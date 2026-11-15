النوايا الحسنة لا تصنع دولة ولا مؤشّرات إلى نهضة لبنان

كتب الدكتور في" الجمهورية": إذا استعرضنا العناصر المؤسّسة لوجود الدولة وكيفية ممارسة السلطة صلاحياتها وواجباتها، نرانا بعيدين عن أن نكون على خط صحيح لنهضة الدولة. لا يقتصر الأمر على تنظيم «حزب الله» الذي يرفض تسليم سلاحه، وهو طبعاً العائق الأول اليوم أمام بسط . لكنّنا سنتناول العناصر الأخرى، وهي أيضاً أساسية لقيامة الدولة واستنهاض إعادة البناء والإصلاح. ويتساءل المواطنون، لماذا تبقى السلطة عاجزة عن تطبيقها أو غير راغبة في ذلك؟ الأمن والقضاء عنصران أساسيان في الاستقرار وفي إعادة الثقة بلبنان. فالقضاء ما زال ضعيفاً أمام السلطة السياسية، يقف على أبواب المصارف ولا يجرؤ على الدخول إليها ولا يتحرّك لوقف امتصاصها حسابات المودعين، والتحقيق في انفجار المرفأ يجرجر منذ سنوات، على الرغم من الوعود المتتالية بتحديد المسؤوليات. ولناحية الأمن، الأحداث الأمنية تتكرّر في العاصمة وخارجها، الدراجات النارية تجتاح الشوارع والقتلى يسقطون في حوادث السير بشكل مأساوي وشبه يومي. وصولاً إلى الخدمات الاجتماعية، من ماء وكهرباء وصرف صحّي ونقل عام على كل الصعد، من دون وجود معالجات تُذكر. كما مشكلة النفايات التي تتنقّل في المناطق ومن وزارة بيئة إلى أخرى. وقد بلغت نسب التلوّث درجات خطيرة، ووصلت نسب الإصابة بالسرطان إلى مستويات غير مسبوقة، وتحوّلت أنهار إلى مجارير تنقل سمومها إلى مصادر المياه والغذاء. الغلاء يأكل رواتب الناس الضئيلة أصلاً، من دون فهم مبرّراته سوى توحّش التجار وغياب الرقابة. وبعض الاحتكارات تستمرّ على حساب خزينة الدولة وجيوب المواطنين كالمحروقات والدواء. وغيرها الكثير من شكاوى اللبنانيين اليومية يمكن حلُّها بوجود إرادة لتفعيل ، بدءاً من الموظفين الصغار في مختلف الدوائر، وصولاً إلى تفعيل . مهما نادت الحكومة وطلبت من الأشقاء والأصدقاء مساعدة لبنان والاستثمار فيه، فلن يعود المستثمرون إليه، ولن نخرج من الضيقة الاقتصادية التي تخنق البلد، بداية الحل هي عندنا في قيام دولة تطبِّق القوانين وتسهر على مصلحة شعبها وتبتعد عن المحسوبيات والصفقات ويكون شعارها الأول: المصلحة العامة.

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