت، أول من أمس، من دون إعلان مُسبق، وبدأ لقاءاته بحضور السفير السعودي فهد الدوسري. وافتتح برنامجه بلقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام، الذي استضافه إلى مأدبة عشاء، ثم استقبله رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا صباح الأحد. لم يُنشر جدول رسمي مُفصّل للزيارة، ولم تُعلن الملفات التي بحثها الموفد؛ لكنّ توقيتها وطريقة حصولها جعلاها أبعد من زيارة بروتوكولية. فهي تأتي بعد غياب نسبي منذ زيارته السابقة في حزيران، وفي لحظة تتكثّف فيها الاتصالات العربية والتركية بلبنان.

لكنّ المسألة لا تُختصر بمنافسة على النفوذ بين عواصم ثلاث. فلكل طرف مدخل مختلف. قطر تتحرك عبر الطاقة والدعم والاستثمار، وتركيا توسّع علاقاتها من بوابة السياسة والثقافة والحضور الشعبي، فيما تملك السعودية شبكة سياسية راسخة وعلاقات ممتدّة مع قيادات لبنانية ومؤسسات الدولة. لذلك لا تكفي مُقارنة عدد الزيارات أو حجم الاستقبالات لقياس موازين القوة، الأهم هو ما إذا كانت هذه التحركات ستتحوّل إلى شراكات مستمرة، وما إذا كانت ستعيد تشكيل علاقة القوى اللبنانية بالخارج أو ستبقى محطات لرفع الحضور وتوجيه الرسائل.

وكتبت" النهار": تبعاً للمعطيات الديبلوماسية الموضوعية إن لا رابط مباشراً بين زيارات الموفدين الثلاثة، بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارة مفعمة بالدلالات الشعبية والسياسية لثلاثة أيام بين بيروت والشمال، وحامل الملف اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان الذي وصل مساء السبت، ومن ثم مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايك والتز الذي وصل أمس. بل إن كلاً من الموفدين الثلاثة اضطلع بأجندة خاصة بين بلاده ولبنان، وهو الأمر الذي يكسب حركة هؤلاء الموفدين دلالات بارزة ومهمة للبنان، لكونها تكشف رفع منسوب الاهتمام الدولي والإقليمي بلبنان في هذه المرحلة الذي تعكسه مهمات الموفدين وما يمثلون من ثقل لبلدانهم، ولو أن الأمر يكشف كذلك قلقاً حيال آفاق المستقبل القريب في لبنان. وتؤكد هذه المعطيات أن تزامن اندفاعة الموفدين قد يفتح نوافذ أمام لبنان لتجنّب أكلاف باهظة في المرحلة الانتقالية خصوصاً لجهة الوضع في الجنوب.
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