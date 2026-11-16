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لبنان

الكعكي عرض والخليل تحضيرات ماراثون بيروت الدولي

Lebanon 24
16-11-2026 | 09:27
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الكعكي عرض والخليل تحضيرات ماراثون بيروت الدولي
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استقبل نقيب الصحافة عوني الكعكي في مكتبه بمقّر النقابة رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين.
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وأفاد بيان صادر عن الجمعية، انه "كانت مناسبة تمّ خلالها عرض آخر التحضيرات والترتيبات التنظيمية لسباق الماراتون الأحد 29 تشرين الثاني تحت شعار : "بيروت في كل خطوة".

وأضاف البيان: "أكدت الخليل للنقيب الكعكي على أهمية المواكبة الإعلامية لهذا الحدث، شاكرة ومقدّرة غالياً إهتمامه الشخصي بحيث يعتبر الإعلام اللبناني الشريك المثالي والمساهم في نقل صورة ونبض السباق إلى كل العالم وتقديم صورة حضارية عن لبنان والعاصمة بيروت.

ثمّ توقفت عند بعض الجوانب التنظيمية ومنها مشاركة 1200 عداء وعداءة أجانب وعرب يمثلون 76 دولة حول العالم، وهذا ما يساهم في تعزيز حضور لبنان على خارطة أبرز الأحداث الرياضية في العالم".

وتابع البيان: "أشاد النقيب الكعكي بإختيار الخليل المعترك الرياضي لتقوم بهذا الدور الريادي بعيداً عن الخطأ، حيث مسيرة جمعية بيروت ماراتون زاخرة بالنجاحات ونيل الجوائز التقديرية. والسباقات التي تنظّمها لا أحد يضاهيها حيث إكتسبت شهرة واسعة داخل لبنان وفي العالم. وأهم ما في هذه المعادلة أنّ مي الخليل وعلى مدى السنوات الماضية منذ العام 2003 لم تطلب أي شيء لها على الصعيد الشخصي، وإنما كانت في خدمة المجتمع اللبناني عبر تعميم ثقافة الركض وجعل الرياضة في خدمة الخير وتلك قمة العطاء. وأكد ان هذا النجاح له مؤيدين وأحبة وله منتقدين أمثال الذين يرشقون الشجرة المثمرة.  لكن القناعة لدى مي الخليل ثابتة وراسخة بأن ما تقوم به هو بمثابة رسالة سلام وتعزيز الوحدة الوطنية عبرالتلاقي بين كل اللبنانيين ومن كل المناطق اللبنانية".

وفي ختام اللقاء وجهّت الخليل الدعوة الرسمية للنقيب الكعكي لحضور فعاليات السباق، ضمن كوكبة من الشخصيات الرسمية والقيادات الرياضية والضيوف من خارج لبنان.
 
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