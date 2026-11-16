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لبنان

وفد من نقابة الصحافة زار المفتي إمام وعرض معه المستجدات الإعلامية وقانون الإعلام

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:54
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وفد من نقابة الصحافة زار المفتي إمام وعرض معه المستجدات الإعلامية وقانون الإعلام
وفد من نقابة الصحافة زار المفتي إمام وعرض معه المستجدات الإعلامية وقانون الإعلام photos 0
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زار وفد من نقابة الصحافة، ضمّ الإعلامي عادل كروم ممثلاً نقيب الصحافة عوني الكعكي، والإعلامي ربيع المغربي، سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، حيث جرى البحث في المستجدات الإعلامية وأوضاع القطاع الإعلامي في لبنان، والتحديات التي تواجه المؤسسات والعاملين فيه.
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ووضع الوفد المفتي إمام  في "أجواء عمل نقابة الصحافة ومتابعتها لقضايا الجسم الإعلامي، ولا سيما قانون الإعلام الذي أُقرّ مؤخراً، والملاحظات والتحفظات التي سجّلتها النقابة على عدد من مواده، والجهود المبذولة للدفع نحو معالجة الثغرات بما يحفظ الحريات الإعلامية ويصون حقوق الصحافيين والإعلاميين".

كما تناول اللقاء "سبل تعزيز التنسيق والتعاون الإعلامي مع دار الفتوى، بما يساهم في مواكبة نشاطاتها وإبراز دورها الديني والوطني والاجتماعي".

وثمّن الوفد "الدور الذي يقوم به المفتي إمام ، ومتابعته اليومية لشؤون طرابلس وشجونها"، مشيداً ب"الانفتاح الكبير الذي تشهده دار الفتوى منذ توليه مهامه، على مختلف المكونات اللبنانية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع محيطها العربي والإقليمي".

من جهته، أثنى المفتي إمام على "الدور الذي يؤديه الإعلام في نقل الحقائق ومواكبة قضايا الناس، مؤكداً أهمية الإعلام المسؤول في خدمة المجتمع"، ومثمّناً "جهود الإعلاميين في متابعة الشأن العام وتسليط الضوء على قضايا المدينة وأهلها".

واختُتم اللقاء بالتأكيد على "أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين نقابة الصحافة ودار الفتوى، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم طرابلس ولبنان".
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