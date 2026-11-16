بري خلال إستقباله والتز: إسرائيل لم تلتزم في أي لحظة بوقف إطلاق النار

بدورهما السفيران مايك والتز وميشال عيسى تحدثا بعد اللقاء

السفير ميشال عيسى قال "اود ان أشكر السفير مايكل والتز على زيارته لبنان وهو أول سفير لدى الأمم المتحدة يزور لبنان، وزيارته مهمة لكي يستطيع معاينة الوضع بنفسه ميدانيا على الارض ولرؤية ما يحصل في الجنوب ولمعرفة ما سيحصل بعد رحيل قوات اليونيفيل وكيف يمكن مقاربة هذا الموضوع في اميركا" .واضاف " صباحا التقينا رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزارء، والان التقينا دولة الرئيس بري ، وأكيد سمعنا منهم، على وجهة نظرهم ".بعدها تحدث السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز " أنا سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ، كما يعلم الكثير منكم لدينا الكثير من النقاشات والمداولات بشأن بعثة الأمم المتحدة الموجودة هنا أي قوات اليونيفيل ، وبعثات الأمم المتحدة المختلفة ، لإن التفويض الحالي لقوات اليونيفيل سينتهي في 31 كانون الأول ، ولذلك ارتأينا أنا ووزير الخارجية مارك روبيو ، أنه من المهم للغاية أن آتي إلى هنا وأن أقوم بهذه الزيارة برفقة السفير عيسى، وأن ألتقي الرئيس عون ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ولكن الأهم أيضاً أن أذهب للاطلاع على بعثة الأمم المتحدة ، أنا جندي سابق وأعتقد أنه من المهم أن تذهب وترى بنفسك على أرض الواقع، ما الذي يحدث لذلك ذهبنا إلى الناقورة يوم أمس وتوجّهنا إليها برّاً، حتى نتمكّن من مشاهدة منطقة الجنوب خلال الطريق ، وقمنا بزيارة جنود الأمم المتحدة وأنا بالتأكيد أشيد بهم ، لقد فقدوا سبعة من عناصرهم هذا العام ، ونحن نشكرهم على خدمتهم، وعلى ما يقدمونه في سبيل السلام والاستقرار وسننقل كل ما سمعته هنا إلى واشنطن، وإلى نيويورك، وإلى هذه المفاوضات مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي، بينما نعمل على تحديد ما ستكون عليه الخطوات المقبلة بما يتعلق بدور الأمم المتحدة هنا في لبنان ، وأخيراً كان من المهم للغاية أيضاً الاستماع إلى الخطوات المقبلة في الحوار الثلاثي الذي شارك فيه الرئيس ترامب والرئيس عون والحكومة إنه أمر تاريخي، وكان بالغ الأهمية، وأعتقد أنه سيؤدي، وأنا واثق من ذلك إلى مستقبل أفضل للمنطقة ولدينا بعض الأسئلة الأساسية في هذا الشأن وأعتقد أن النقطة الأخيرة هي أن هذه العملية أي الحوار الثلاثي يحظى بدعم الحزبين في الولايات المتحدة الأميركية" .واضاف والتز " بالطبع، لقد أجرينا انتخاباتنا الخاصة والتي ستعني حدوث تغيير في القيادة داخل مجلس النواب الأميركي ، وأنا عضو سابق في الكونغرس، وأفهم هذه العملية وسيكون هناك أيضاً تغيير في القيادة داخل مجلس الشيوخ ولكن بحسب ما أسمعه من جميع الأطراف المعنية هناك دعم من الحزبين لهذه العملية السلمية للمضي قدماً، وكذلك للعمل الكبير الذي يقوم به السفير عيسى وفريقه والسفيرة اللبنانية في واشنطن وفريقها ، وسنرى أيضاً ما هو الائتلاف الذي سيتشكّل نتيجة الانتخابات الإسرائيلية، من أجل مواصلة دفع هذا المسار إلى الأمام ".وردا على سؤال عن ما هي الخيارات الأميركية لمرحلة ما بعد اليونيفيل وما هو موقف لبنان من البديل المقترح؟اجاب السفير مايك والتز "حسناً من وجهة النظر الأميركية انظروا لقد عدنا إلى الوراء وراجعنا الوضع كما تعلمون فإن قوات اليونيفيل موجودة هنا بصيغتها الحالية منذ عشرين عاماً وكان القرار 1701 هو الأساس والتفويض الذي استندت إليه هذه المهمة ونحن نتوقع أن يستمر ذلك مع بعض التعديلات بالطبع وبعض التحديثات ، ولكن في الوقت نفسه كان عدد الجنود يتراوح بين ثمانية آلاف وأحد عشر ألف جندي وبتكلفة تبلغ نصف مليار دولار سنوياً ونحن نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير ويحتاج إلى تحديث وما قامت به هنا هو النظر في بعض القدرات الأساسية، مثل إزالة الألغام، والدعم الإنساني، والدعم البحري فالسؤال هل ينبغي أن تستمر بعض هذه القدرات الأساسية التي يحتاج إليها الجيش اللبناني، والتي سيحتاج إليها في المستقبل؟ وكيف يمكن أن تستمر؟ وهل ستستمر أصلاً؟"وأضاف "هناك أيضاً مسألة آلية التحقق، مع تقدّم الحوار الثلاثي إلى الأمام لذلك هناك عدد من المسائل التي ننظر فيها عن كثب وبالطبع، فإن فرنسا هي الجهة المسؤولة عن صياغة مشروع هذا القرار ، وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الفرنسيين، كما فعل السفير عيسى هنا وقد التقيت السفير الفرنسي يوم أمس للاستماع إلى وجهة نظره وسألتقي أيضاً نظيري الفرنسي عندما أعود إلى نيويورك ولذلك، فإن المحادثات لا تزال مستمرة، ولكنني اعتقدت أنه من المهم للغاية أن أرى بنفسي وعلى أرض الواقع هذه الآليات المختلفة، بينما نستعد للدخول في المفاوضات قريباً".وردا على سؤال عن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين؟السفير مايك والتز أجاب " أعتقد أن الرسالة يجب أن تكون عالية وواضحة وهي أن السيادة اللبنانية يجب أن تُستعاد بالكامل، والآلية لتحقيق ذلك ستكون القوات المسلحة اللبنانية ومرة أخرى أنا جندي وأنا أقدّر كل جندي لبناني يتقدّم للدفاع عن بلاده ولاستعادة سيادتها وللدفاع عن شعبه إنها فرصة فريدة في التاريخ للقيام بذلك هذه هي النقطة الأولى ، أما النقطة الثانية هي انه لا يمكن لأي دولة أن يكون لديها جيشان أنا آمل وأدعو أن ينزع سلاحه وينبغي لهم أن يفعلوا ذلك طوعا ، أما مشاركتهم في العملية السياسية، فسأترك هذه المسألة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لكي يعملوا معهم بشأنها ، ولكن الهجمات في المنطقة، والهجمات هنا في لبنان غير مقبولة ، وهذا الوضع غير قابل للاستمرار ، ونحن نتطلع إلى المساعدة في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكّن من تأمين بلدها بالكامل".ورداً على سؤال اذا ما سيكون هناك بديل لقوات اليونيفيل قبل نهاية هذا العام؟ وهل سيجري إنجاز هذا الأمر؟احاب السفير مايك والتز "هذه المفاوضات ستتبلور خلال الشهر المقبل وقبل انتهاء التفويض ولذلك كما تعلمون علينا أن نتوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن الدولي هذا بالتأكيد هو هدفنا وأعتقد أنه هدف فرنسا أيضاً".وردا على سؤال عن عزم الولايات المتحدة تقديم اتفاق الاطار إلى مجلس الأمن لاعتماده في قرار رسمي صادرا عن الامم المتحدة ؟اجاب السفير مايك والتز "حسناً، فرنسا هي الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار، أليس كذلك؟ ولكننا سنعمل مع فرنسا من أجل تضمين عناصر من الحوار الثلاثي في ذلك القرار بكل تأكيد".