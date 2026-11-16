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لبنان

الجيش الإسرائيليّ: اعتقلنا عنصرين من "السرايا اللبنانية" في شبعا

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:03
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الجيش الإسرائيليّ: اعتقلنا عنصرين من السرايا اللبنانية في شبعا
الجيش الإسرائيليّ: اعتقلنا عنصرين من السرايا اللبنانية في شبعا photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، أنّ "قوات اللواء 810 تحت قيادة الفرقة 210، استكملت خلال الليلة الماضية، عملية في قرية شبعا في جنوب لبنان، لاعتقال عنصرين من "السرايا اللبنانية" التي تعمل بتوجيه ورعاية "حزب الله".

وأضاف: "يخضع العنصران المعتقلان حاليًا للتحقيق لدى قوات الأمن".
 
 
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