فرعية اللجان المشتركة قرّرت تنظيم مهنة الكيميائيين قبل درس مشروع قانون إنشاء نقابة إلزامية لهم

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسين الحاج حسن
وحضور النواب: أشرف بيضون، نجاة عون، بلال عبدلله وغادة ايوب. كما حضر الجلسة ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية المدير العام
القاضية هاله المولى، ممثل وزارة الصناعة
المدير العام للوزارة عادل الشباب، ممثل وزارة العمل
رئيس قسم النقابات ماهر الغول، ممثل وزارة الزراعة
مدير الثروة
الزراعية الدكتور محمد
أبو زيد، ممثل المجلس اللبناني للاعتماد المدير العام رشيد مبارك، ممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
المهندسة روزي الحاج، ممثلة مصلحة الأبحاث الزراعية الدكتورة رولا سعد، ممثل نقابتي المهندسين في بيروت
والشمال المهندس حسن جواد، نقيب الكيمائيين في لبنان
الدكتورجهاد عبود.
وتابعت اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 الرامي الى "انشاء نقابة مهنية الزامية للكيمائيين المجازين في لبنان".
وقررت اللجنة الفرعية المباشرة بالعمل على تنظيم مهنة الكيميائي قبل درس مشروع قانون انشاء النقابة الالزامية.