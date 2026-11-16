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لبنان

سلام يتابع مخالفات محيط المطار ويدعو إلى تسريع مشاريع البنك الدولي

Lebanon 24
16-11-2026 | 07:42
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سلام يتابع مخالفات محيط المطار ويدعو إلى تسريع مشاريع البنك الدولي
سلام يتابع مخالفات محيط المطار ويدعو إلى تسريع مشاريع البنك الدولي photos 0
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير اجتماعاً خُصّص لمتابعة الإجراءات المتخذة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتعزيز سلامة الملاحة الجوية وحماية الصحة والسلامة البيئية.
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وحضر الاجتماع وزراء الصناعة جو عيسى الخوري، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والزراعة نزار هاني، والبيئة تمارا الزين، كما حضره النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، ومدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، والمدير العام للصناعة عادل الشباب، وممثل مديرية مخابرات الجيش اللبناني العميد جورج بو صليبي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة في محيط المطار، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ولا سيما تلك المتعلقة بمنع اقتناء الطيور أو تربيتها، ومعالجة أوضاع المزارع والمسالخ المخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ضمن نطاق خمسة كيلومترات من حدود حرم المطار.

وأكد الرئيس سلام أن الحكومة لن تتساهل مع أي مخالفة من شأنها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
 
واستقبل سلام في السراي الكبير وفداً من مجموعة البنك الدولي، ضمّ المديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بييردي، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، إضافةً إلى عدد من خبراء البنك، وذلك بحضور وزراء المالية ياسين جابر، والطاقة والمياه جو الصدي، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

وجرى خلال الاجتماع البحث في تنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) ومشروع التحول الأخضر للقطاع الزراعي والغذائي من أجل التعافي الاقتصادي (GATE)، والمضي قدماً في التحول الرقمي من خلال مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان.

وتناولت المباحثات إصلاح قطاع الطاقة، وتوسيع فرص حصول المؤسسات والشركات على التمويل، وتعزيز الربط الاقتصادي الإقليمي من خلال تطوير ممرات اقتصادية تشمل استثمارات في قطاعات النقل والتجارة والطاقة والبنية التحتية الرقمية.

وأكد الرئيس سلام التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، مشدداً على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع المموّلة من البنك الدولي، ولا سيما في مجالات إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية.

وشدّد الرئيس سلام على أهمية الإسراع في إنجاز الدراسة المتعلقة بمشاريع الربط الاقتصادي الإقليمي، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
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