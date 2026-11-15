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لبنان

والتز في بيروت لاستطلاع للمواقف وإبلاغ للرسائل: صيغة أمنية جديدة لجنوب لبنان

Lebanon 24
15-11-2026 | 22:49
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والتز في بيروت لاستطلاع للمواقف وإبلاغ للرسائل: صيغة أمنية جديدة لجنوب لبنان
والتز في بيروت لاستطلاع للمواقف وإبلاغ للرسائل: صيغة أمنية جديدة لجنوب لبنان photos 0
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كتب سمير تويني في" النهار":دخل ملف الوجود الدولي في جنوب لبنان مرحلة سياسية دقيقة. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبيروت أهمية خاصة.
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اللافت في الموقف الأميركي أن الاعتراض لم يعد مقتصراً على تمديد ولاية اليونيفيل، بل بات يتصل بطبيعة النموذج الدولي الذي يمكن أن يحل مكانها. فقد صعّد والتز انتقاداته للقوة الدولية، واعتبر، خلال مشاركته في مؤتمر في نيويورك، أنها لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وذهب إلى وصفها بأنها وفرت "درعاً بشرية للإرهابيين". وأكد أن الإدارة الأميركية تريد تغييراً جوهرياً في طريقة عملها.
وتتداول الأوساط الدبلوماسية أيضاً اقتراحاً أمريكياً بالاستفادة من نموذج القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، التي تتولى مراقبة تنفيذ اتفاق السلام المصري الإسرائيلي. وإذا اتجهت واشنطن إلى هذا الخيار، فسيعني ذلك ابتعاداً عن نموذج قوات حفظ السلام التقليدية، لمصلحة آلية رقابة مرتبطة بتفاهمات أمنية محددة.
لكن السؤال الذي لا يزال بلا جواب هو ما إذا كانت هذه الآلية ستعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، أم ستكون خارجها، وما الصلاحيات التي ستمنح لها في مراقبة الخروقات والالتزامات المتبادلة؟  
ومن الخيارات المطروحة أوروبياً الاستفادة من وحدات اليونيفيل الحالية خلال مرحلة انتقالية، لكن هذا الخيار قد يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن، ما يعيد المسألة إلى نقطة الخلاف مع الولايات المتحدة.
في المقابل، تحاول الدولة اللبنانية تجنب القبول بصيغة تؤدي إلى إخراج الجنوب من إطار المرجعية الدولية. وقد أكد الرئيس جوزف عون، خلال استقباله نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أن الأولوية اللبنانية تبقى استمرار مهمة اليونيفيل وتجديد ولايتها، مع الانفتاح على آلية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع الفراغ الأمني.
كما يتمسك لبنان ببقاء القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات مقبلة. وهذا الموقف يعكس خشية بيروت من أن يؤدي إنشاء آلية خارج الأمم المتحدة، بحيث تتركز مهمتها على مراقبة الالتزامات اللبنانية من دون ضمانات مماثلة بشأن الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات. ومن هنا، ستشكل محادثات والتز مع المسؤولين اللبنانيين فرصة لمعرفة ما إذا كانت واشنطن مستعدة لأخذ هذه الهواجس في الاعتبار، أم أنها ستسعى إلى الحصول على موافقة لبنانية على تصورها قبل طرحه في مجلس الأمن. إن زيارة والتز قد لا تنتهي باتفاق نهائي، لكنها ستكشف على الأرجح حدود التفاهم الأميركي الفرنسي، ومدى استعداد واشنطن لتقديم صيغة قابلة للنقاش مع بيروت.


وكتب ميشال نصر في" الديار": تكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت، التي تبدأ اليوم وتستمر لثلاثة أيام، أهمية كبيرة لجهة توقيتها، والملفات الحساسة التي ستتقدم جدول أعماله، في جولة يُنتظر أن تحمل في طياتها رسائل أميركية، واستطلاعاً مباشراً لمواقف السلطات اللبنانية، من الترتيبات الأمنية التي يجري العمل على بلورتها، في أول اتصال مباشر. أوساط لبنانية مواكبة،رأت أن الزيارة تحمل في طياتها إشارة واضحة إلى وجود توجه أميركي لإعادة النقاش إلى روحية القرار 1701، باعتباره المرجعية التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، بدلاً من الانطلاق من «اتفاق الإطار»، الذي كان يُفترض أن يشكل مدخلاً لتطوير آليات التفاوض، وتثبيت التفاهمات الأمنية والسياسية، مضيفة أن ما سيحمله والتز إلى بيروت يتجاوز المواقف المعلنة، ليشمل خلاصة النقاشات التي دارت في أروقة نيويورك، وما طرح خلال الجلسات المغلقة لمجلس الأمن، بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، وحدود الدور الدولي في المرحلة المقبلة، والضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية.
ولفتت المصادر الى ان ما سيحمله والتز من أفكار ملموسة وواقعية، تظهر تعديل المقاربة الاميركية التفاوضية، وتمنح بيروت هامشاً إضافياً للتحرك، رغم ان بيان السفارة الأميركية ركز على ان «المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث الدعم الأميركي لتنفيذ «الإطار الثلاثي»، وقيام لبنان سيادي خال من نفوذ حزب الله وإيران، وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة، مع انتهاء مهام اليونيفيل»، وهو «ما لا يبشر بالخير، او في اقل الحالات لا يدفع الى التفاؤل»، على ما يقول وزير «سيادي».
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