مُفاجأة في انتخابات نقابة المحامين: خسارة مُدوِّية لـالقوات والكتائب

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شكلت نتائج انتخابات نقابة المحامين في مفاجأة لكثيرين، بعد فوز المرشحين إيلي قليموس ووسيم بو طايع ومايا شهاب ووسام رفيق عيد بالمقاعد الأربعة في مجلس النقابة.وقد فاز المستقل قليموس ومرشحة «المستقبل» شهاب عن اللائحة المدعومة من «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و« المستقبل»، فيما فاز بو طايع، مرشح « الحر» المدعوم من الشيعي، إلى جانب عيد المدعوم من الثنائي، ما أعاد التمثيل الشيعي إلى مجلس النقابة بعد غياب منذ عام 2017.وكتبت" الديار": وصفت مصادر نقابية ما حصل بـ«الصفعة الكبيرة» لـ «القوات» و«الكتائب»، ليس فقط لخسارة مرشحيهما، انما أيضا لنجاح المرشح الشيعي باحداث «خرق كبير».وكتبت" الاخبار": هي الضربة الأعنف لحزبي «الكتائب اللبنانية» و«القوات اللبنانية» في تاريخ نقابة المحامين، إذ لم يسبق لهما أن تحالفا، وكانت النتيجة هزيمة مُدوِّية للاثنين معاً.فالحزبان يقدّمان نفسيهما على أنهما صاحبا القوة الراجحة مسيحياً، وكذلك صاحبا الأمر والنهي في النقابة، وصاحبا الكتلتين الكبيرتين للأصوات القابلة للتجيير، اللتين على الحلفاء والمستقلين أن يستندوا إلى إحداهما، للوصول إلى مجلس النقابة.تكثر الخلاصات لنتيجة انتخاب 4 أعضاء في مجلس النقابة، وإن كان أولاها أن تكتيك اللائحة المُقفلة الذي أصرّت عليه «القوات»، بمجاراة «الكتائب»، وتعاملا معه على أنه الوصفة المضمونة للفوز، انقلب عليهما، ليدفعا معاً ثمن أدائهما. فعلياً، كان عنوان المعركة هو ثأر المحامين من اللوائح المُقفلة المُعلَّبة التي لم تعهدها النقابة في تاريخها، ما جعل من عملية الإقصاء التي أرادتها الصيفي ومعراب، عمليةً لإقصائهما هما.كلُّ ذلك أدّى إلى استنفار «الثنائي الشيعي» الذي اعتبر أنه تعرَّض للغدر والتهميش، ما أنتج تحالفاً مع . صحيح أن هذا الائتلاف ليس الأول من نوعه بينهما، إلّا أن الماكينات تصفه بأنه «الأمتن والأصدق»، على اعتبار أن الجميع التزم بالتجيير المُتبادل، تماماً كما نجح «الثنائي الشيعي» في الحشد الذي أنتج مشاركة شيعية وصلت إلى نحو 800 ناخب التفّوا حول عيد.وفي أوّل تعليق له على النتائج، كتب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب على حسابه عبر منصّة «إكس»: «أهم ما في انتخابات المحامين اليوم، أننا نجحنا بتحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب في نقابة الحقوق في عاصمة الحقوق.. من أجل الـ10452 كلم²».