العدد ارتفع إلى 3.. حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تصل إلى الشرق الأوسط

أفادت صحيفة " تايمز" وموقع "أكسيوس"، الأحد، عن وصول حاملة الطائرات الأميركية " روزفلت" إلى ، ليرتفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة في المنطقة إلى ثلاث، ترافقها سفن حربية، في ظل تعثّر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب.

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ويرى خبراء أن قد تكون بصدد التحضير لاستئناف ضربات واسعة النطاق ضدّ ، بعدما تركزت المواجهة خلال الأسابيع الماضية في البحر، حيث تفرض حصاراً على الموانئ ، فيما تسعى إلى بسط سيطرتها على .

وفي تطوّر ميداني، دوّت انفجارات في الأحد، فيما أعلنت طهران أنها استهدفت قاعدة أميركية في بطائرات مسيّرة. (فرانس24)