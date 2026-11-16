قضاة بلا حماية ورواتب تآكلت: هل سقط "حرم" المحاكم في لبنان؟

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لم يكن ما شهدته في اخيرا حادثاً عابراً في يوميات المحاكم، فبحسب "نادي قضاة "، تعرّض القضاة لتهديدات مباشرة من سجناء وأقاربهم وهم على قوس المحكمة، قبل أن تمتد أعمال الترهيب إلى أروقة قصر العدل، في مشهد وصفه النادي بأنه انتكاسة جديدة لمسار العدالة، تعكس هشاشة الأمن الذي يعانيه القضاة والمحامون والمتقاضون والموظفون على حد سواء، مطالباً الدولة بوضع حد لما سماه سياسة الإهمال المعتمدة منذ عقود في التعامل مع هذا المرفق.وتكتسب الحادثة خطورتها من مكان وقوعها، إذ بحسب ما قال مصدر قضائي لـ" " فإنّ قاعة المحكمة يُفترض أن تكون المساحة الأكثر انضباطاً في الدولة، حيث يُنقل الموقوفون تحت حراسة أمنية ويخضع الحضور لرقابة مباشرة، ما يطرح أسئلة حول كيفية وصول التهديد إلى نفسه، وعن عدد العناصر المكلفة حماية الجلسات، وآليات الفصل بين الموقوفين وذويهم.وحسب المصدر، لا تنفصل الحادثة عن واقع أوسع يعيشه القطاع القضائي منذ الانهيار المالي، إذ تآكلت رواتب القضاة والمساعدين القضائيين، وتراجعت التجهيزات اللوجستية في قصور العدل، ما دفع "النادي" في مطلع العام إلى التوقف التحذيري عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب وتأمين المستلزمات، فيما طالب وزير العدل عادل نصار بزيادة القدرات المالية لقطاع العدالة، في اعتراف رسمي بأنّ المرفق يعمل بإمكانات لا تتناسب مع حجم مسؤولياته.كما تأتي الحادثة في مناخ قضائي مشحون، فالجدل حول قانون العفو العام وتفسيراته أعاد ملفات الموقوفين والمحكومين إلى الواجهة، وجعل المحاكم وقراراتها محط ضغط من الموقوفين وعائلاتهم ومن قوى سياسية وشعبية، في وقت تتزايد فيه في بعض المناطق مظاهر أخذ الأمن باليد، ما يضاعف الحاجة إلى حماية القضاة من أي محاولة للتأثير على أحكامهم بالترهيب.وتتوزع مسؤولية الحماية بين أكثر من جهة، فوزارة العدل مسؤولة عن تجهيز قصور العدل وتأمين مستلزماتها، ووزارة الداخلية مسؤولة عبر عن حراستها ونقل الموقوفين إليها، فيما يملك والنيابات العامة صلاحية الملاحقة عند وقوع أي اعتداء، غير أنّ غياب خطة واضحة تجمع هذه الجهات يجعل كل حادثة تُعالج بشكل منفرد، بدل أن تتحول إلى نقطة انطلاق لمراجعة شاملة.وبحسب المصدر القضائي، فإنّه لا تقتصر انعكاسات غياب الحماية على سلامة القضاة الشخصية، بل تطال جوهر استقلال ، إذ تنص مبادئ الأساسية بشأن استقلال على أن تفصل المحاكم في المعروضة عليها من دون أي ضغوط أو تهديدات أو تدخلات من أي جهة كانت، وعلى أن تكفل الدولة هذا وتوفّر له مقوماته، ما يعني أنّ القاضي الذي يُترك وحيداً أمام الترهيب يصبح عرضة لأحد خيارين، إما التشدد تحت ضغط الخوف من اتهامه بالتساهل، وإما التراخي تجنباً للمواجهة، وفي الحالتين تكون العدالة هي الخاسر الأول.ومن هنا، لا يكفي استنكار ما حصل في طرابلس، بل يبدو المطلوب تعزيز الحراسة داخل المحاكم وخارجها، وتنظيم دخول الحضور إلى الجلسات الحساسة، وملاحقة المعتدين بسرعة لتكريس الردع، لأنّ القاضي الذي يشعر بالتهديد على قوس المحكمة لا يمكن أن يُطلب منه إصدار أحكام مستقلة، وأي تهاون في حمايته يعني عملياً ترك العدالة نفسها تحت رحمة من يملك القدرة على الترهيب.