تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن

Lebanon 24
16-11-2026 | 06:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن
سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وسبل تفعيل الإطار الثلاثي.

وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، جدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.

أما بالنسبة للإطار الثلاثي، أكد الرئيس سلام ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.

وشدّد على أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل نائبة غوتيريش: لبنان منفتح على قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 17:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
والتز: سننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن ونيويورك وسنضعه على طاولة المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 17:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
والتز في بيروت لاستطلاع للمواقف وإبلاغ للرسائل: صيغة أمنية جديدة لجنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 17:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24
والتز: نتوقع استمرار العمل بالقرار 1701 مع بعض التعديلات
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 17:17:16 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

الدولة على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:03 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:51 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-11-16
Lebanon24
08:00 | 2026-11-16
Lebanon24
10:14 | 2026-11-16
Lebanon24
10:03 | 2026-11-16
Lebanon24
09:51 | 2026-11-16
Lebanon24
09:47 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24