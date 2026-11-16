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لبنان

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان.. وهذا ما ينتظرنا غداً

Lebanon 24
16-11-2026 | 04:16
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طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان.. وهذا ما ينتظرنا غداً
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تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس خريفي مستقر مع نسبة رطوبة منخفضة ودرجات حرارة نهارية اعلى من معدلاتها الموسمية يتوقع حدوث بعض التقلبات المحلية اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، بحسب ما افادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني.
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ويكون الجو غداً، غائما جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، و رياح ناشطة مع تساقط امطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر  و من المتوقع ان تشتد مساءً مترافقة مع ببرق ورعد ورياح ناشطة كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة

الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم  مع ارتفاع بدرجات الحرارة تتكاثف الغيوم أحياناً مع احتمال  لتساقط رذاذ خاصة في المناطق الشمالية و رياح ناشطة مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات. 

الخميس:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة    مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل  و دون تعديل على الساحل.

الرياح السطحية:
 شمالية غربية الى شمالية ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 40 كم/س. 

الانقشاع:
جيد اجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 55 و 80 ٪. 

حال البحر:
مائج

حرارة سطح الماء:
25°C
الضغط الجوي:
1021 هكتوباسكال
أي ما يعادل: 766 ملم زئبق
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

الشمالي

رنا ❗️

الشمال

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