"ستارلينك" تطرق أبواب لبنان... هل تبدأ مرحلة جديدة من الإنترنت؟



Advertisement وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أن "ستارلينك" ستشكّل خياراً احتياطياً يمكن اللجوء إليه عند انقطاع الخدمة أو في حالات الطوارئ، بما يساهم في ضمان استمرارية الاتصال، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الاتصالات والإنترنت أو تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية.

وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السراي الحكومي للاطلاع على الخدمة التي بدأت شركة "ألفا" توفيرها للشركات والمؤسسات في مرحلة أولى، في إطار توجه يهدف إلى تنويع مصادر الاتصال وتعزيز جهوزية قطاع الاتصالات لمواجهة الظروف الاستثنائية. في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في ، ومع تزايد الحاجة إلى خدمات إنترنت أكثر استقراراً وسرعة، تبرز خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" كخيار إضافي من شأنه أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تطوير البنية التحتية الرقمية، ولا سيما في ظل التوجه نحو تحديث الشبكات وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G).وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أن "ستارلينك" ستشكّل خياراً احتياطياً يمكن اللجوء إليه عند انقطاع الخدمة أو في حالات الطوارئ، بما يساهم في ضمان استمرارية الاتصال، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الاتصالات والإنترنت أو تعاني ضعفاً في بنيتها التحتية.وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السراي الحكومي للاطلاع على الخدمة التي بدأت شركة "ألفا" توفيرها للشركات والمؤسسات في مرحلة أولى، في إطار توجه يهدف إلى تنويع مصادر الاتصال وتعزيز جهوزية قطاع الاتصالات لمواجهة الظروف الاستثنائية.

"ستارلينك".. إنترنت عبر الأقمار الصناعية

تعتمد خدمة "ستارلينك"، التابعة لشركة " "، على شبكة من الأقمار الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض، ما يتيح توفير الإنترنت من دون الاعتماد حصراً على شبكات الاتصالات الأرضية أو كابلات الألياف الضوئية.

وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في لبنان، حيث تواجه مناطق عدة تحديات تتصل بضعف التغطية وتراجع جودة الخدمات، فضلاً عن الانقطاعات التي قد تنتج عن الأعطال التقنية أو الظروف الأمنية أو مشكلات التغذية الكهربائية التي تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية خدمات الاتصالات.

ومن هنا، تبرز أهمية وجود وسيلة اتصال بديلة تتيح للمؤسسات والشركات والمرافق الحيوية مواصلة أعمالها، والحفاظ على التواصل مع الموظفين والعملاء والشركاء، حتى في حال تعرض الشبكات التقليدية لأي خلل. تعتمد خدمة "ستارلينك"، التابعة لشركة " "، على شبكة من الأقمار الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض، ما يتيح توفير الإنترنت من دون الاعتماد حصراً على شبكات الاتصالات الأرضية أو كابلات الألياف الضوئية.وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في لبنان، حيث تواجه مناطق عدة تحديات تتصل بضعف التغطية وتراجع جودة الخدمات، فضلاً عن الانقطاعات التي قد تنتج عن الأعطال التقنية أو الظروف الأمنية أو مشكلات التغذية الكهربائية التي تؤثر بصورة مباشرة في استمرارية خدمات الاتصالات.ومن هنا، تبرز أهمية وجود وسيلة اتصال بديلة تتيح للمؤسسات والشركات والمرافق الحيوية مواصلة أعمالها، والحفاظ على التواصل مع الموظفين والعملاء والشركاء، حتى في حال تعرض الشبكات التقليدية لأي خلل.

خيار احتياطي لا بديل عن الشبكات التقليدية

وفي سياق توضيح أهداف هذه الخطوة، شدد سلام على أن "إدخال "ستارلينك" لا يعني الاستغناء عن شبكات الاتصالات القائمة، بل يأتي في إطار توفير حلول إضافية تضمن استمرارية الخدمات، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات العاملة في لبنان والمستثمرين الذين يحتاجون إلى بنية اتصالات موثوقة لمواصلة أعمالهم".

كما أشار إلى أن "الهدف من تأمين هذه الخدمة يتمثل في الوصول إلى المناطق التي لا تتوافر فيها بنية تحتية مناسبة للاتصالات، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار".

وفي موازاة ذلك، كشف سلام عن وجود مباحثات مع شركة "وان ويب" لتوفير حلول منافسة، في خطوة تعكس التوجه نحو تنويع الخيارات المتاحة أمام قطاع الاتصالات وعدم حصرها بمزود واحد.

أكثر من 100 شركة في المرحلة الأولى

وعلى مستوى التنفيذ، بدأت شركة "ألفا" تقديم خدمة "ستارلينك" للشركات والمؤسسات، فيما تجاوز عدد الشركات المشتركة في القطاع الخاص المئة شركة، وسط طلب أجهزة إضافية لتلبية احتياجات المسجلين على لائحة الانتظار.

إلا أن الخدمة لا تزال في مرحلتها الأولى، إذ أوضحت الهيئة المنظمة للاتصالات أن الاستفادة منها تخضع لشروط تنظيمية محددة، وتشمل الشركات التجارية والجهات الرسمية والمؤسسات والفئات المرخص لها، ولا تمتد حالياً إلى الاشتراكات السكنية والفردية.

وبالتالي، فإن دخول "ستارلينك" إلى السوق لا يعني أن الخدمة أصبحت متاحة لجميع المواطنين، بل يأتي ضمن إطار محدد يستهدف المؤسسات والجهات المؤهلة، على أن يرتبط أي توسع مستقبلي بالقرارات والإجراءات التنظيمية المعتمدة.

ماذا يقول خبراء الاتصالات؟

وفي قراءة تقنية للخطوة، يرى خبير في قطاع الاتصالات، في حديث لـ""، أن "أهمية "ستارلينك" تكمن في قدرتها على توفير مسار بديل للاتصال عند تعرض الشبكات الأرضية أو كابلات الألياف الضوئية للأعطال، ما يجعلها خياراً مهماً للمؤسسات والمرافق الحيوية، ولا سيما في الظروف الاستثنائية."

ويوضح أن "هذه التقنية، على الرغم من ميزاتها، لا تخلو من تحديات، إذ يتطلب تشغيلها تجهيزات استقبال خاصة وموقعاً مناسباً يتيح الاتصال بالأقمار الصناعية، فضلاً عن ضرورة تأمين مصدر كهرباء مستقر لضمان استمرارية الخدمة."

ويشير إلى أن "توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لا يعني إمكانية الاستغناء عن شبكات الاتصالات التقليدية أو تعويضها بالكامل"، مؤكداً أن "ستارلينك" يمكن أن تشكّل طبقة إضافية لتعزيز صمود قطاع الاتصالات، لكنها لا تستطيع أن تحل مكان الشبكة الوطنية، بل ينبغي النظر إليها كوسيلة داعمة لاستمرارية الاتصال، خصوصاً لدى المؤسسات الحيوية.

الجيل الخامس..استكمال ورشة تحديث الاتصالات

ولا تنفصل هذه الخطوة عن المساعي الأوسع لتحديث قطاع الاتصالات في لبنان، حيث تتجه الخطط المطروحة نحو تطوير البنية التحتية للشبكات وإدخال تقنيات الجيل الخامس (5G)، إلى جانب تحديث الخدمات الرقمية والاستفادة من تقنيات في إدارة الشبكات وتحسين جودة الخدمات.

ومن المتوقع أن يساهم تطوير شبكات الجيل الخامس في توفير سرعات أعلى وزمن استجابة أقل، فضلاً عن دعم تطبيقات الأعمال والخدمات الرقمية والقطاعات التي باتت تعتمد بصورة أساسية على الاتصال السريع والمستقر.

لكن تحقيق هذه الأهداف يبقى مرتبطاً بتحديث البنية التحتية، وتحسين جودة التغطية، وتأمين الاستثمارات اللازمة، إلى جانب معالجة التحديات المزمنة التي يعاني منها قطاع الاتصالات في لبنان.

هل يلمس المواطن اللبناني نتائج هذه الخطوات؟

يبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بمدى انعكاس هذه المشاريع على حياة اللبنانيين، فالمطلوب لا يقتصر على إدخال تقنيات جديدة أو توفير خيارات اتصال إضافية، بل يتمثل في تحسين جودة الإنترنت بصورة فعلية، والحد من الانقطاعات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل المناطق النائية والأقل خدمة.

وفي حين يمكن لـ"ستارلينك" أن تؤدي دوراً مهماً في تأمين الاتصال للمؤسسات والمرافق الحيوية خلال الطوارئ، فإنها لا تشكّل وحدها حلاً شاملاً لمشكلات القطاع، ولا تغني عن الاستثمار في الشبكات الأرضية والمحمولة وتطويرها.

وبين الإنترنت الفضائي والجيل الخامس وتحديث البنية التحتية، يقف قطاع الاتصالات في لبنان أمام مرحلة جديدة من التحوّل الرقمي، يبقى نجاحها مرهوناً بقدرة الدولة والشركات المعنية على ترجمة الخطط والمشاريع إلى خدمات ملموسة، تضمن اتصالاً مستقراً وموثوقاً وتخفف من معاناة المواطنين والمؤسسات مع ضعف الإنترنت والانقطاعات المتكررة.