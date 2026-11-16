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لبنان

العدد ارتفع إلى 3.. حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:11
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العدد ارتفع إلى 3.. حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تصل إلى الشرق الأوسط
العدد ارتفع إلى 3.. حاملة الطائرات ثيودور روزفلت تصل إلى الشرق الأوسط photos 0
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس"، الأحد، عن وصول حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى الشرق الأوسط، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى ثلاث، ترافقها سفن حربية، في ظل تعثّر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

 
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ويرى خبراء أن واشنطن قد تكون بصدد التحضير لاستئناف ضربات واسعة النطاق ضدّ إيران، بعدما تركزت المواجهة خلال الأسابيع الماضية في البحر، حيث تفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، فيما تسعى طهران إلى بسط سيطرتها على مضيق هرمز.

 

وفي تطوّر ميداني، دوّت انفجارات في البحرين الأحد، فيما أعلنت طهران أنها استهدفت قاعدة أميركية في المملكة بطائرات مسيّرة. (فرانس24)

 
 
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