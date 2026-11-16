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لبنان

واشنطن تقترب من خيار الحرب في إيران.. ماذا عن التطورات التفاوضية؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 05:00
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واشنطن تقترب من خيار الحرب في إيران.. ماذا عن التطورات التفاوضية؟
واشنطن تقترب من خيار الحرب في إيران.. ماذا عن التطورات التفاوضية؟ photos 0
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وصلت الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة إلى مستويات قياسية، وتكاد هذه الحشود، على المستوى البحري، تتخطى تلك التي سبقت اندلاع حرب الأربعين يوماً، خصوصاً مع وصول حاملة الطائرات الأميركية الثالثة ثيودور روزفلت إلى المنطقة، الأمر الذي يعيد طرح التساؤلات حول طبيعة الخطوة العسكرية التي تستعد الولايات المتحدة الأميركية للقيام بها ضد إيران، وتوقيت هذه الخطوة، في ظل المراوحة التي يشهدها المسار التفاوضي منذ أسابيع.
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وهناك من يعتقد أن هذه الحشود تهدف بشكل رئيسي إلى توجيه ضربة عسكرية قاسية لإيران، تختلف بأهدافها وطبيعتها عن الضربات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية خلال الحرب السابقة، إذ إن أحد أبرز الخيارات المطروحة أمام الإدارة الأميركية هو استهداف البنية النفطية الإيرانية ومنشآت الطاقة، إضافة إلى أجزاء واسعة من البنية التحتية، وذلك من خلال زخم ناري كبير من شأنه، وفق الرؤية الأميركية، أن يحدث تحولاً جذرياً في الموقف السياسي والتفاوضي الإيراني.

ويبدو أن الأميركيين باتوا أكثر اقتناعاً بأن الاستمرار في استهداف القدرات العسكرية الإيرانية لن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق الأهداف السياسية التي وضعتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأن إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الاقتصادية قد يكون أكثر تأثيراً على خيارات القيادة الإيرانية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بفعل الحرب والحصار.

لكن هذا الخيار دونه تحدٍّ أساسي، وهو كيف سيكون الرد الإيراني على ضربة من هذا النوع؟ فحتى اللحظة، لم تستطع الولايات المتحدة الأميركية إيجاد صيغة تتيح لها ضبط الرد الإيراني واحتواء تداعياته، وهذا الأمر تحديداً هو ما يجعل الإدارة الأميركية تتردد في اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية بهذا الحجم، بالرغم من جهوزيتها العسكرية المتزايدة.

فاستهداف البنية النفطية الإيرانية قد يؤدي إلى تحول المنشآت النفطية في المنطقة إلى جزء من المواجهة العسكرية، وهو أمر لا ترغب واشنطن ولا حلفاؤها الإقليميون في حصوله، نظراً إلى التداعيات الاقتصادية الهائلة التي قد تترتب عليه، والتي لن تقتصر على دول المنطقة، بل ستطال الاقتصاد العالمي برمته.

ولعل ما يزيد من تعقيدات المشهد بالنسبة إلى الأميركيين هو أن استمرار الوضع الراهن لم يؤدِّ إلى تراجع إيران عن شروطها السياسية. حتى إن طهران، وبالرغم من الحصار والضغوط الاقتصادية، بدأت ترفع من مستوى تصعيدها، بما يوحي بأنها ليست في وارد القبول باستمرار حالة اللاسلم واللاحرب لأشهر إضافية، وأنها قد تبادر عسكرياً في حال لم يحصل أي تقدم جدي على الصعيد السياسي.

في المقابل، فإن حجم الحشود العسكرية الأميركية، والكلفة الكبيرة المترتبة على إبقائها في المنطقة، يجعلان من الصعب الاعتقاد بأن واشنطن تستطيع الاستمرار في سياسة الانتظار لفترة طويلة، خصوصاً أن التعويل الأميركي على عامل الوقت لم يؤدِّ حتى اللحظة إلى النتائج التي كانت تتوقعها إدارة ترامب.

ومن الواضح أنه،مع وصول حاملة الطائرات الأميركية الثالثة إلى المنطقة، بات احتمال توجيه الضربة العسكرية الكبرى لإيران جدياً وقريباً، إلا في حال حصول تطور سياسي مفاجئ يغير مسار الأحداث ويعيد إحياء فرص التسوية بين واشنطن وطهران.

لكن المشكلة الفعلية بالنسبة إلى الأميركيين تبقى في أن قدرتهم على إحداث زلزال ناري داخل إيران لا تعني بالضرورة قدرتهم على منع حصول زلزال مماثل في المنطقة، ولا على التحكم بالمسار الذي ستسلكه الحرب بعد الساعات الأولى من اندلاعها. ولعل هذه المعضلة هي التي أخرت قرار الحرب حتى الآن، وهي التي ستحدد طبيعة القرار الأميركي خلال الأيام المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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علي منتش Ali Mantash

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