سلام استقبل والتز: لاستمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن

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استقبل الدكتور نواف سلام في السراي الكبير المندوب الأميركي لدى السفير مايك والتز، بحضور السفير الأميركي لدى ميشال عيسى.وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب، والترتيبات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وسبل تفعيل الإطار الثلاثي.وفي ما يتعلق بمرحلة ما بعد اليونيفيل، جدّد الرئيس سلام التأكيد على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من ، على أن يشمل مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم في اضطلاعه بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة من خلاله، مع التمسك بالقرار 1701 مرجعيةً أساسيةً للترتيبات الدولية في الجنوب.أما بالنسبة للإطار الثلاثي، أكد الرئيس سلام ضرورة ترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية اللذين يقوم عليهما الإطار الثلاثي إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، من خلال وضع جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارَي الانسحاب الكامل من الأراضي وبسط سلطة كامل أراضيها وقيامها بحصر السلاح بيدها وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوقة للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.وشدّد على أهمية الدور الأميركي في تفعيل هذا الإطار، بما يضمن وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الكامل، مؤكداً أن الهدف هو التوصل إلى حل مستدام يعيد إلى لبنان سيادته الكاملة، لا الاكتفاء بإدارة النزاع.