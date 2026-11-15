تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام والصدي في الدوحة لاستكمال البحث الكهربائي والحجار في سوريا لبحث التنسيق الأمني.. سياسة نقدية حكومية هدفها حماية التثبيت فقط

Lebanon 24
15-11-2026 | 22:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام والصدي في الدوحة لاستكمال البحث الكهربائي والحجار في سوريا لبحث التنسيق الأمني.. سياسة نقدية حكومية هدفها حماية التثبيت فقط
سلام والصدي في الدوحة لاستكمال البحث الكهربائي والحجار في سوريا لبحث التنسيق الأمني.. سياسة نقدية حكومية هدفها حماية التثبيت فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قام رئيس الحكومة نواف سلام بزيارة للدوحة يرافقه وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور الصدي ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، لاستكمال المباحثات بشأن التعاون اللبناني القطري في قطاع الكهرباء.
Advertisement
وكتبت " الشرق الاوسط": تأتي الزيارة في سياق المباحثات التي بدأها الجانبان اللبناني والقطري، لوضع إطار متكامل للتعاون في قطاع الطاقة، والتي اكتسبت زخماً مع زيارة رئيس الوزراء القطري إلى بيروت في 16 تشرين الأول الماضي. وأعلن سلام حينها أن قطر ستتولى تمويل مشروع الكهرباء وتنفيذه وتشغيله وفق صيغة «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، من دون أن يتطلب ذلك استثماراً مسبقاً من الخزينة اللبنانية، في إطار خطة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين التغذية الكهربائية وخفض التكلفة.
في المقابل، واصلت الجهات الرسمية في لبنان وسوريا مسار التواصل والتنسيق في ما بينها، مع زيارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق، ولقائه نظيره السوري أنس خطاب، في محطة جديدة من مساعي إعادة تنظيم العلاقات بين البلدين، لا سيما في الملفات الأمنية والحدودية، في ظل التحديات المشتركة والحاجة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية.
وذُكر أن الاجتماع الرسمي الأول بين الوزيرين شكل مناسبة لبحث أولويات التعاون، ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية. وعلم أن أبرز الملفات التي تصدّرت جدول الأعمال تناولت مجموعة من القضايا الأمنية والإدارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمها ملف الموقوفين السوريين في لبنان، إلى جانب تسوية أوضاع الأحوال الشخصية، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالوثائق الرسمية وإثبات الهوية للمواطنين السوريين. كما تطرّق الاجتماع إلى أوضاع السجناء ومتابعة ملف المطلوبين أمنياً.
وقالت مصادر وزارة الداخلية اللبنانية إن اللقاء استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة، وتناول مختلف الملفات المشتركة، لا سيما الأمنية منها، بما في ذلك ضبط الحدود والمعابر الشرعية وغير الشرعية، والإجراءات المتخذة على الحدود، إضافة إلى ملف الموقوفين.
وفي اذار مواكبة عمل الحكومة ، كتبت "الاخبار": منذ إعادة تثبيت سعر الصرف في النصف الثاني من 2023، صارت وزارة المال تلعب دوراً يقوم على سحب الليرات من الاقتصاد وجمعها في حساباتها في مصرف لبنان، خدمة للسياسة النقدية التي ينحصر هدفها في حماية التثبيت فقط. وعلى مدى ثلاث سنوات تراكمت مبالغ هائلة في حسابات القطاع العام، إلا أن ذلك لم يدفع وزارة المال إلى تحديث أولويات الإنفاق، بل واصلت نهج التقشّف وحرمان الاقتصاد من أي فرصة للنموّ الحقيقي والنوعي.
خلال عامي 2024 و2025 بلغت إيرادات الدولة نحو 901.6 تريليون ليرة، ولم تتجاوز النفقات نحو 751 تريليوناً. أي إن الفرق بينهما بلغ 150.7 تريليون ليرة، أو ما يعادل نحو 1.68 مليار دولار. والجزء الأكبر من هذا الفائض تكوّن في 2025 حين جمّعت وزارة المال إيرادات بلغت 553.4 تريليون ليرة، مقابل إنفاق بقيمة 424.1 تريليوناً، أي إنها سجّلت فائضاً نقدياً بقيمة 129.3 تريليون ليرة، أو نحو 1.44 مليار دولار.
والمفارقة أن موازنة 2025 كانت تفترض إيرادات ونفقات متساوية بقيمة 445.2 تريليون ليرة، لكن الإيرادات الفعلية جاءت أعلى من المقدّر بنحو 24.3%، فيما كان الإنفاق الفعلي أقلّ من المبلغ المرصود في الموازنة بنحو 4.7%. بمعنى آخر، لم يكن الفائض نتيجة تحسّن الإيرادات فحسب، بل تزامن أيضاً مع إنفاق أقل من السقف الذي كانت الدولة نفسها قد أجازته.

مجموع السنتين يشير إلى أن ودائع القطاع العام ازدادت، بعد تحييد أثر إعادة التقييم في بداية 2024، بنحو 403.7 تريليونات ليرة، أو نحو 4.5 مليارات دولار. وفي المقابل، بلغ مجموع فوائض المالية العامة 150.7 تريليوناً. أي إن نحو 37% من هذا التراكم تفسّره فوائض المالية المركزية مباشرة، فيما يبقى نحو 253 تريليون ليرة، أو 2.8 مليار دولار، عبارة عن تراكم سيولة لدى بقية مكوّنات القطاع العام لا تسمح السلسلة المنشورة من مصرف لبنان بتحديد مصادره بصورة أدقّ.
يقرّ مصرف لبنان بأن هذه الظاهرة مرتبطة بطريقة إدارة المالية العامة والسيولة. ففي تقرير مراجعة للاقتصاد حتى نهاية 2025، أشار «المركزي» إلى أن ودائع القطاع العام ارتفعت من نحو 6 مليارات دولار في نهاية 2024 إلى 8.6 مليارات في نهاية 2025، وربط ذلك بتحسّن تحصيل الإيرادات. والأهم أنه شرح الآلية نفسها، إذ قال إنه عندما تزداد الحاجة إلى الليرة لتسديد الضرائب والرسوم، يؤمّن مصرف لبنان السيولة المطلوبة، ثم تعود هذه الليرات وتُمتصّ من التداول عندما تستقر في حسابات وزارة المالية لديه.

 اضافت:هناك حلقة تربط الفائض المالي بسعر الصرف؛ فالضرائب والرسوم تسحب الليرات من الأفراد والشركات. وحين لا تعيد الدولة إنفاق هذه الأموال، بل تبقيها في حساباتها لدى مصرف لبنان، تخرج هذه السيولة عملياً من السوق. عندها يصبح حجم الليرات المتاحة لشراء الدولار أصغر، وبالتالي ينخفض الضغط الممكن على سعر الصرف. بهذا المعنى، تقوم المالية العامة بجزء من وظيفة التعقيم النقدي لمصلحة مصرف لبنان. فبدلاً من أن تكون الضرائب مورداً يعاد ضخّه في الاقتصاد عبر الخدمات والاستثمار العام، أصبحت أيضاً أداة لامتصاص السيولة. وكلما اتّسع الفائض وتراكم في حسابات القطاع العام، أصبحت كمية الليرات الموجودة لدى القطاع الخاص أضيق.
ليست مستغربة مشاركة وزارة المال في الاستقرار النقدي، لا سيما أنه بعد انهيار سعر الصرف والتمويل النقدي للعجز، كان وقف طباعة الليرات لتمويل الدولة شرطاً أساسياً للاستقرار، لكنّ ثمة فارقاً واسعاً بين عدم تسجيل عجز مموّل نقدياً وبين بناء سياسة مالية هدفها المستمر تحقيق فائض وتجميده لدى مصرف لبنان. والمشكلة هنا تبدأ عندما يتحوّل سعر الصرف البالغ 89,500 من قيد يجب احترامه عند وضع السياسة المالية، إلى غاية تُبنى حولها السياسة المالية ومن خلفها النقدية بأكملها.
 
مواضيع ذات صلة
وصول سلام إلى الدوحة لاستكمال المباحثات بشأن التعاون في قطاع الكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ومنسى بحثا في التدابير الامنية في بيروت
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف البحث غداً في قوانين الانتخابات واجتماع حكومي لبحث رسم الـ300 ألف ليرة على البنزين
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ومدبولي بحثا تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان وخفض التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 11:09:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الداخلية

وزير الخارجية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

مصرف لبنان

اللبنانية

القضايا

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-16
Lebanon24
03:58 | 2026-11-16
Lebanon24
03:45 | 2026-11-16
Lebanon24
03:35 | 2026-11-16
Lebanon24
03:16 | 2026-11-16
Lebanon24
03:15 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24