الرئيس عون عرض مع والتز مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" والوضع في الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ، المندوب في الامم المتحدة السفير مايك والتز ، في حضور السفير الاميركي في ميشال عيسى والوفد المرافق للسفير والتز.

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وتم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس وفد لبنان إلى المفاوضات الثلاثية السفير السابق سيمون كرم ، عرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة ، ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان " اليونيفيل" ، إضافة إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وعدم بمندرجات اتفاق الاطار .

على صعيد آخر، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات مالية، وروحية، ورياضية.



وفد رهبنة الاخوة الاصاغر الكبوشيين

في هذا الاطار، استقبل وفدا من رهبنة الاخوة الاصاغر الكبوشيين، برئاسة رئيسها العام الأب ايلي رحمة الذي شكر رئيس الجمهورية على مشاركة الرهبنة عبر ممثل له، اليوبيل الاربعمئة لحضورها في لبنان والشرق الأدنى، وقدم له درعا تذكارية للمناسبة.

رئيس الجمهورية ثمَّن دور الرهبانيات والارساليات في لبنان عبر تاريخها، في نشر القيم الروحية التي طبعت الشعب اللبناني، وبناء الصروح التربوية والصحية والاجتماعية، التي جعلت من لبنان رائداً في هذه المجالات في منطقة . وتمنى لرهبنة الاخوة الاصاغر الكبوشيين، المثابرة في رسالتها الروحية والإنسانية القيمة.

تانيا كلاب

كما استقبل الرئيس عون عضو لجنة الرقابة على المصارف وعضو الهيئة المصرفية العليا السيدة تانيا كلاب، وعرض معها الواقع المصرفي في البلاد، وعمل هيئة الرقابة في هذا السياق.

تيا عبيد

رياضياً، استقبل الرئيس عون السّباحة تيا عبيد، وهنأها بفوزها بالميدالية الفضية في سباحة الصدر في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في دكار( السنغال) وشارك فيها عدد كبير من الدول من مختلف القارات، وهذه المرة الاولى في تاريخ اللعبة التي يفوز فيها لاعب لبناني وعربي، والميدالية هي السادسة في تاريخ لبنان في السباحة للاعبين لما دون الثامنة عشرة من العمر.

وأثنى الرئيس عون على ما حققته السّباحة من انجاز عالمي، متمنياً أن يحفِّز هذا الفوز المزيد من الشباب الاحتراف الرياضي، الذي يرفع روح المنافسة الإيجابية لديهم، ويحمل اسم لبنان وانجازات شبابه الى العالم.

ورافق عبيد في الزيارة، والدتها رينا عبيد ومدربها محمد صقر.

روك صفير

كما استقبل الرئيس عون ايضاً، لاعب كمال الاجسام اللبناني روك صفير وهنأه بفوزه في المرتبة الاولى في بطولة أوروبا في كمال الأجسام الطبيعية ونيله الميدالية الذهبية، والتي أقيمت في فلورنسا (إيطاليا) وتأهل بموجبها إلى بطولة " مستر أولمبيا " في لاس فيغاس.

وشدد الرئيس عون على أهمية طاقات الشباب اللبناني، التي من واجب الدولة دعمها، وخلق الإمكانات اللازمة لهم لتطوير قدراتهم، وخصوصا في المجال الرياضي، مشيراً الى ضرورة تعزيز الروح الرياضية بدءا من المدارس، وجعل الرياضة ركنا أساسيا فيها.

ورافق صفير في الزيارة مدربه فؤاد عطوي.