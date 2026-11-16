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لبنان

دخان أبيض في سماء لبنان... هل تتحكم إسرائيل حقاً بالطقس؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 08:55
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دخان أبيض في سماء لبنان... هل تتحكم إسرائيل حقاً بالطقس؟
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لُوحِظَ منذ يومين، أنّ الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة خلّفت دخاناً أبيض اللون، عند تحليقها في أجواء العديد من المناطق اللبنانيّة، في الجنوب كما في المتن وكسروان، وصولاً إلى الشمال، ما دفع الكثير من المواطنين إلى الإشارة إلى أنّ إسرائيل تقوم برشّ مواد للتحكم بالطقس ومنع هطول الأمطار.
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وفي السياق، يقول مصدر في مصلحة الأرصاد الجويّة في لبنان، إنّ "ظهور الـ"trail" أو الخطّ الأبيض أمر شائعٌ في لبنان، ويصدر أيضاً عن الطائرات المدنيّة، وذلك بحسب تشبّع الرطوبة أيّ "humidity saturation".

وأضاف أنّ "الدخان النفاث الذي يصدر من محرّكات الطائرات، يرمي جسيمات صغيرة تُشكلّ نواة لقطرات مياه، وتُصبح كالغيوم، وهي عبارة عن خطوط بيضاء".

وأوضح أنّ "طريقة التحكم بالطقس شهدتها بلدان أخرى، أما في ما يتعلّق بلبنان، فلا نستطيع الجزم بالموضوع، لأنّ إسرائيل مُتقدّمة كثيراً علينا".

والجدير بالذكر أنّ وزارتيّ الزراعة والبيئة أصدرتا في شباط الماضي، بياناً مشتركاً، أكّدتا فيه أنّ إسرائيل رشّت مادة الـ"Glyphosate" وهي مُبيد للأعشاب في بعض المناطق الجنوبيّة.

وأشار البيان آنذاك، إلى أنّ "مادة الـ"Glyphosate" تُؤدّي إلى تضرر الغطاء النباتي في المناطق المستهدفة، مع تداعيات مباشرة على الإنتاج الزراعي وخصوبة التربة والتوازن البيئي، حيث تبيّن في بعض العينات نسب تركيز تتراوح بين عشرين وثلاثين ضعفا مقارنة بالنسب المعتادة".

ومن خلال رشّ الـ"Glyphosate"، هدفت إسرائيل إلى القضاء على الغطاء النباتي والأشجار لتجريف الأراضي وكشف المناطق الحدودية لأغراض عسكريّة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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