إضرابٌ وتصعيد في 25 تشرين الثاني

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عقد رؤساء الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية اجتماعًا طارئًا اليوم في مقر برئاسة رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الذي عقد مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع مغلق، قال فيه: " إن الحكومة تجرّنا الى الأسوأ لا بل الى الهاوية. بعد الاتفاق معها على بنود لها علاقة بقطاع النقل البري واستقرار البلد والامن الاجتماعي وانتظام العمل، بخاصة قطاع النقل البري، ما نشعر به اليوم في القطاع، وكأن هناك مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزز النقل اللاقانوني على حساب الشرعي".أضاف: "إن قطاع النقل البري يمثل اليوم ٥٤ ألف عائلة من سيارات سياحية والنقل الخارجي، ميني باص، شاحنات، وكلها سيارات عمومية، شرعية تقوم بكامل واجبها في ما يتعلق بمستحقات الدولة بما يشمل اشتراكات الضمان الاجتماعي، والضرائب المفروضة والرسوم والتأمين وغيرها، بالمقابل لا تلاقيها إيجابياً ولا بأي خطوة".تابع: "نحن نطلب من الحكومة أن تعامل النقل البري الشرعي في كما تعامل النقل المشترك لأنه تابع للدولة ولكن من يعمل اليوم على الارض هي وكل السلطات مسخرة لخدمتها. بالمقابل ليس هناك سوى مخالفات من توك توك وسيارات خصوصية مزورة ودراجات نارية لنقل المواطنين على حساب المركبات العمومية الشرعية".وسأل: "ألا يرى المسؤولون المخالفات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ قدمنا من سنتين دعوى للنيابة العامة على ما يسمى التطبيقات الوهمية والمركبات التي ليس لها مكان في القانون وقبل أيام، صدر قرار عن القاضية المختصة بإقفال هذه التطبيقات، لكن أين التنفيذ؟".وتابع: "في ما يتعلق بالاتفاق مع الحكومة لمساعدة السائقين، نقول للنواب إن هذه المساعدة ليست فقط للسائقين بل لجميع المواطنين. وهذه المساعدة مشروطة والاتفاق بالتزام التعرفة الصادرة عن واجب. هذا الاتفاق حصل من قبل الحكومة وعليها هي معالجة الموضوع وحقنا معها".وقال: "بالاتفاق مع الحكومة تمّت الموافقة على مجموعة بنود واتفقنا على سلسلة إجراءات مفترض أن تكون قد عملت على تطبيقهم ومن ضمنها ما يتعلق بتعديلات في قانون السير والتي تطال شريحة كبيرة من فئات القطاع (ميني باص - باصات - صهاريج - شاحنات داخلي وخارجي) ولكن دون نتيجة حتى تاريخه".وأعلن عن "اتخاذ قرار بالإجماع بالتحرك والاضراب والتصعيد الأربعاء ٢٥ الحالي، وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً"، وتوجه الى رؤساء النقابات بالقول: "أنتم أحرار بما ترونه مناسبًا في تنفيذ قرار الإضراب والتحرك".