"الميدل إيست" تحدّث أسطولها.. "طائرة استثنائية" وسلامة الطيران أولوية

في بلدٍ يواجه أزمات اقتصادية وحروباً وتحديات أمنية متلاحقة، تواصل شركة طيران "الميدل إيست" (MEA) الاستثمار في مستقبل النقل الجوي اللبناني، من خلال تحديث أسطولها ومواكبة التطورات العالمية في صناعة الطيران، في خطوة تعكس حرص الناقل الوطني على تعزيز قدراتهِ التشغيلية، والحفاظ على معايير السلامة الجوية وتعزيزها ، وتوسيع آفاق الربط بين والعالم.



الشركة تستعدُّ حالياً لتسلّم طائرة جديدة من طراز "Airbus A321XLR"، وهي إحدى أحدث الطائرات التي طورتها شركة "إيرباص" الأوروبية، في محطة مهمة ضمن مسار "الميدل إيست" لتحديث الأسطول.



ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على إضافة طائرة جديدة، بل تمتد إلى ما توفره من إمكانات تشغيلية وتكنولوجية قد تفتح المجال أمام وجهات جديدة انطلاقاً من .

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وعليه، فإنه من المنتظر أن تصل الطائرة إلى مطار رفيق الدولي في بيروت غدا الثلاثاء ،حيث سيُقام استقبال رسمي ، في مناسبة تحمل دلالات تتجاوز قطاع الطيران، وتعكس أهمية استمرار الاستثمار في البنية التشغيلية للناقل الوطني رغم الظروف الصعبة التي يمرُّ بها لبنان.



وفي إطار هذه المناسبة، نظمت شركة طيران الشرق الأوسط، بالتعاون مع "إيرباص"، زيارة ميدانية لوفد من الإعلاميين اللبنانيين إلى مصنع الشركة في مدينة هامبورغ الألمانية، لمواكبة تسلّم الطائرة الجديدة والاطلاع عن كثب على مراحل تصنيع الطائرات وتجهيزها.



وأتاحت هذه الزيارة فرصة للتعرف إلى العمليات الصناعية والتقنية الدقيقة التي تسبق تسليم الطائرات إلى شركات الطيران، بدءاً من مراحل التجميع وتركيب الأنظمة، وصولاً إلى الاختبارات والفحوص التي تسبق دخول الطائرة الخدمة التجارية.



ويُعدّ مصنع هامبورغ أحد أبرز المراكز الصناعية لشركة "إيرباص"، إذ يؤدي دوراً أساسياً في إنتاج وتجميع وتجهيز طائرات عائلة ""A320، بما فيها طراز "A321XLR" إلى جانب تصنيع مكوّنات تدخل في إنتاج طائرات أخرى، من بينها "A330" و"A350".



وتكتسب الزيارة أهمية إضافية لكونها تضع الإعلاميين اللبنانيين أمام تجربة مباشرة لفهم التطور الذي تشهده صناعة الطيران، وحجم التكنولوجيا والهندسة التي تقف خلف الطائرات الحديثة، فضلاً عن الإجراءات الصارمة المرتبطة بالجودة والسلامة.



ماذا تعني هذه الطائرة بالنسبة للبنان؟



لا تكمن أهمية طائرة "A321XLR" في حداثتها فحسب، بل في قدرتها على تغيير المعادلة التشغيلية للرحلات الجوية، خصوصاً بالنسبة إلى شركات الطيران التي تسعى إلى الوصول لمسافات بعيدة من دون الحاجة إلى تشغيل طائرات عريضة البدن ذات سعة أكبر.



في الواقع، فإن الحروف "XLR" هي اختصار لعبارة "Extra Long Range"، أي "المدى جداً"، وهي تسمية تعكس أبرز ميزة في هذا الطراز.



وتستطيع الطائرة التحليق لمسافة تصل إلى 4130 ميلاً بحرياً، أي نحو 7650 كيلومتراً، ما يمثل زيادة تقارب 55% في المدى مقارنة بطائرة "A321neo"، وذلك وفق الخصائض التشغيلية المُعلنة.



أيضاً، تتيح هذه القدرة تشغيل رحلات طويلة نسبياً باستخدام طائرة ذات ممر واحد، تجمع بين المرونة التشغيلية وكفاءة استهلاك الوقود والسعة المناسبة لعدد من الأسواق.



وبالنسبة إلى "الميدل إيست"، فإن هذه الخصائص تمنحها خيارات أوسع في التخطيط لشبكة رحلاتها المستقبلية، وتفتح المجال أمام دراسة وجهات أبعد، ولا سيما في القارة الأفريقية، انطلاقاً من مطار بيروت، وفقاً للطلب التجاري والجدوى الاقتصادية والمتطلبات التشغيلية.



وبذلك، لا تعني إضافة الطائرة بالضرورة إطلاق خطوط جديدة بصورة فورية، لكنها تمنح الشركة قدرة أكبر على دراسة أسواق كانت تتطلب سابقاً ترتيبات تشغيلية مختلفة.



بماذا تتميز الطائرة الجديدة؟



1- تتميّز طائرة "إيرباص A321XLR" الجديدة التي تستعد شركة طيران الشرق الأوسط "MEA" لتسلّمها، بخزان وقود خلفي مركزي مدمج في هيكلها، تبلغ سعته نحو 13 ألف ليتر، ما يعزّز قدرتها على تنفيذ الرحلات الطويلة.



2- تتضمّن الطائرة تعزيزات هيكلية وتعديلات على معدات الهبوط، تسمح بوصول الوزن الأقصى للإقلاع إلى نحو 101 طن وفق التكوين المعروض، فيما تتّسع لـ160 راكباً، بينهم 22 في درجة رجال الأعمال و138 في الدرجة الاقتصادية.



3- يبلغ المدى التشغيلي المقدّر للطائرة نحو 7,649 كيلومتراً، وفق حسابات "إيرباص" الخاصة بـ"الميدل إيست"، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في الوصول إلى وجهات بعيدة، ولا سيما في أفريقيا، مقارنةً بطرازَي "A321neo" و"A321LR".



4- تتميّز الطائرة أيضاً بكلفة تشغيل إجمالية للرحلة أقل من الطائرات الكبيرة ذات الممرين، مثل "A330"، ما قد يتيح لـ"الميدل إيست" تطوير شبكة رحلاتها ودراسة تشغيل خطوط مباشرة جديدة.



5- تُظهر الخرائط التقنية نطاق وصول الطائرة انطلاقاً من بيروت إلى مدن عدة، بينها لندن وداكار وأبيدجان وأكرا ولاغوس وأبوجا وكانو وليبرفيل وكينشاسا، من دون أن يعني ذلك اتخاذ قرار بتسيير رحلات إليها.