نموذج زوطر الغربية ينسف "المناطق التجريبية"

كتب في" نداء الوطن": حوّل" اتفاق الإطار" المناطق التجريبية الثلاث، الغربية وصريفا وفرون، إلى اختبار فعلي لجدية الدولة في استعادة حضورها جنوبًا. لكن ما يجري في زوطر الغربية يسير عكس هذه التطلعات، ويكشف عجز الدولة عن فرض أبسط قواعد سلطتها. صُدم أهالي البلدة بما يشاهدونه على الأرض. فليست كل بلدة بيئةً لحزب الله، وليس كل أهل الجنوب موافقين على أن يبقى الحزب صاحب الكلمة الفصل في بلداتهم. حضرت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها في زوطر الغربية، لكن حضورها لم يغيّر الكثير في الواقع اليومي. فلا يزال الحزب موجودًا على الأرض وفي الأزقة، ويفرض إيقاعه على الحياة اليومية، فيما ترتفع صرخة السكان: نريد الدولة لا الدويلة. وينقل أهالي زوطر الغربية،جانبًا من معاناتهم، عجز السلطة عن حماية الناس وتطبيق القانون في بلدة اختيرت لتكون نموذجًا تجريبيًا يعني أن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. ويروي الأهالي أن "ترانس" كهرباء سُرق من البلدة، وأن هوية السارق باتت معروفة، لكن ذلك لم يؤدِّ إلى محاسبته. فالحمايات التي توفرها قوى الأمر الواقع، بحسب روايتهم، تحول دون ملاحقته، فيسرح ويمرح من دون أن تطاله يد القانون. وكشفت حادثة الاعتداء على صحافية داخل زوطرالغربية جانبًا آخر من هذا العجز. فتعرّضت لاعتداء على يد عناصر من " " أمام أعين عناصر أجهزة الدولة، من دون تدخل فعلي لوقفه. ويؤكد الأهالي أن الصمت لم يكن عجزًا تقنيًا، بل نتيجة الخشية من مواجهة "الحزب". وهنا تتجاوز المسألة حادثة الاعتداء لتطال هيبة المؤسسات التي تشاهد المخالفة ولا تتحرك. وسجّل الأهالي حادثة أخرى مع صهاريج الدفاع المدني التي دخلت البلدة لتوزيع المياه على المنازل، قبل أن يوقفها عناصر من "حزب الله". طلب السكان تدخل الأجهزة الرسمية، فجاءهم الجواب بأن الدولة لا تستطيع فعل شيء. غادرت الصهاريج، وبقيت لمن أوقفها. هكذا انتهت الحادثة، لمصلحة قوى الأمر الواقع وعلى حساب . وأثار ملف مسح الأضرار والتعويضات بدوره اعتراضات الأهالي. فبعدما تولى مسح الأضرار، يتحدث السكان عن اختلاف بين ما سُجّل خلال عمليات المسح وما انتهت إليه تقديرات التعويضات، معتبرين أن المحسوبيات ومصالح قوى الأمر الواقع تدخلت في توجيه المساعدات، بدلا من وصولها إلى أصحاب الحقوق وفق حجم الأضرار الفعلية. ويضع ما يجري في زوطر الغربية الدولة أمام مسؤولياتها، فلا يجوز ترك الجيش بين نارين، ولا مطالبة الأهالي بتصديق أن الدولة استعادت سلطتها فيما يشاهدون العكس كل يوم. لم تعد البلدة تفصيلا في تجربة المناطق الثلاث، بل تحولت إلى إنذار مبكر بفشلها. وإذا استمر هذا التراخي، فلن تكون النتيجة مجرد سقوط تجربة محلية، بل ضربة جديدة لصدقية الدولة أمام مواطنيها والمجتمع الدولي.

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