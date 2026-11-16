فرعية اللجان المشتركة قرّرت تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسين وحضور النواب: أشرف بيضون، نجاة عون، بلال عبدلله وغادة ايوب. كما حضر الجلسة ممثلة القاضية هاله المولى، ممثل المدير العام للوزارة عادل الشباب، ممثل رئيس قسم النقابات ماهر الغول، ممثل مدير الزراعية أبو زيد، ممثل المجلس اللبناني للاعتماد المدير العام رشيد مبارك، ممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة روزي الحاج، ممثلة مصلحة الأبحاث الزراعية الدكتورة رولا سعد، ممثل نقابتي المهندسين في والشمال المهندس حسن جواد، نقيب الكيمائيين في الدكتورجهاد عبود.وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 الرامي الى "انشاء نقابة مهنية الزامية للكيمائيين المجازين في لبنان".وقررت اللجنة الفرعية المباشرة بالعمل على تنظيم مهنة الكيميائي قبل درس مشروع قانون انشاء النقابة الالزامية.