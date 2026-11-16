وزارة الثقافة: لم نمنح أي رعاية او تفويض لمؤسسة "ملتقى الإبداع الدولي"

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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة، في بيان، "أن الوزارة لم تمنح أي رعاية او تفويض لمؤسسة ملتقى الإبداع الدولي الذي نظمته مؤسسة "سما الوطن والبورد وجمعية البراعم في 12 تشرين الثاني 2026 في احد فنادق ، حيث أن الجهة المعنية أقامت نشاطها من دون الاستحصال على رعاية وزارة الثقافة مما يشكل مخالفة صارخة للأصول الادارية.وفي هذا الاطار ، وجهت الوزارة كتابًا الى السفارة في ممثلة بالسفير محمد رضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المنظمة (رئيسها من الجنسية العراقية) وللتوقف عن استخدام اسم وزارة الثقافة وشعارها وسحب وتصحيح جميع المواد الإعلانية ذات الصلة، وابلاغ الجهة التي قامت بالمختلفة بضرورة التقيد بالاصول القانونية والإدارية المعتمدة لدى السلطات المختصة عند تنظيم اي نشاط او فعالية على الاراضي اللبنانية".وختم البيان :"إن وزارة الثقافة لطالما كانت حريصة على توثيق العلاقات الثقافية بين البلدين وتجدد ترحيبها الدائم بالادباء والمثقفين والفنانين وحرصها على توفير كل ما من شأنه تعزيز الحضور الثقافي في لبنان واغناء التبادل الثقافي بين البلدين".