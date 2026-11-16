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لبنان

وزارة الثقافة: لم نمنح أي رعاية او تفويض لمؤسسة "ملتقى الإبداع الدولي"

Lebanon 24
16-11-2026 | 05:52
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وزارة الثقافة: لم نمنح أي رعاية او تفويض لمؤسسة ملتقى الإبداع الدولي
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أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الثقافة، في بيان، "أن الوزارة لم تمنح أي رعاية او تفويض لمؤسسة ملتقى الإبداع الدولي الذي نظمته مؤسسة "سما الوطن والبورد الاميركي وجمعية البراعم في 12 تشرين الثاني 2026 في احد فنادق بيروت، حيث أن الجهة المعنية أقامت نشاطها  من دون الاستحصال على رعاية وزارة الثقافة مما يشكل مخالفة صارخة للأصول الادارية.
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وفي هذا الاطار ، وجهت الوزارة كتابًا الى السفارة العراقية في لبنان ممثلة بالسفير محمد رضا الحسيني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهة المنظمة (رئيسها من الجنسية العراقية)  وللتوقف عن استخدام اسم وزارة الثقافة وشعارها وسحب وتصحيح جميع المواد الإعلانية ذات الصلة، وابلاغ الجهة التي قامت بالمختلفة بضرورة التقيد بالاصول القانونية والإدارية المعتمدة لدى السلطات اللبنانية المختصة عند تنظيم اي نشاط او فعالية على الاراضي اللبنانية".

وختم البيان :"إن وزارة الثقافة لطالما كانت حريصة على توثيق العلاقات الثقافية بين البلدين وتجدد ترحيبها الدائم بالادباء والمثقفين والفنانين العراقيين وحرصها على توفير كل ما من شأنه تعزيز الحضور الثقافي العراقي في لبنان واغناء التبادل الثقافي بين البلدين".
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