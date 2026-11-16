ريجي" أنجزت عملية تَسَلُّم محاصيل التبغ في الجنوب

Advertisement

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، انتهاء عملية تسلّم محاصيل التبغ من مزارعي الجنوب، مذكّرةً بأنها تمكنت من "إنجاز هذه المهمة على أفضل نحو رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلدات الجنوبية، خصوصاً في ما يتعلق بمحاصيل بلدة رميش والجوار داخل المنطقة المحتلة".وأشارت "الريجي" في بيان أصدرته إلى أن عملية شراء المحاصيل "جرت بتعاون تام بينها بين المزارعين الذين عانوا آثار العدوان المدمّرة على بلداتهم وأراضيهم ومحاصيلهم"، مؤكدةً أنها "سعت إلى تأمين أفضل الظروف لهم من النواحي كافة".ولاحظ البيان أن "المزارعين أعربوا عن ارتياحهم إلى سير العملية، وشكروا للريجي ولرئيسها ومديرها العام سقلاوي الدعم والتسهيلات التي تم توفيرها في هذا الإطار".وسبق لسقلاوي أن أعطى توجيهاته "بضرورة وأهمية مساعدة المزارعين على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها"، مشدداً على "وجوب أن تجري الأمور ضمن العلاقة التكاملية مع المزارعين".كذلك باشرت "الريجي" في عملية توزيع مساعدات نقدية على المزارعين الذين لم يتمكنوا من زراعة موسم 2026، استفاد منها لغاية تاريخه أكثر من 3600 مزارع.