عبد المسيح طالب بمراجعة فورية وشفافة لأعمال المقالع

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علق النائب أديب عبد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، على قرار عمل المقالع والكسارات في ، قائلا: "أتحدث اليوم بصفتي نائبا عن منطقة الكورة، ولكن قبل كل شيء أتحدث باسم أهل الكورة الذين يعيشون منذ عقود مع نتائج المقالع والضرر البيئي الذي أصاب أرضنا وبلداتنا وأنا واحد منهم، أريد أن أكون واضحا جدا. فهذه ليست معركة ضد الصناعة، وليست معركة ضد فرص العمل أو العمال وليست معركة ضد الاستثمار. إنها معركة من أجل احترام القانون، وحماية أرضنا وصحة أهلنا وكرامتهم".أضاف: "لقد أصدر قرارا بوقف تنفيذ المتعلق بالمقالع. وعندما يصدر قرار قضائي، فإن على الحكومة مسؤولية دستورية وقانونية ومؤسساتية احترامه. ولا يجوز لأي وزارة أو بلدية أو سلطة إدارية أو أي جهة أخرى، أن تقوم بأي إجراءات يمكن أن تفهم على أنها التفاف على قرار قضائي أو إضعاف لمفاعيله".وتابع: "هنا سؤال بسيط وواضح للحكومة: هل يتم احترام قرار الدولة أم لا؟ إذا كان القرار محترما، فعلى الحكومة أن تشرح للرأي العام كيف تستمر أعمال الحفر والجرف في كفرحزير وبدبهون وشكا وغيرها من المناطق. أما إذا لم يكن القرار محترما، فنحن أمام مشكلة أكبر بكثير، لأن المسألة لم تعد بيئية فقط. بل أصبحت مسألة تتعلق بسيادة القانون واستقلال واحترام قراراته".واردف: "كما أطالب بالشفافية الكاملة أمام الشعب اللبناني، ألا وهي: كم تبلغ مساحة الأراضي التي تم تدميرها حتى الآن؟ كم بلغت أعمال الجرف والحفر حتى الآن؟ ما هي الدراسات والكشوفات البيئية التي أجريت؟ لا يمكننا أن نستمر في تدمير جبالنا، ثم نقول لأبنائنا إننا لم نكن نستطيع أن نفعل شيئا. فالجبل الذي يدمر لا يمكن لقرار حكومي أو قضائي أن يعيده ببساطة. لقد دفعت الكورة ثمنا باهظا بما فيه الكفاية، قدمت الأرض وقدمت مواردها. وعاش أهلها لعقود إلى جانب مصانع الإسمنت وأعمال المقالع. نحن نريد اقتصادا منتجا وفرص عمل واستثمارات، ولكننا نريد أيضا هواء نظيفا، وبيئة سليمة، وأراضي زراعية محمية، ومستقبلا أفضل لأبنائنا".وختم قائلا: لذلك، أطالب بإجراء مراجعة فورية وشفافة لجميع أعمال المقالع في المناطق المتضررة وبالالتزام الكامل بقرار مجلس شورى الدولة".